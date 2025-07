Il “Nation Award” a Terry Gilliam ed Emir Kusturica, premiati con il Bottega Stardust Prosecco Doc

Uno, Terry Gilliam, è una grande firma del cinema comico internazionale, a lungo membro dei mitici Monty Python, ma anche dietro la cinepresa di film come “La leggenda del re pescatore” o “L’esercito delle 12 scimmie”; l’altro, Emir Kusturica, è un maestro del surrealismo, musicista, attivista politico, e regista di gioielli come “Underground” (già Palma d’Oro a Cannes), “Gatto nero, gatto bianco”, e non solo. Ad accomunarli, ora, il “Nations Award”, premio cinematografico delle Nazioni, punto di riferimento per il cinema nazionale e internazionale, che, andato in scena nei giorni scorsi a Taormina, sotto la direzione di Michel Curatolo e con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e della Regione Siciliana, è unico nel suo genere perché mette al centro la tutela dell’ambiente, coinvolgendo gli artisti a richiamare l’attenzione per un mondo più green e sostenibile. Ma anche il brindisi dedicato a Gilliam e Kusturica (premiati, in questa edizione, insieme a due grande del cinema italiano e francese come Enrico Vanzina e Luc Besson), che hanno ricevuto in premio le bottiglie Bottega Stardust Prosecco Doc, realizzate con oltre 3.000 cristalli, posizionati uno per uno a mano.

“Si tratta di un vino molto pregiato - commenta Sandro Bottega, presidente Bottega Spa, che le ha consegnate ai due registi - che ha origine da uve coltivate nel piccolo borgo di Arfanta (Conegliano). Per queste bottiglie mi sono ispirato al celebre film “Polvere di stelle”, con Alberto Sordi e Monica Vitti. Questo vino, imbottigliato seguendo le rigorose regole della produzione del Prosecco, può raggiungere una longevità di oltre 10 anni e si sposa perfettamente con piatti eleganti e raffinati, tipici della Dieta Mediterranea, ma anche come momento di celebrazione o per preparare raffinati cocktail come il Bellini. La storia della nostra azienda è profondamente legata al cinema, fin dalle origini: la settima arte è nel nostro Dna e tanti attori e star ci hanno accompagnato nel percorso di crescita, tra questi, ad esempio Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati”.

