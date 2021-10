Diego Cusumano “miglior vignaiolo”, Federica Boffa “giovane vignaiola”: la guida del “Corriere”

Diego Cusumano, alla guida dell’azienda di famiglia, Cusumano, una delle più belle ed importanti realtà del vino di Sicilia, con 500 ettari di vigneti divisi in 5 tenute tra Piana degli Albanesi, Monreale, Butera e Partinico, premiato come “miglior vignaiolo”, mentre la “giovane vignaiola” è Federica Boffa, che, a 23 anni, ha preso le redini della Pio Cesare, cantina storica delle Langhe, nel cuore di Alba e che poggia sulle antiche mura romane della cittadina, griffe icona della qualità del Barolo e Barbaresco, cresciuta sotto la guida di Pio Boffa, da poco scomparso a causa del Covid. Ancora, la “vignaiola dell’anno” è Chiara Ziliani, produttrice in Franciacorta, con la cantina Chiara Ziliani, che mette insieme 26 ettari di vigneti intorno a Provaglio d’Iseo, mentre la “vignaiola straniera” è Alice Paillard, che oggi guida la celeberrima griffe di Champagne Bruno Paillard, mentre il “vignaiolo verde” è Luca Formentini, musicista e produttore di vino con la piccola ma storica cantina Selva Capuzza, nel territorio del Lugana: ecco i premi speciali de “I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia 2021”, la guida enoica del “Corriere della Sera”, firmata da Luciano Ferraro, caporedattore centrale del quotidiano, e da Luca Gardini, critico di fama internazionale e miglior sommelier del mondo nel 2010.

La guida, con tutti i vini (che Winenews è in grado di anticipare), uscirà, in edicola, domani (e per un mese), insieme al quotidiano “Corriere della Sera” (al costo di Euro 12,90), che oggi, sulle sue pagine, ha anticipato i premi speciali e qualche passo della bella prefazione di uno dei giornalisti di punta del “Corriere della Sera”, Giuseppe Severgnini. Che, tra le altre cose, scrive: “di una cosa gli stranieri non si capacitano. Che noi parliamo e sappiamo di vino, che lo amiamo e lo beviamo. Tutti gli italiani ne hanno assaggiato, in vita loro, almeno un sorso: a tavola, al ristorante, a un matrimonio, in chiesa. C’è chi lo adora e chi lo detesta, ma la grandissima maggioranza di noi lo apprezza. E si può dire? Lo stima. Il vino è un prodotto della terra, della vite, della fatica e dell’attenzione. Il vino fa parte della vita in comune. L’Italia è l’unico paese dove ogni regione coltiva la vite: tra un Barolo e un Aglianico c’è grande differenza, ma è la differenza che corre tra i parenti della stessa famiglia allargata. Si potrebbe scrivere la storia sociale d’Italia attraverso il vino: sarebbe una lettura lunga e interessante. C’è parentela tra Il bevitore dipinto da Mario Sironi nel 1929 e il signore che vedete seduto davanti a voi in trattoria? Certamente sì. Ma il vino bianco nel bicchiere oggi sarebbe migliore, e una guida come quella che state per sfogliare, novantatrè anni fa, era inimmaginabile”.

Valle d’Aosta

Château Feuillet - Maurizio Fiorano

Grosjean - Fratelli Grosjean

Piemonte

Ceretto - Bruno Ceretto

Elvio Cogno - Nadia Cogno e Valter Fissore

Fontanafredda - Andrea Farinetti

Giovanni Rosso - Davide Rosso

Michele Chiarlo - Michele Chiarlo

Paitin - Luca Pasquero Elia

Poderi Colla - Tino Colla

Rinaldi - Marta e Carlotta Rinaldi

La Spinetta - Giorgio Rivetti

Vietti - Elena Penna e Luca Currado

Liguria

Bio Vio - Caterina Vio

Bisson - Pierluigi Lugano

Possa - Samuele Bonanini

Lombardia

Ballabio - Filippo e Mattia Nevelli

Bellavista - Vittorio Moretti

Costaripa - Mattia Vezzola

Monte Rossa - Emanuele Rabotti

Mosnel - Giulio e Lucia Barzanò

Rizzini - Guido Rizzini

Tenuta Mazzolino - Francesca Seralvo

Trentino

Cantine Ferrari - Matteo, Marcello, Alessandro e Camilla Lunelli

Foradori - Elisabetta Foradori

Maso Martis - Roberta Stelzer

Maso Michei - Martin Foradori

Villa Corniole - Maddalena Nardin

Vin de la Neu - Nicola Biasi

Alto Adige

Alois Lageder - Clemens Lageder

Cantina San Michele Appiano - Hans Terzer

Nals Margreid - Gottfried Pollinger

Salurnis - Nicolò Panizza e Andrea Nardin

Veneto

Bertani - Ettore Nicoletto

Giusti Wine - Ermenegildo Giusti

Masi - Sandro Boscaini

Masottina - Federico Dal Bianco

Montelvini - Alberto Serena

Pieropan - Andrea Pieropan

Santa Margherita - Gaetano Marzotto

Tedeschi - Sabrina Tedeschi

Tonello - Diletta Tonello

Valdo - Pierluigi Bolla

Venissa - Gianluca Bisol

Villa Sandi - Giancarlo Moretti Polegato

Zenato - Nadia Zenato

Zeni - Elena, Federica e Fausto Zeni

Friuli Venezia Giulia

I Clivi - Mario Zanusso

Eugenio Collavini - Manlio Collavini

Livio Felluga - Laura Felluga

Radikon - Sasa Radikon

Russiz Superiore - Roberto Felluga

Specogna - Cristian e Michele Specogna

Zidarich - Benjamin Zidarich

Emilia Romagna

Enio Ottaviani - Davide e Massimo Lorenzi

Monte delle Vigne - Paolo Pizzarotti

La Stoppa - Elena Pantaleoni

Torre San Martino - Maurizio Costa

Umberto Cesari - Gianmaria Cesari

Toscana

La Biagiola - Carla Scigliano e Leonardo Santarelli

Biondi-Santi - Giampiero Bertolini

Il Borro - Ferruccio e Salvatore Ferragamo

Caiarossa - Jérôme Poisson

Caprili - Giacomo Bartolommei

Casanova di Neri - Giovanni Neri

Castellare di Castellina - Paolo Panerai

Castello di Montepò - Jacopo e Tancredi Biondi Santi

Castiglion del Bosco - Massimo Ferragamo

Duemani - Elena e Luca D’Attoma

Ipsus - Giovanni Mazzei

Isole e Olena - Paolo De Marchi

Marchesi de’ Frescobaldi - Lamberto Frescobaldi

Il Marroneto - Alessandro Mori

Mastrojanni - Riccardo Illy

Il Palagio - Sting

Podere Forte - Pasquale Forte

Poggio di Sotto - Claudio Tipa

Ricasoli 1141 - Francesco Ricasoli

San Filippo - Roberto Giannelli

Tenuta Le Potazzine - Gigliola Giannetti

Tenute Folonari - Ambrogio e Giovanni Folonari

Marche

Ciù Ciù - Walter Bartolomei

La Distesa - Corrado Dottori

Tenuta di Tavignano - Ondine de la Feld

Villa Bucci - Ampelio Bucci

Umbria

Arnaldo Caprai - Marco Caprai

Scacciadiavoli - Amilcare Pambuffetti

Lazio

Antiche Cantine Migliaccio - Emanuele e Luciana Migliaccio

Abruzzo

Ciavolich - Chiara Ciavolich

Campania

Feudi di San Gregorio - Antonio Capaldo

Mastroberardino - Piero Mastroberardino

Ognostro - Marco Tinessa

Puglia

Polvanera - Filippo Cassano

Tormaresca - Piero Antinori

Basilicata

Elena Fucci - Elena Fucci

Calabria

‘A vita - Francesco De Franco

Sicilia

Barraco - Nino Barraco

Davide Fregonese - Davide Fregonese

Sardegna

La Contralta - Roberto Gariup

Dettori - Alessandro Dettori

Mesa - Gavino Sanna

Punteggio 110

Barolo Docg Monprivato 2016 - Giuseppe Mascarello e Figlio

Brunello di Montalcino Docg 2016 - Sanlorenzo

Brunello di Montalcino Docg Cerretalto 2015 - Casanova di Neri

Brunello di Montalcino Docg Madonna delle Grazie 2016 - Il Marroneto

Brunello di Montalcino Docg Vigna di Pianrosso 2016 - Ciacci Piccolomini d’Aragona

Toscana Igt Oreno 2019 - Tenuta Sette Ponti

Punteggio 100

Aglianico del Vulture Doc Titolo 2018 - Elena Fucci

Brunello di Montalcino Docg 2016 - Capanna

Brunello di Montalcino Docg 2016 - Poggio di Sotto

Franciacorta Docg Brut Rosé Cabochon Fuoriserie 06 - Monte Rossa

Toscana Igt Guardiavigna 2016 - Podere Forte

Toscana Igt Tignanello 2018 - Marchesi Antinori - Tenuta Tignanello

Val d’Arno di Sopra Doc Merlot Vigna Galatrona 2019 - Petrolo

Punteggio 99+

Barolo Docg Gavarini Chiniera 2017 - Elio Grasso

Brunello di Montalcino Docg La Mannella 2016 - Cortonesi

Punteggio 99

Alto Adige Doc Terlaner I Grande Cuvèe 2020 - Cantina Terlano

Brunello di Montalcino Docg 2016 - Belpoggio

Chianti Classico Docg Gran Selezione Badiòla 2018 - Mazzei – Castello di Fonterutoli

Chianti Classico Docg Riserva 2018 - Castello di Volpaia

Romagna Albana Passito Docg Scacco Matto 2017 - Fattoria Zerbina

Toscana Igt Solengo 2019 - Argiano

Punteggio 98+

Amarone della Valpollicella Docg Riserva Lilium Est 2011 - Tenuta Sant’Antonio

Barolo Docg San Rocco 2017 - Azelia

Barolo Docg Tre Tine 2017 - Giuseppe Rinaldi

Bolgheri Sassicaia Doc Sassicaia 2018 - Tenuta San Guido

Brunello di Montalcino Docg 2016 - Canalicchio di Sopra

Colli della Toscana Centrale Igt Rosso Flaccianello della Pieve 2018 - Fontodi

Ruché di Castagnole Monferrato Docg Laccento 2020 - Montalbera

Valtellina Superiore Docg Sassella Riserva Rocce Rosse 2013 - Ar.Pe.Pe.

Punteggio 98

Barolo Docg Arione 2017 - Enzo Boglietti

Barolo Docg Ravera 2017 - Elvio Cogno

Bolgheri Superiore Doc Greppicaia 2018 - I Greppi

Brunello di Montalcino Docg 2017 - Le Potazzine

Costa d’Amalfi Furore Bianco Doc Fiorduva 2019 - Marisa Cuomo

TrentoDoc Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2009 - Giulio Ferrari

Venezia Giulia Igp Malvasia Collezione di Famiglia 2020 - Ronco dei Tassi

Punteggio 97+

Alto Adige Bianco Doc Riserva LR 2016 - Colterenzio

Alto Adige Doc Chardonnay Riserva Troy 2018 - Cantina Tramin

Barbaresco Docg Pajoré 2017 - Sottimano

Barbaresco Docg Riserva Camp Gros Martinenga 2015 - Marchesi di Grésy

Chianti Classico Docg 2018 - Frescobaldi - Tenuta Perano

Chianti Classico Docg Riserva 2018 - Riecine

Franciacorta Docg Annamaria Clementi 2011 - Ca’ Del Bosco

Terre Siciliane Igt Salealto 2018 - Cusumano

Toscana Igt Saffredi 2019 - Fattoria Le Pupille

Vino Nobile di Montepulciano Docg Asinone 2018 - Poliziano

Punteggio 97

Alto Adige Doc Bianco Nama 2016 - Nals Margreid

Alto Adige Pinot Grigio Doc 2019 - Köfererhof

Franciacorta Docg Pas Dosé Millesimato Ziliani C 2017 - Chiara Ziliani

Friuli Colli Orientali Doc Pinot Grigio Ramato Riserva 2018 - Specogna

Malvasia delle Lipari Passito Doc Selezione Carlo Hauner 2018 - Hauner

Moscato d’Asti Docg Vite Vecchia 2015 - Ca’ D’Gal

Picolit Colli Orientali del Friuli Docg 2018 - Dario Coos

Südtirol-Alto Adige Doc Lagrein Riserva Taber 2018 - Cantina Bolzano

Taurasi Docg Radici 2016 - Mastroberardino

Punteggio 96+

Barbaresco Docg Il Bricco 2017 - Pio Cesare

Barolo Docg Parafada 2017 - Palladino

Montecucco Docg Sangiovese Riserva Poggio Lombrone 2017 - ColleMassari

Paestum Igp Fiano Pian di Stio 2019 - San Salvatore

Vigneti delle Dolomiti Igt San Leonardo 2016 - Tenuta San Leonardo

Punteggio 96

Aglianico del Vulture Doc Don Anselmo 2017 - Paternoster

Alto Adige Bianco Doc Beyond The Clouds 2017 - Elena Walch

Alto Adige Doc Kerner 2020 - Pacherhof

Alto Adige Doc Pinot Nero Mazzon 2017 - Gottardi

Alto Adige Pinot Nero Doc Barthenau Vigna S. Urbano 2017 - J. Hofstätter

Etna Bianco Doc Musmeci 2018 - Tenuta di Fessina

Etna Bianco Doc Zottorinotto 2019 - Tornatore

Isola dei Nuraghi Igt Turriga 2016 - Argiolas

Lessini Durello Doc Riserva Metodo Classico Io Aura 2015 - Cantina Tonello

Pantelleria Doc Passito Bukkuram - Sole d’Agosto 2019 - Marco De Bartoli

Trebbiano d’Abruzzo Doc 2017 - Valentini

Trebbiano d’Abruzzo Doc Fosso Cancelli 2018 - Ciavolich

Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Brut Tridik Quota 430 - Colesel

Punteggio 95+

Calabria Igt Bianco Kalypso 2020 - Cantina Val di Neto

Sant’Antimo Chardonnay Doc Ghiaie Bianche 2019 - Col D’Orcia

Chianti Classico Docg 2019 - Castello di Monsanto

Chianti Classico Docg Berardenga 2019 - Fèlsina

Chianti Classico Docg Vallepicciola 2018 - Vallepicciola

Punteggio 95

Barbaresco Docg Cascina Crosa 2017 - Pasquale Pelissero

Chianti Classico Docg Ama 2019 - Castello di Ama

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Ogliano Docg R.D.O Ponente Brut 2020 - Masottina

Custoza Superiore Doc Cà del Magro 2018 - Monte del Frà

Elba Vermentino Doc 2020 - Chiesina di Lacona

Montecucco Sangiovese Docg Riserva 2017 - Otto Ettari

Vino Nobile di Montepulciano Docg 2018 - De’ Ricci Cantine Storiche

Punteggio 94+

Irpinia Aglianico Doc Celsì 2017 - Az. Agr. Fiorentino

Matera Dop Greco Terra Aspra 2019 - Tenuta Marino

Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Le Vaglie 2020 - Santa Barbara

Punteggio 94

Campania Igt Fiano Le Pietre 2020 - Famiglia Pagano

Gavi Docg del Comune di Gavi La Meirana 2020 - Cantine Broglia

Lambrusco di Sorbara Dop Silvia Zucchi In Purezza 2020 - Zucchi

Langhe Bianco Doc Montalupa 2016 - Azienda Agricola Matteo Ascheri

Montefalco Sagrantino Docg Molino dell’Attone 2015 - Antonelli San Marco

Romagna Docg Secco Albana Valleripa 2020 - Tenuta Casali

TrentoDoc Metodo Classico Riserva Brezza Riva Pas Dosé 2016 - Cantina Riva del Garda

Punteggio 93+

Lacryma Christi del Vesuvio Bianco Doc Vigna del Vulcano 2017 - Cantine Villa Dora

Punteggio 93

Alto Adige Santa Maddalena Classico Doc Der Pfannenstiel. 2016 - Pfannenstielhof

Romagna Sangiovese Superiore Doc Il Bosco di Pertinello 2020 - Pertinello

Punteggio 92

Bianchello del Metauro Doc La Vigna delle Terrazze 2020 - Claudio Morelli

Friuli Grave Doc Traminer Aromatico 2020 - I Magredi

Punteggio 98+

Terre Siciliane Igp Rosso Munjebel BB 2018 - Frank Cornelissen

Punteggio 97+

Venezia Giulia Igt Ribolla Gialla 2018 - Paraschos 224

Punteggio 97

Valpolicella Doc Il Monte Caro 2019 - Il Monte Caro

Veneto Igt Sassaia 2020 - La Biancara - Angiolino Maule

Venezia Giulia Igt Ribolla Gialla 2012 - Josko Gravner

Punteggio 96+

Toscana Igt Bianco Barriccato 2020 - Fattoria La Vialla

Punteggio 96

Vigneti delle Dolomiti Igt Nosiola Fontanasanta 2015 - Elisabetta Foradori

Punteggio 95

Emilia Igt Fricandò 2019 - Al di là del fiume

Malvasia delle Lipari Doc Vino I 2020 - L’Ancestrale

Toscana Igt Syrah 2019 - Stefano Amerighi

Venezia Giulia Igt Ribolla Gialla 2017 - Damijan Podversic

Vino Frizzante Barbabolla 2020 - Marco Barba

Punteggio 94+

Maremma Toscana Igt Ansonaco Carfagna 2019 - Altura

Sangiovese di Romagna Superiore Doc Limbecca 2016 - Paolo Francesconi

Sicilia Igt Il Frappato 2019 - Occhipinti

Venezia Giulia Igt Piantagrane 2019 - Villa Job

Punteggio 94

Colli Bolognesi Doc Il Dissidente 2018 - Lodi Corazza

Vigneti delle Dolomiti Igt Campill 2017 - Pranzegg

Vino Bianco Bamboo Road 2020 - Stefano Legnani

Punteggio 93+

Etna Doc Rivaggi 2019 - SRC 233

Vallagarina Igt Rosso Marzemino Poiema 2016 - Eugenio Rosi

Veneto Igt Tai Rosso 2017 - Daniele Portinari

Vino Bianco Orocoro 2018 - Cantina Alchemica

Barbera d’Asti Docg Asinoi 2019 - Carussin

Carmignano Docg 2017 - Terre a Mano

Sangiovese Rubicone Igt Tajavént 2016 - Cà dei Quattro Archi

SP Pensiero 2015 - Cà del Vént

Taurasi Dop Nero Né 2015 - Il Cancelliere

Toscana Igt Bianco Chiarofiore 2015 - Tunia

Valdobbiadene Docg Spumante Brut Finalizzato - Tre Mat

Vino Bianco Aransat 2020 - Borgo Savaian

Vino Bianco Sot la Mont Blanc de Mont 2018 - Luca Fedele

Punteggio 92+

Bardolino Chiaretto Classico Doc Chiar’otto 2020 - Villa Calicantus

Valtellina Superiore Valgella Docg Jazpémi 2018 - Barbacàn

Vino Spumante Particella 128 2019 - Cinque Campi

Punteggio 92

Gambellara Doc Classico Col Moenia 2017 - Davide Vignato

Terrazze dell’Imperiese Igp Crescendo 2019 - Tenuta Selvadolce

Umbria Igt Grechetto Fonte Farro 2020 - Annesanti

Umbria Igt Rosato 2019 - Cantina Margò Carlo Tabarrini

Veneto Igt L’Ombra del Capitano 2020 - Agrostem

Venezia Giulia Igt Quinto Quarto Bianco Sivi 2020 - Franco Terpin

Vino Bianco Igt Il Vin dal Paron - Ferlat

Punteggio 91+

Fortana dell’Emilia Igt Surliè! - Mirco Mariotti

Olevano Romano Doc Cesanese Superiore Silene 2019 - Damiano Ciolli

Ravenna Igp Bianco Rigogolo 2019 - Andrea Bragagni

Vino Rosato Miscela 2018 - Lammidia

Punteggio 91

Emilia Igt Il Mio Lambrusco 2019 - Camillo Donati

Sagrantino di Montefalco Docg Pagliaro 2012 - Paolo Bea

Terre Aquilane Igp Malvasia Eughenos Raggio di Sole 2020 - Di Cato

Vino Bianco Igt Tarbianaaz - Vittorio Graziano

