From Italy to Usa, “Come il vino ti cambia la vita”: lo racconta in un libro “The Italian Wine Girl”

Anche il vino, nel suo piccolo, può cambiare la vita. A chi da altri mondi, è arrivato al vino diventando un vignerons di successo, ma anche a chi, all’improvviso, ha dovuto cambiare vita, ma con in tasca la passione, ne ha fatto una nuova e innovativa professione. È il racconto di “Come il vino ti cambia la vita. Storie di rinascita, coraggio e ritorno alla terra”, il volume biografico di Laura Donadoni, alias The Italian Wine Girl, blogger e instagramer da oltre 46.000 followers che ha fatto fortuna in America come influencer del vino italiano (di solito, succede il contrario, ndr), che, nel suo primo libro per Cairo Editore, ripercorre la sua storia insieme a quelle di molti imprenditori e produttori che sono arrivati al vino da altri settori o che hanno percorso strade innovative, rimanendo in territori difficili, non cedendo alle sole regole commerciali nella scelta dei vitigni, ma ascoltando il territorio. “Che poi ... i grandi progetti riescono a raggiungere contemporaneamente più scopi, in armonia tra loro - dice nella prefazione il fondatore di Eataly Oscar Farinetti - in questo caso gli scopi sarebbero: 1) apportare benessere per la propria vita; 2) farsi perdonare la fortuna di essere nati nel più bel Paese del mondo; 3) salvare l’Italia”.

“Il vino per me è stato un’occasione di rinascita personale ma può esserlo per chiunque voglia cambiare vita”, scrive The Italian Wine Girl che, dopo aver iniziato una carriera come giornalista a Bergamo, si è trasferita in America dove ha iniziato da capo diventando esperta di vino e sommelier Wset di successo, oltre che Vinitaly International Italian Wine Ambassadors, in California, fondando uno dei wine blog e canali Instagram e YoTube sul vino italiano più seguiti, ma anche La Com, agenzia di comunicazione focalizzata sulla promozione del vino che opera negli States su tutto il territorio nazionale, unica donna italiana membro del prestigioso International Circle of Wine Writers di Londra. Le storie che racconta nel suo libro (Cairo editore, marzo 2020, prezzo di copertina 12,75 euro), hanno in comune “la speranza di vedere rinascere un Paese in crisi dove le nuove generazioni stanno intuendo che è possibile ripartire da uno dei nostri beni più preziosi”.

