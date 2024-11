Ferrari, Sassicaia, Terlano, Marisa Cuomo, Giovanni Poli: i migliori assaggi di Veronelli

Il Trentodoc Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2015 di Ferrari, il Bolgheri Sassicaia 2021 della Tenuta San Guido (giudicato con 100 punti), l’Alto Adige Terlaner I Grande Cuvée 2021 di Cantina Terlano, il Costa d’Amalfi Rosato 2023 di Marisa Cuomo, il Trentino Vino Santo Emblemi d’Amor 2009 di Giovanni Poli: ecco i 5 migliori assaggi, il meglio del meglio de “Le Tre Stelle Oro” attribuite ai vini che hanno ottenuto giudizio uguale o superiore a 94 centesimi. I vini migliori per ogni tipologia secondo la “Guida Oro I Vini di Veronelli” 2025 del Seminario Permanente Luigi Veronelli presentata oggi a Bergamo (e dal 30 novembre in libreria, online e in app). Dove sono stati assegnati anche i 10 “Vini Sole”, premi attribuiti all’unanimità dai curatori a vini e realtà d’eccellenza in grado di coniugare diversi fattori, tra cui originalità, capacità, cura, storia e lungimiranza, e andati al Collio Malvasia 2020 di Damijan Podversic, al Friuli Colli Orientali Picolit 2019 di Perusini, all’Alto Adige Pinot Nero Riserva Sepp Hanni 2019 di Stroblhof, al Renitens s.a. di Resistenti Nicola Biasi, al Soave Classico Foscarino Grande Cuvée I Palchi 2021 di Inama, all’Adarmando Umbria Bianco 2022 di Tabarrini, all’Ostuni Ottavianello Stùne 2023 di Amalberga, al Cirò Rosso Classico Superiore Riserva Lice 2021 di Caparra & Siciliani, al Zà Tarina Terre Siciliane Malvasia 2023 di Cusolito, e al Vermentino di Gallura Superiore Pitraia 2021 di Tenute Gregu.

La presentazione della Guida è coincisa con le celebrazioni del ventennale della scomparsa di Luigi Veronelli, durante il quale sono stati proiettati piccoli saggi di rare documentazioni video in cui è il maestro del giornalismo enogastronomico italiano a parlare, seguito, in una sorta di “dialogo a distanza”, da alcuni vignaioli, ristoratori e critici che hanno segnato la storia enoica e gastronomica italiana. Tra di loro Ilaria Felluga, Gianfranco Fino, Marta Galli, Alfonso Iaccarino, Fausto Maculan, Giuseppe Mazzocolin, Omar Pedrini, Michele Perusini, Arturo Rota, Maria Lavinia Zanella e Massimo Zanichelli. Il confronto è stato condotto da Aldo Tagliaferro, giornalista e consigliere del Seminario Veronelli. A seguire, è la presentazione dell’anteprima nazionale della “Guida Oro I Vini di Veronelli” 2025, condotta dalla caporedattrice del Seminario Veronelli Simonetta Lorigliola, con gli interventi dei curatori Gigi Brozzoni, Marco Magnoli, Alessandra Piubello e Andrea Alpi e della presidente del Seminario Veronelli, Angela Maculan. Ospite con un intervento anche Dolma Bornengo, in rappresentanza della storica Ong Acra con cui il Seminario Veronelli è in partnership da 11 anni: le “seconde bottiglie” inviate alla Guida (per supplire a eventuali difetti della prima) se non utilizzate vengono destinate a finanziare progetti di agricoltura sociale. Un impegno costante che il Seminario Veronelli conferma anche quest’anno.

Focus - Tutti i “Tre Stelle Oro” della “Guida Oro I Vini di Veronelli” 2025



Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste

Sopraquota 900 2022 Rosset Terroir

Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2022 Les Crêtes

Valle d’Aosta Chardonnay Vin de Michel 2022 Grosjean Vins

Valle d’Aosta Neige d’Or 2020 Les Crêtes

Piemonte

Barbaresco 2021 Gaja

Barbaresco Basarin 2021 Moccagatta

Barbaresco Bric Balin 2021 Moccagatta

Barbaresco Bric Micca 2021 Dante Rivetti

Barbaresco Bric Turot 2021 Prunotto

Barbaresco Costa Russi 2021 Gaja

Barbaresco Gallina Vursù 2021 La Spinetta

Barbaresco Ovello 2021 Boffa Carlo

Barbaresco Ovello 2021 Cascina Morassino

Barbaresco Rabajà 2020 Giacosa Bruno

Barbaresco Rabajà 2020 Rabajà - Bruno Rocca

Barbaresco Riserva Albesani Vigna Santo Stefano 2019 Castello di Neive

Barbaresco Riserva Bricco di Neive 2019 Dante Rivetti

Barbaresco Riserva Cascina Bordino 2019 Tenuta Carretta

Barbaresco Riserva Gaiun Martinenga 2019 Marchesi di Grésy

Barbaresco Riserva Martinenga Camp Gros 2019 Marchesi di Grésy

Barbaresco Serraboella Sorì Paitin 2021 Paitin

Barbaresco Serragrilli 2021 Mura Mura

Barbaresco Sorì San Lorenzo 2021 Gaja

Barbaresco Sorì Tildin 2021 Gaja

Barbaresco Starderi 2021 Collina Serragrilli

Barbaresco Starderi 2021 Mura Mura

Barbaresco Starderi Vursù 2021 La Spinetta

Barbaresco Valeirano Vursù 2021 La Spinetta

Barbaresco Vanotu 2021 Pelissero

Barbera d’Alba Vigna Vecchia Scarrone 2022 Vietti

Barbera d’Asti Ai Suma 2021 Braida di Giacomo Bologna

Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2021 Braida di Giacomo Bologna

Barbera d’Asti Superiore Alfiera 2021 Marchesi Alfieri

Barbera d’Asti Superiore SanSi Antologia 2019 Scagliola - Sansì

Barbera d’Asti Superiore Setecàpita 2019 Tenuta Santa Caterina

Barbera del Monferrato Superiore Riserva della Casa Cima 2017 Accornero Vini

Barolo Arione 2020 Boglietti Enzo

Barolo Baudana 2020 Baudana Luigi

Barolo Brea Vigna Cà Mia 2020 Brovia

Barolo Bricco Boschis 2020 Cavallotto

Barolo Bricco delle Viole 2020 G.D. Vajra

Barolo Bricco Fiasco 2020 Azelia

Barolo Broglio 2020 Schiavenza

Barolo Brunate 2020 Giuseppe Rinaldi

Barolo Brunate 2020 Vietti

Barolo Bussia 2020 Giuseppe Rinaldi

Barolo Bussia 2020 Parusso Armando

Barolo Bussia Cicala 2020 Aldo Conterno

Barolo Bussia Colonnello 2020 Aldo Conterno

Barolo Bussia Dardi Le Rose 2020 Poderi Colla

Barolo Bussia Riserva Granbussia 2015 Aldo Conterno

Barolo Bussia Romirasco 2020 Aldo Conterno

Barolo Bussia Vigna Colonnello 2018 Prunotto

Barolo Bussia Vigneto Bofani 2016 Batasiolo

Barolo Campè Vursù 2020 La Spinetta

Barolo Cannubi 2020 Brezza Giacomo e Figli dal 1885

Barolo Cannubi 2020 Giacomo Borgogno & Figli

Barolo Cannubi 2020 Pira E. & Figli

Barolo Cannubi 2020 Poderi Luigi Einaudi

Barolo Cannubi 2020 Tenuta Carretta

Barolo Cannubi Riserva Collezione Rag. Franco Miroglio 2018 Tenuta Carretta

Barolo Case Nere 2020 Boglietti Enzo

Barolo Cerequio 2020 Boroli

Barolo Cerequio 2020 Vietti

Barolo Cerretta 2020 Baudana Luigi

Barolo Cerretta 2020 Prunotto

Barolo Cerretta 2020 Rosso Giovanni

Barolo Cerretta 2020 Schiavenza

Barolo Conteisa 2020 Gaja

Barolo Falletto 2020 Giacosa Bruno

Barolo Ginestra 2020 Paolo Conterno

Barolo Ginestra Casa Matè 2020 Grasso Elio

Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2020 Domenico Clerico

Barolo Ginestra Vigna del Gris 2020 Conterno Fantino

Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra 2020 Conterno Fantino

Barolo Lazzarito 2020 Vietti

Barolo Lazzarito Vigna La Delizia 2020 Fontanafredda

Barolo Marasco 2020 Martinetti Franco M.

Barolo Marenca 2020 Pira Luigi

Barolo Margheria 2020 Azelia

Barolo Margheria 2020 Pira Luigi

Barolo Monrobiolo di Bussia 2020 Barale Fratelli

Barolo Mosconi Vigna Ped 2020 Conterno Fantino

Barolo Ornato 2020 Pio Cesare

Barolo Paiagallo Vigna La Villa 2020 Fontanafredda

Barolo Parafada 2020 Massolino - Vigna Rionda

Barolo Parafada 2020 Palladino

Barolo Percristina 2014 Domenico Clerico

Barolo Perno Cappella di S. Stefano 2020 Rocche dei Manzoni

Barolo Ravera 2020 Josetta Saffirio / Sara Vezza

Barolo Riserva 2017 Giacomo Borgogno & Figli

Barolo Riserva 2018 Gian Paolo Manzone

Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe 2018 Cavallotto

Barolo Riserva Bricco Voghera 2014 Azelia

Barolo Riserva Bussia 2017 Barale Fratelli

Barolo Riserva Bussia Vigna Rocche 2015 Parusso Armando

Barolo Riserva Ginestra 2016 Paolo Conterno

Barolo Riserva Vignarionda 2018 Oddero

Barolo Riserva Vignolo 2018 Cavallotto

Barolo Riserva Villero 2016 Vietti

Barolo Riva Rocca 2020 Alario Claudio

Barolo Rocche dell’Annunziata 2020 Ratti

Barolo Rocche di Castiglione 2020 Vietti

Barolo San Rocco 2020 Azelia

Barolo Serra 2020 Rosso Giovanni

Barolo Sperss 2020 Gaja

Barolo Tre Tine 2020 Giuseppe Rinaldi

Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 2020 Rosso Giovanni

Barolo Vignarionda 2020 Arnaldo Rivera

Barolo Vignarionda 2020 Pira Luigi

Barolo Villero 2020 Boroli

Barolo Villero 2020 Brovia

Barolo Villero 2020 Oddero

Barolo Villero 2020 Poderi Luigi Einaudi

Boca Vigna Cristiana 2016 Podere Ai Valloni

Langhe Rosso Long Now 2021 Pelissero

Nizza Bric del Marchese 2020 Coppo

Nizza Pomorosso 2021 Coppo

Nizza Pontiselli 2020 Coppo

Nizza Riserva Bricco Roche 2018 Tenuta Il Falchetto

Nizza Riserva La Vigna dell’Angelo 2020 La Barbatella

Nizza Riserva Sei Vigne Insynthesis 2019 Vinchio Vaglio

Roero Riserva Ciabot San Giorgio 2021 Angelo Negro

Trecento Vino Rosso 2016 Martinetti Franco M.

Lombardia

Franciacorta Dosage Zéro Riserva Annamaria Clementi 2015 Ca’ del Bosco

Franciacorta Dosage Zéro Riserva Millesimato Vintage Collection Noir 2015 Ca’ del Bosco

Franciacorta Extra Brut Millesimato Comarì del Salem 2017 Uberti

Franciacorta Extra Brut Pas Operé 2018 Bellavista

Franciacorta Extra Brut Rosé Riserva Annamaria Clementi 2015 Ca’ del Bosco

Franciacorta Rosé Brut Millesimato Bokè 2020 Villa Franciacorta

Maurizio Zanella Rosso Sebino 2020 Ca’ del Bosco

Sforzato di Valtellina Il Monastero 2020 Triacca

Sforzato di Valtellina San Domenico 2019 Triacca

Sforzato di Valtellina Vino Sbagliato 2022 Dirupi

SommoClivo 2016 Torre San Quirico

Alto Adige - Südtirol

Alto Adige Bianco Appius 2019 San Michele Appiano

Alto Adige Bianco NaMa 2020 Nals Margreid

Alto Adige Bianco Riserva LR 2020 Colterenzio

Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva Toren 2020 Tiefenbrunner - Schlosskellerei Turmhof

Alto Adige Chardonnay Lafóa 2022 Colterenzio

Alto Adige Chardonnay Riserva Troy 2021 Tramin

Alto Adige Gewürztraminer Lunare 2022 Terlano

Alto Adige Gewürztraminer Nussbaumer 2022 Tramin

Alto Adige Gewürztraminer Vendemmia Tardiva Roen 2023 Tramin

Alto Adige Gewürztraminer Vendemmia Tardiva Terminum 2022 Tramin

Alto Adige Gewürztraminer Vigna Kastelaz 2022 Elena Walch

Alto Adige Lagrein Riserva Taber 2022 Cantina Bolzano

Alto Adige Merlot Cabernet Riserva Tres 2016 Kurtatsch

Alto Adige Moscato Giallo Passito Vinalia 2022 Cantina Bolzano

Alto Adige Pinot Bianco Riserva Renaissance 2021 Gump Hof - Markus Prackwieser

Alto Adige Pinot Nero Mason di Mason 2021 Manincor

Alto Adige Pinot Nero Pònkler 2018 Franz Haas

Alto Adige Pinot Nero Riserva Vigna Das Langefeld 2020 Pfitscher

Alto Adige Pinot Noir Riserva Aton 2019 Elena Walch

Alto Adige Pinot Noir Riserva Curlan 2021 Girlan

Alto Adige Pinot Noir Riserva The Wine Collection 2020 San Michele Appiano

Alto Adige Pinot Noir Riserva Trattmann 2021 Girlan

Alto Adige Pinot Noir Riserva Vigna Ganger 2020 Girlan

Alto Adige Sauvignon The Wine Collection 2020 San Michele Appiano

Alto Adige Terlaner I Grande Cuvée 2021 Terlano

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2011 Terlano

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Riserva Vorberg 2021 Terlano

Alto Adige Terlano Sauvignon Lieben Aich 2022 Manincor

Alto Adige Terlano Sauvignon Quarz 2022 Terlano

Alto Adige Valle Isarco Riesling R 2022 Köfererhof

Lamarein Rosso da Uve Stramature 2021 Mayr Josephus - Unterganzner

Manna Vigneti delle Dolomiti Bianco 2022 Franz Haas

Moscato Rosa Passito Mitterberg 2022 Ansitz Waldgries

Trentino

Monogramma Müller Thurgau Vigneti delle Dolomiti 2021 Pojer e Sandri

San Leonardo Vigneti delle Dolomiti 2019 San Leonardo

Trentino Vino Santo Arèle 2005 Cavit

Trentino Vino Santo Emblemi d’Amor 2009 Poli Giovanni

Trento Dosaggio Zero Perlé Zero CuvéeZero17 s.a. Ferrari F.lli Lunelli

Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2015 Ferrari F.lli Lunelli

Trento Extra Brut Riserva Perlé Nero 2017 Ferrari F.lli Lunelli

Veneto

Ad Nonam Passito Bianco Veneto 2020 Mosole

Amarone della Valpolicella 2015 Trabucchi d’Illasi

Amarone della Valpolicella Classico 2020 Allegrini

Amarone della Valpolicella Classico 2015 Bertani

Amarone della Valpolicella Classico Acinatico 2020 Accordini Stefano

Amarone della Valpolicella Classico Am 2018 Zýmè

Amarone della Valpolicella Classico Campolongo di Torbe 2015 Masi Agricola

Amarone della Valpolicella Classico Castel 2018 Roberto Mazzi e Figli

Amarone della Valpolicella Classico Costa delle Corone 2012 Cantina Monteci

Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso 2020 Buglioni

Amarone della Valpolicella Classico La Coeta 2020 Corte Lenguin

Amarone della Valpolicella Classico Monte Danieli 2016 Corte Rugolin

Amarone della Valpolicella Classico Punta di Villa 2019 Roberto Mazzi e Figli

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 50 Years 2008 Le Ragose

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Ambrosan 2017 Nicolis

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Ca’ Florian 2016 Tommasi Viticoltori

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Campo del Titari 2017 Brunelli

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Caterina Zardini 2019 Campagnola

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Costasera 2018 Masi Agricola

Amarone della Valpolicella Classico

Riserva la Mattonara 2011 Zýmè

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Marta Galli 2013 Le Ragose

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Pergole Vece 2019 Le Salette

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Sergio Zenato 2018 Zenato

Amarone della Valpolicella Classico Sant’Urbano 2020 Speri

Amarone della Valpolicella Classico Vaio Armaron 2017 Serego Alighieri

Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Alto 2012 Bussola Tommaso

Amarone della Valpolicella Mai Dire Mai 2016 Pasqua Vigneti e Cantine

Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta 2018 Dal Forno Romano

Amarone della Valpolicella Riserva 2015 Brigaldara

Amarone della Valpolicella Riserva Dieci Anni 2011 Villa Canestrari

Amarone della Valpolicella Riserva Tenuta di Missoj 2017 Campagnola

Breganze Torcolato 2022 Maculan

Fratta Rosso Veneto 2019 Maculan

Harlequin Rosso Veneto 2016 Zýmè

Malanotte del Piave 2019 De Stefani

Recioto di Soave Arzimo 2019 La Cappuccina

Soave Classico Calvarino 2022 Pieropan

Soave Classico Foscarino Grande Cuvée I Palchi 2021 Inama

Valpolicella Superiore Monte Lodoletta 2018 Dal Forno Romano

Venissa Dorona Veneto 2019 Venissa

Vulcaia Fumé Sauvignon del Veneto 2022 Inama

Friuli Venezia Giulia

Arbis Blanc Venezia Giulia Bianco 2021 Borgo San Daniele

Braide Alte Venezia Giulia Bianco 2022 Livon

Collio Malvasia 2020 Podversic Damijan

Dut’Un Venezia Giulia Bianco 2021 Vie di Romans

Friuli Colli Orientali Picolit 2019 Perusini

Friuli Isonzo Bianco Flors di Uis 2022 Vie di Romans

Friuli Isonzo Chardonnay Ciampagnis 2022 Vie di Romans

Friuli Isonzo Chardonnay Vie di Romans 2022 Vie di Romans

Friuli Isonzo Pignolo Arbis Ròs 2018 Borgo San Daniele

Friuli Isonzo Pinot Grigio Dessimis 2022 Vie di Romans

Friuli Isonzo Sauvignon Vieris 2022 Vie di Romans

Rosazzo Terre Alte 2021 Livio Felluga

Emilia Romagna

Romagna Albana Passito Riserva AR Selections des Grains Nobles 2019Zerbina

Romagna Sangiovese Marzeno Riserva Monografia /3 2019 Zerbina

Romagna Sangiovese Marzeno Riserva Vigna Ca’ del Rosso 2020 Cà di Sopra

Romagna Sangiovese Modigliana Riserva Vigna Probi 2020 Villa Papiano

Romagna Sangiovese Predappio Godenza 2022 Noelia Ricci

Romagna Sangiovese Predappio Riserva Le Lucciole 2021 Chiara Condello

Romagna Sangiovese Superiore Riserva Predappio di Predappio Vigna del Generale 2021Nicolucci

Toscana

Aldone Merlot Toscana 2021 Terre del Marchesato

Altrovino Costa Toscana Rosso 2021 Duemani

Bertinga Toscana 2018 Bertinga

Bolgheri Bianco Toscana Ornellaia 2021 Ornellaia

Bolgheri Rosso Camarcanda 2021 Ca’ Marcanda

Bolgheri Rosso Superiore 2021 Castello di Bolgheri

Bolgheri Rosso Superiore Caccia al Piano 2021 Caccia al Piano

Bolgheri Sassicaia 2021 Tenuta San Guido GB 100

Bolgheri Superiore Argentiera 2021 Argentiera

Bolgheri Superiore Arnione 2021 Campo alla Sughera

Bolgheri Superiore Casa di Terra 2021 Casa di Terra

Bolgheri Superiore Dedicato a Vittorio 2021 Campo al Pero

Bolgheri Superiore Dedicato a Walter 2020 Poggio al Tesoro

Bolgheri Superiore Donne Fittipaldi 2021 Donne Fittipaldi

Bolgheri Superiore Grattamacco 2021 Grattamacco

Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2021 Tenuta Guado al Tasso

Bolgheri Superiore Marchesale 2021 Terre del Marchesato

Bolgheri Superiore Ornellaia 2021 Ornellaia

Bolgheri Superiore Poggiomatto 2021 Micheletti

Bolgheri Superiore Rosso Atis 2021 Guado al Melo

Bottaccio Rosso Toscana 2021 Paradiso

Brancaia Il Blu Rosso Toscana 2021 Brancaia

Brunello di Montalcino 2019 Carpineto

Brunello di Montalcino 2019 Il Marroneto

Brunello di Montalcino 2019 Il Poggione

Brunello di Montalcino 2019 La Poderina

Brunello di Montalcino 2019 Le Macioche

Brunello di Montalcino 2019 Máté

Brunello di Montalcino 2019 Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino 2019 Roberto Cipresso

Brunello di Montalcino Caparzo 2019 Caparzo - Borgo Scopeto - Doga delle Clavule

Brunello di Montalcino Filo di Seta 2019 Castello Romitorio

Brunello di Montalcino La Pieve 2019 La Gerla

Brunello di Montalcino Luce 2019 Tenuta Luce

Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2019 Il Marroneto

Brunello di Montalcino Persante 2019 La Rasina

Brunello di Montalcino Podernovi 2019 San Polo

Brunello di Montalcino Rennina 2019 Pieve Santa Restituta

Brunello di Montalcino Riserva 2018 Carpineto

Brunello di Montalcino Riserva 2018 Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino Riserva Gli Angeli 2018 La Gerla

Brunello di Montalcino Riserva Gualto 2018 Camigliano

Brunello di Montalcino Riserva Poggio Abate 2018 La Poderina

Brunello di Montalcino Riserva Ripe al Convento Castelgiocondo 2018 Frescobaldi

Brunello di Montalcino Salvioni 2019 La Cerbaiola

Brunello di Montalcino Sugarille 2019 Pieve Santa Restituta

Brunello di Montalcino Tenuta La Fuga 2019 Folonari

Brunello di Montalcino Ugolforte 2019 San Giorgio

Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2019 Argiano

Brunello di Montalcino Vigna La Casa Caparzo 2019 Caparzo - Borgo Scopeto - Doga delle Clavule

Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2019 Mastrojanni

Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2019 Altesino

Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2019 Canalicchio di Sopra

Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2019 Tiezzi

Brunello di Montalcino Vignavecchia 2019 San Polo

Brunello di Montalcino Vigneto Poggio Doria 2019 Tenute Silvio Nardi

Brunello di Montalcino Voliero 2019 Uccelliera

Cabernet Franc di Vignamaggio Toscana 2020 Vignamaggio

Cabraia Rosso Toscana 2020 Gualdo del Re

Cabreo Il Borgo Tenute del Cabreo Toscana Rosso 2021 Folonari

Caiarossa Rosso Toscana 2021 Caiarossa

Camartina Rosso Toscana 2020 Querciabella

Campo alla Sughera Rosso Toscana 2020 Campo alla Sughera

Capannelle Solare Toscana Rosso 2019 Capannelle

Carmignano Riserva Grumarello 2020 Tenuta di Artimino

Carmignano Riserva Il Circo Rosso 2021 Fabrizio Pratesi

Carmignano Riserva Montalbiolo 2020 Ambra

Carmignano Riserva Piaggia 2021 Piaggia

Carmignano Villa di Capezzana 10 Anni 2014 Capezzana

Chianti Classico Gran Selezione 2021 Brancaia

Chianti Classico Gran Selezione Badia a Passignano 2021 Marchesi Antinori

Chianti Classico Gran Selezione Basilica Solatìo 2020 Basilica Cafaggio

Chianti Classico Gran Selezione Castellina Castello Fonterutoli 2021Castello di Fonterutoli

Chianti Classico Gran Selezione Gaiole CeniPrimo 2021 Ricasoli

Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Colledilà 2021 Ricasoli

Chianti Classico Gran Selezione Giovanni Folonari Tenuta di Nozzole 2019Folonari

Chianti Classico Gran Selezione Il Puro Casanova 2020 Castello di Volpaia

Chianti Classico Gran Selezione La Prima 2021 Castello Vicchiomaggio

Chianti Classico Gran Selezione Panzano Vigna del Sorbo 2021 Fontodi

Chianti Classico Gran Selezione Radda Coltassala 2021 Castello di Volpaia

Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli 2020 Rocca delle Macìe - Famiglia Zingarelli

Chianti Classico Gran Selezione Vicoregio 36 2021 Castello di Fonterutoli

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Montaperto 2019 Carpineta Fontalpino

Chianti Classico Gran Selezione Vigneto San Marcellino 2019 Rocca di Montegrossi

Chianti Rufina Riserva TerraeElectae Vigneto Poggio Diamante 2020 Marchesi Gondi - Tenuta Bossi

Chianti Rufina Riserva Vigna Montesodi Terraelectae 2021 Frescobaldi

Concerto di Fonterutoli Rosso Toscana 2021 Castello di Fonterutoli

Cortona Syrah Il Castagno 2021 Fabrizio Dionisio

Cortona Vin Santo 2009 Leuta

Cortona Vin Santo Occhio di Pernice 2010 Leuta

Do ut Des Toscana Rosso 2019 Carpineta Fontalpino

Duemani Rosso Costa Toscana 2021 Duemani

Dulcamara Rosso Costa Toscana 2021 I Giusti & Zanza Vigneti

Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale 2021 Fontodi

FSM Rosso Toscana 2020 Castello Vicchiomaggio

Gabbro Rosso Costa Toscana 2022 Montepeloso

Gallico Petit Verdot Toscana Tenuta Campo al Mare 2021 Folonari

Geremia Rosso Toscana 2019 Rocca di Montegrossi

Giusto di Notri Rosso Toscana 2021 Tua Rita

Guardiavigna Orniello Rosso Toscana 2020 Podere Forte

Hide Syrah Costa Toscana 2021 Bulichella

I Fiori Blu Cabernet Sauvignon Rosso Toscana 2019 Sant’Agnese

I Sodi di San Niccolò Toscana 2020 Castellare di Castellina

Il Borro Rosso Toscana 2020 Il Borro

Il Caberlot Toscana 2021 Il Carnasciale

Il Carbonaione Alta Valle della Greve 2021 Poggio Scalette

Il Pareto Tenuta di Nozzole Toscana Rosso 2020 Folonari

Jassarte Toscana Rosso 2021 Guado al Melo

La Pineta Rosso Toscana 2022 Podere Monastero

La Ricolma Merlot Toscana 2021 San Giusto a Rentennano

Lamaione Tenuta Castelgiocondo Rosso Toscana 2021 Frescobaldi

Le Pupille Syrah Toscana 2020 Fattoria Le Pupille

Luce della Vite Rosso Toscana 2021 Tenuta Luce

Lupicaia Toscana 2019 Castello del Terriccio

Maremma Toscana Merlot Baffonero 2021 Rocca di Frassinello

Maremma Toscana Poggio alle Nane 2022 Le Mortelle

Maremma Toscana San Germano 2020 Rocca di Frassinello

Marrucaia Toscana Rosso 2021 Tenuta di Artimino

Massetino Toscana 2022 Masseto

Masseto Toscana 2021 Masseto

Maurizio Fuselli Petit Verdot Toscana 2021 Terre del Marchesato

Messorio Rosso Toscana 2021 Le Macchiole

Miglioré Rosso Toscana 2020 Vallepicciola

Monteverro Chardonnay Toscana 2021 Monteverro

Monteverro Rosso Toscana 2021 Monteverro

Mordese Cabernet Franc Toscana 2021 Vallepicciola

Mormoreto Rosso Toscana 2021 Frescobaldi

Orcia Sangiovese Petrucci Anfiteatro 2019 Podere Forte

Orcia Sangiovese Petrucci Melo 2019 Podere Forte

Oreno Rosso Toscana 2022 Tenuta Sette Ponti

Orma Rosso Toscana 2022 Orma

Palazzi Rosso Toscana 2022 Tenuta di Trinoro

Paléo Rosso Toscana 2021 Le Macchiole

Parva Domus Cabernet Sauvignon Toscana 2021 Vallepicciola

Paterno II Rosso Toscana 2021 Paradiso

Percarlo Sangiovese Toscana 2020 San Giusto a Rentennano

Petit Manseng Passito Costa Toscana 2021 Terenzi

Philip Rosso Toscana 2021 Castello di Fonterutoli

Piantonaia Alta Valle della Greve 2021 Poggio Scalette

Picconero Tenuta Montebello Toscana 2020 Tolaini

Pietrose Toscana Rosso 2020 Talosa

Poggio de’ Colli Cabernet Franc Toscana 2021 Piaggia

Pomino Spumante Brut Rosé Millesimato Leonia 2019 Frescobaldi

Quercegrosse Merlot Toscana 2021 Vallepicciola

Ridolfo Toscana Rosso 2018 Rocca di Montegrossi

Ripa delle More Rosso Toscana 2021 Castello Vicchiomaggio

Sassobucato Rosso Toscana 2021 Russo

Saxa Calida Rosso Toscana 2022 Paradiso

Scrio Rosso Toscana 2021 Le Macchiole

Siepi Rosso Toscana 2021 Castello di Fonterutoli

Solaia Toscana 2021 Marchesi Antinori

Solengo Rosso Toscana 2021 Argiano

Suisassi Syrah Costa Toscana 2021 Duemani

Suvereto Rosso Coldipietrerosse 2021 Bulichella

Tarabuso Cabernet Sauvignon Toscana 2021 Terre del Marchesato

Tenuta di Trinoro Rosso Toscana 2021 Tenuta di Trinoro

Tignanello Toscana 2021 Marchesi Antinori

Tinata Monteverro Rosso Toscana 2021 Monteverro

Ugo Contini Bonacossi Toscana Rosso 2019 Capezzana

Val d’Arno di Sopra Merlot Vigna Galatrona 2021 Petrolo

Vallepicciola Rosso Toscana 2021 Vallepicciola

Vigna dell’Impero Toscana Rosso 2021 Tenuta Sette Ponti

Vigna Vecchia Rosso Toscana 2021 I Giusti & Zanza Vigneti

Vin San Giusto Toscana Bianco Passito 2016 San Giusto a Rentennano

Vin Santo del Chianti Classico 2017 Fèlsina

Vin Santo del Chianti Classico 2013 Rocca di Montegrossi

Vin Santo di Carmignano Riserva 2016 Capezzana

Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2021 Poliziano

Vino Nobile di Montepulciano Madonna della Querce 2018 Dei

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2019 Fattoria del Cerro

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Sotto Casa 2020 Boscarelli

Marche

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Riserva Balciana 2022 Sartarelli

Conero Riserva Campo San Giorgio 2020 Umani Ronchi

Conero Riserva Cùmaro 2020 Umani Ronchi

Conero Riserva Grosso Agontano 2020 Garofoli

Conero Riserva Sassi Neri 2020 Le Terrazze

Il Pollenza Rosso Marche 2020 Il Pollenza

Kupra Marche Rosso 2021 Oasi degli Angeli

Kurni Marche Rosso 2022 Oasi degli Angeli

Lina Passito Marche 2022 Santa Barbara

Offida Rosso Ludi 2021 Velenosi

Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2021 Velenosi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Historical 2019 Umani Ronchi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Moss Blanc 2021 Santa Barbara

Umbria

Amelia Vin Santo 10 anni 2012 La Palazzola

Montefalco Sagrantino 2020 Pardi

Montefalco Sagrantino Colle alle Macchie 2020 Tabarrini

Montefalco Sagrantino Colle Grimaldesco 2020 Tabarrini

Montefalco Sagrantino Collepiano 2020 Arnaldo Caprai

Montefalco Sagrantino Ennio 2019 Bocale

Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2020 Tabarrini

Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2019 Antonelli San Marco

Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2021 Palazzone

Lazio

Antinoo Bianco Lazio 2022 Casale del Giglio

Habemus Etichetta Rossa Rosso Lazio 2021 San Giovenale

I Quattro Mori Lazio Rosso 2019 Castel de Paolis

Mater Matuta Lazio Rosso 2020 Casale del Giglio

Montiano Lazio Rosso 2021 Famiglia Cotarella

Roma Rosso Riserva 2022 Poggio Le Volpi

Abruzzo

Frontone Pecorino Terre Aquilane 2021 Cataldi Madonna

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Riserva Neromoro 2020 Nicodemi

Montepulciano d’Abruzzo Riserva Cocciapazza 2021 Torre dei Beati

Trebbiano d’Abruzzo 2022 Emidio Pepe

Trebbiano d’Abruzzo 2021 Maurizi

Trebbiano d’Abruzzo 2020 Valentini

Trebbiano d’Abruzzo Superiore Fonte Raviliano 2022 De Angelis Corvi

Trebbiano d’Abruzzo Vigneto di Popoli 2021 Valle Reale

Campania

Aglianico del Taburno Riserva Vigna Cataratte 2019 Fontanavecchia

Campi Flegrei Falanghina 2022 Contrada Salandra

Campi Flegrei Falanghina Vigna Astroni 2020 Cantine Astroni

Campi Flegrei Piedirosso Vigna Madre 2022 La Sibilla

Cilento Aglianico Riserva Proclamo 2016 Marino

Costa d’Amalfi Furore Bianco 2023 Cuomo Marisa

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2023 Cuomo Marisa

Costa d’Amalfi Tramonti Rosso Riserva A’ Scippata 2019 Apicella Giuseppe

Fiano di Avellino 2023 Colli di Lapio

Fiano di Avellino Alimata 2022 Villa Raiano

Fiano di Avellino Riserva Numero Primo 2022 VentitréFilari

Fiano di Avellino Riserva Pietramara Etichetta Bianca 2021 I Favati

Fiano di Avellino Riserva Tognano 2021 Rocca del Principe

Fiano di Avellino Vigna della Congregazione 2022 Villa Diamante

Fuori Limite Le Vecchie Vigne Campania Greco 2022 Traerte - Vadiaperti

Greco di Tufo Ponte dei Santi 2022 Villa Raiano

Greco di Tufo Riserva Miniere 2022 Cantine dell’Angelo

Greco di Tufo Riserva Vigna Serrone 2022 Cantine di Marzo

Irpinia Bianco Grande Cuvée Luigi Moio 2022 Quintodecimo

Taurasi 2013 Tenuta del Meriggio

Taurasi Coste 2018 Cantine Lonardo

Taurasi Terzotratto 2019 I Favati

Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2020 Antonio Caggiano

Taurasi Vigna Quattro Confini 2020 Benito Ferrara dal 1860

Taurasi Vigne d’Alto 2018 Cantine Lonardo

Vesuvio Bianco Contradae 61.37 2021 C

Basilicata

Aglianico del Vulture Il Sigillo 2018 Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture La Firma 2019 Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture Superiore Don Anselmo 2020 Paternoster

Aglianico del Vulture Vigna della Corona 2020 Tenuta Le Querce

Puglia

Diciotto Primitivo Salento 2022 Schola Sarmenti

ES Salento Primitivo 2022 Fino Gianfranco

Gioia del Colle Primitivo Chakra Rosso 2022 Giovanni Aiello

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo 2021 Tenute Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2021 Tenute Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Piscina delle Monache 2022 Cantine Tre Pini

Gioia del Colle Primitivo Polvanera 16 Vigneto San Benedetto 2021 Polvanera

Gioia del Colle Primitivo Riserva Chiaromonte 2017 Tenute Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Riserva di Pietraventosa 2019 Pietraventosa

Gioia del Colle Primitivo Polvanera 17 Vigneto Montevella 2021 Polvanera

Graticciaia Salento Rosso 2019 Vallone

Nardò Rosso Danze della Contessa 2022 Bonsegna

Calabria

Greco di Bianco Passito 2020 Mariolina Baccellieri

Magliocco Calabria 2020 Lento

Paternum Rosso Calabria 2018 Tenuta Iuzzolini

Terre di Cosenza Colline del Crati Magliocco Riserva Vigna Savuco 2019 Serracavallo

Sicilia

Contrada C Terre Siciliane 2022 Passopisciaro

Contrada S Terre Siciliane 2022 Passopisciaro

Etna Bianco Arcurìa 2022 Graci

Etna Bianco Superiore Contrada Villagrande 2021 Barone di Villagrande

Etna Bianco Superiore Pietra Marina 2019 Benanti

Etna Rosso Arcurìa 2022 Graci

Etna Rosso Barbagalli 2021 Pietradolce

Etna Rosso Calderara Sottana 2022 Russo Girolamo

Etna Rosso Contrada Sciaranuova V.V. Tenuta Tascante 2020 Tasca d’Almerita

Etna Rosso Feudo di Mezzo 2022 Calcagno

Etna Rosso Feudo di Mezzo 2022 Graci

Etna Rosso Pettinociarelle 2021 famiglia Statella

Etna Rosso Rampante 2022 Pietradolce

Etna Rosso Riserva Contrada Zottorinotto 2020 Cottanera

Etna Rosso Riserva Saeculare 2015 I Custodi delle Vigne dell’Etna

Etna Rosso Riserva Serra della Contessa Particella No. 587 Alberello Centenario 2018 Benanti

Etna Rosso San Lorenzo 2022 Russo Girolamo

Faro 2022 Le Casematte

Faro Palari 2019 Palari

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2021 Donnafugata

Scampato Salina Rosso 2021 Caravaglio Antonino

Sicilia Contea di Sclafani Rosso del Conte Tenuta Regaleali 2019 Tasca d’Almerita

Sicilia Grillo LaCuba 2021 Rallo

Sardegna

Angialis Isola dei Nuraghi 2019 Argiolas

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2020 Santadi

Is Solinas Isola dei Nuraghi Carignano 2021 Argiolas

Latinia da Uve Stramature 2019 Santadi

Turriga Isola dei Nuraghi 2020 Argiolas

Vermentino di Sardegna Cerdeña 2021 Argiolas

Focus - I Grandi Esordi

Piemonte

Barbaresco Riserva Rabajà 2019 Vietti

Barolo Lazzarito 2020 Boasso Franco - Gabutti

Barolo Mosconi 2019 Prunotto

Barolo Riserva Cannubi 2019 Giacomo Borgogno & Figli

Barolo Riserva Liste 2019 Giacomo Borgogno & Figli

Lombardia

Franciacorta Brut Stellato Cabochon 2012 Monte Rossa

Franciacorta Extra Brut Millesimato RNA

Riserva Nobile Alessandro Bianchi 15 Anni 2007 Villa Franciacorta

Alto Adige - Südtirol

Alto Adige Chardonnay Kreuzweg Family Reserve 2020 Castelfeder

Alto Adige Chardonnay Riserva Curlan 2020 Girlan

Alto Adige Pinot Nero Riserva Sepp Hanni 2019 Stroblhof

Alto Adige Sauvignon Riserva Gran Lafóa 2021 Colterenzio

Veneto

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 90°

Cantina Valpolicella Negrar 2015 Domìni Veneti

Toscana

Bolgheri Superiore Aola di Orma 2021 Orma

Brunello di Montalcino Le Viti del 1976 2011 San Felice

Brunello di Montalcino Riserva Ugolforte 2018 San Giorgio

Brunello di Montalcino Veltha 2019 Máté

Rosso Toscana 2020 Tenuta Casenuove

Sette Merlot Toscana 2021 Tenuta Sette Ponti

Torre Civette Toscana 2020 Torre Civette

Campania

Oi Nì Campania Fiano 2021 Tenuta Scuotto

Taurasi Quattro Cerri 2019 Masseria Della Porta - Monteaperto

Taurasi Riserva Grand Cru Luigi Moio 2019 Quintodecimo

Basilicata

Aglianico del Vulture Superiore Riserva Stupor Mundi 2017 Carbone Vini

Puglia

Gioia del Colle Primitivo Riserva Polvanera 2019 Polvanera

Sicilia

Marsala Vergine Riserva VR2506 2006 Florio

Zà Tarina Terre Siciliane Malvasia 2023 Cusolito

Sardegna

Vermentino di Gallura Superiore Pitraia 2021 Gregu

Copyright © 2000/2024