Grandi vini (in edizione limitata) per sostenere i lavoratori della ristorazione: l’idea di Lvmh

Edizioni limitate di casse di grandi vini, per raccogliere fondi da donare alle associazioni che si occupano di sostenere i lavoratori del settore della ristorazione messi in difficoltà dal “lockdown” messo in atto dagli Usa alla Francia, passando per il Regno Unito, per arginare il contagio da Coronavirus. È l’ultima iniziativa del colosso del lusso Lvmh, che, come riporta il magazine Uk “The Drinks Business”, ha lanciato sul mercato 300 casse numerate, al costo di 2.300 euro, che saranno distribuite attraverso i più importanti wine merchant del mondo.

Ognuna conterrà due bottiglie di Château d’Yquem (2015 e 2009), una di Y d’Yquem 2017, due di Château Cheval Blanc (2009 e 2015) e una di Clos des Lambrays 2016, con l'obiettivo di raccogliere quanto prima almeno mezzo milione di euro, da donare ad associazioni come “La Fondation de France” in Francia, il Restaurant Employee Relief Fund in Usa ed la Hospitality Action in Uk, che si occupano in varie forme di sostenere chi, nella filiera della ristorazione, ha perso il lavoro o è in difficoltà, e non solo.

