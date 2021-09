I “Top 100” by Massobrio & Gatti: Piemonte e Toscana in testa, Emilia Romagna al terzo posto

Il Colli del Limbara “Zilvara” (vermentino di Gallura, galoppo) 2019 di Francesco Lepori di Trinità d’Agultu e Vignola per i vini bianchi, il Candia Colli Apuani Vermentino Nero “Riflesso” 2019 di L’Aurora di Francesco di Massa per i vini rossi; il Trentodoc Extra Brut Biologico Riserva “Paladino” di Revì di Aldeno tra gli spumanti, e per i passiti il Passi di Ciò (malvasia moscata) 2017 di L’Autin di Barge: sono i “Top dei Top” della “Top Hundred” by Papillon (Paolo Massobrio e Marco Gatti), selezione che, da 20 anni, individua e premia 100 cantine mai premiate prima, protagoniste nell’evento “Golosaria”, a Milano, dal 6 all’8 novembre. La selezione 2021, però, si è allungata a 140 etichette. “Sono 100 più 20 che stanno a rappresentare gli anni della nostra iniziativa e altri 20 che rappresentano i prossimi anni a venire”, spiegano Paolo Massobrio e Marco Gatti.

I vini premiati vedono primeggiare il Piemonte (31 etichette), la Toscana (23) e, a sorpresa, l’Emilia Romagna (14), che precede il Veneto (11), grazie all’affermazione dei Sangiovese di Romagna e Albana, dei Lambrusco e delle Doc fino adesso considerati minori come Ravenna e Rubicone. Continua poi l’affermazione della Calabria e della Sardegna. Il 7 settembre, a Milano, verrà presentato il libro “L’emozione del vino” (Comunica Edizioni) con il racconto delle 2.000 cantine che si sono distinte nei 20 anni della selezione di Massobrio e Gatti, ma anche le indicazioni relative a ristoro, degustazioni, pernottamento e particolari attività che contraddistinguono l’enoturismo.

Focus - La “Top Hundred” by Papillon (Paolo Massobrio e Marco Gatti)

Valle d’Aosta

Aosta - Les Petits Riens - Petit Bout de Lune 2018

Arvier - Thomain - Vallée d’Aoste Enfer d’Arvier 2019

Piemonte

Gavi - Broglia - Gavi del Comune di Gavi Bruno Broglia 2018

Spigno Monferrato - Cascina Bertolotto - Dolcetto d’Acqui La Muïëtte 2018

Casale Monferrato - Cascina Faletta - Grignolino del Monferrato Casalese Baudolino 2019

Gavi - Castellari Bergaglio - Gavi del Comune di Gavi Rolona 2020

Cella Monte - Cinque Quinti - Grignolino Del Monferrato Casalese “Solista Bricco San Pietro” 2019

Bosio - Ghio Roberto - Vigneti Piemontemare - Gavi del Comune di Bosio Pian Lazzarino 2020

Lerma - La Casanella - Spumante Metodo Classico Blanc De Noirs Pas Dosé Millesimato Giulia Contea 2016

Incisa Scapaccino - Cascina Giuspin - Barbera d’Asti Chino 2018

Castagnole Monferrato - Esse Erre - Ruché Di Castagnole Monferrato 2020

Canelli - Gancia - Gancia Cuvée 60 mesi Riserva Alta Langa Metodo Classico Brut 2011

Loazzolo - Pianbello - Alta Langa Brut Metodo Classico Pianbé 2015

Nizza Monferrato - Sette - Barbera d’Asti 2019

Lessona - Cassina Pietro - Lessona Pidrin 2015

Diano d’Alba - Camparo - Diano d’Alba Sorì Bric Camparo 2020

Priocca d’Alba - Cascina Val del Prete - Roero Bricco Medica 2018

Dogliani - Chionetti Quinto e figlio di Nicola Chionetti - Dogliani San Luigi 2020

Monforte d’Alba - Conterno Fantino - Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra 2017

Vezza d’Alba - Fabrizio Battaglino - Roero Colla 2018

Serravalle Langhe - Fenoglio Matteo - Spumante Brut Metodo Classico Riserva Zero Parej

Govone - I Parcellari - Barbera d’Asti Superiore Parcella 563 2019

Barge - L’Autin - Passi di Giò (Ps - Malvasia Moscata) 2017 (Top dei Top Passiti)

Serralunga d’Alba - Luigi Vico – Barolo Prapò 2017

Alba - Piazzo Armando - Barbaresco 2018

Monforte d’Alba - Ruggeri Corsini - Barolo Bricco San Pietro 2017

Sizzano - Comero - Sizzano 2017

Fara Novarese - I Dof Mati - Colline Novaresi Vespolina Bona 2019

Romagnano Sesia - Ioppa - Ghemme Santa Fè 2015

Grignasco - Tenute Guardasole - Boca 2017

Pieve Vergonte - Ca’ da l’Era - Valli Ossolane Nebbiolo Superiore PrüNent 2018

Gattinara - Cantina Delsignore - Gattinara “Il Putto Vendemmiatore” 2017

Roasio - La Palazzina - Bramaterra Balmi Bioti 2016

Liguria

Pornassio - Fontanacota - Riviera ligure di Ponente Pigato 2019

Dolceacqua - Mauro Zino Az. agr. - Rossese di Dolceacqua Superiore 2018

Andora - Cascina Praiè - Riviera ligure di Ponente Granaccia Sciurbì 2019

Lombardia

Desenzano del Garda - Cavaliere del Garda - Riviera del Garda Classico Valtenesi Chiaretto 2020

Botticino - Emilio Franzoni Az. vinicola - Botticino Foja 2016

Pozzolengo - Feliciana - San Martino della Battaglia Torfel 2020

Erbusco - Mantì - Franciacorta Extra Brut

Gussago - Nicola Gatta - Spumante Nature 36 Lune 7.17

Puegnago del Garda - Sergio Delai - Garda Bresciano Chiaretto Notterosa 2020

Volta Mantovana - Reale - Alto Mincio Sauvignon Crestale 2019

Montalto Pavese - Finigeto - Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Pas Dosè 2005

Canneto Pavese - Giorgi dei fratelli Giorgi Antonio, Fabiano ed Eleonora - Oltrepò Pavese Gran Cuvèe Storica Metodo Classico Giorgi 1870 2016

Cigognola - Monterucco - Oltrepò Pavese Bonarda Vivace Vigna Il Modello 2020

Veneto

Pramaggiore - Borgo Stajnbech - Lison Classico 150 2019

Fossalta di Portogruaro - Santa Margherita - Alto Adige Pinot Grigio Impronta del Fondatore 2020

Romano d’Ezzelino - Cà Apollonio - Veneto Bianco Souvignier Gris 3/6/9 2019

Valdagno - Terre di Cerealto - Veneto Bianco Cerealto (Johanniter e Bronner) 2018

Dolcè - Albino Armani - Friuli Grave Pinot Grigio 2019

Verona - La Giuva - Valpolicella Superiore Il Rientro 2018

Negrar di Valpolicella - Sartori Casa Vinicola - Valpolicella Classico Superiore Montegradella 2017

Caprino Veronese - Tenuta La Presa - Bardolino 2019

San Pietro in Cariano - Tommasi Viticoltori - Amarone Brigantina 2016

Sommacampagna - Villa Medici - Custoza Superiore 2018

Roncà - Zambon Vulcano Wines - Soave Vulcano 2018

Trentino

Aldeno - Revì - Trentodoc Extra Brut Biologico Riserva Paladino 2015 (Top dei Top Bollicine)

Predaia - Levide - Trentodoc Extra Brut Millesimato Cime Di Altilia 2015

Alto Adige

Chiusa - Cantina Produttori Valle Isarco - Alto Adige Valle Isarco Kerner 2020

Salorno - Salurnis - Alto Adige Lagrein Fateni 2019

Cortaccia sulla strada del vino - Tiefenbrunner - Alto Adige Müller Thurgau Feldmarschall Von Fenner 2017

Friuli Venezia Giulia

Farra d’Isonzo - Colmello di Grotta - Collio Sauvignon 2018

Dolegna del Collio - Tenuta La Ponca - Collio Malvasia 2019

Pordenone - Terre di Ger - Trevenezie Refosco dal Peduncolo Rosso 2019

Ontagnano di Gonars - Di Lenardo - Spumante Brut Metodo Classico Ribolla Gialla 2019

Emilia Romagna

Valsamoggia - Tenuta La Riva - Colli Bolognesi Pignoletto Metodo Classico Pinus Laetus

Bertinoro - Colombina - Romagna Sangiovese Bertinoro Riserva Anfore Romane 2017

Forlì - La Collina del Tesoro - Sangiovese di Romagna Predappio Nature 2019

Savignano sul Rubicone - Spalletti Colonna di Paliano - Albana di Romagna Montemar 2019

Castelvetro di Modena - Fattoria Moretto - Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Monovitigno 2020

Castelfranco Emilia - La Battagliola - Lambrusco dell’Emilia Vino Spumante Dry Dosage 30 Millesimato 2019

Campogalliano - Tenute Campana - Lambrusco di Sorbara dei Tenori 2020

Medolla - Ventiventi - Lambrusco Rosato di Modena Metodo Classico Rosé

San Prospero - Zucchi - Lambrusco di Modena Marascone 2020

Brisighella - Ca’ Di Sopra - Romagna Sangiovese Marzeno 2018

Faenza - La Sabbiona - Ravenna Centesimino 2019

Casola Valsenio - Tozzi - Terra Dei Gessi - Romagna Albana Secco Tantalilli 2019

Reggio Emilia - Ca’ de’ Medici - Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco Grasparossa Remigio 100 2020

Rimini - Pian Dei Venti - Rubicone Rosso Stciupteda 2020

Toscana

Arezzo - Buccia Nera - Chianti Superiore 2018

Pontassieve - Castello del Trebbio - Chianti Rufina Riserva Lastricato 2017

San Casciano in Val di Pesa - La Querce Seconda - Chianti Classico 2019

San Casciano in Val di Pesa - Podere La Villa - Toscana Rosso Giacomo (Merlot) 2018

Capalbio - Il Ponte - Costa dell’Argentario T-Lex (Ansonica) 2020

Grosseto - Motta Alberto - Morellino di Scansano 2020

Seggiano - Podere Montale - Montecucco Sangiovese 2016

Pitigliano - Poggio al Tufo - Toscana Cabernet Sauvignon 2019

Bibbona - Sette Cieli - Indaco (R - Malbech, Cabernet S., Merlot) 2017

Massa - L’Aurora di Francesco - Candia dei Colli Apuani Vermentino nero Riflesso 2019 (Top dei Top Rossi)

Massa - Cantine Ramarro - Candia dei Colli Apuani Vermentino Cuore Di Candia 2019

Riparbella - Pakravan-Papi - Toscana Sangiovese Gabbriccio 2013

San Miniato - Torre Matilde - Chianti Bio A.D. 780 2019

Montalcino - Agostina Pieri - Brunello di Montalcino 2016

Castellina in Chianti - Bibbiano - Chianti Classico 2019

Montalcino - Biondi Santi - Brunello di Montalcino Riserva 2012

San Gimignano - Cesani - Vernaccia di San Gimignano 2020

Montepulciano - Gattavecchi - Vino Nobile di Montepulciano 2018

San Gimignano - Il Palagione - Vernaccia di San Gimignano Hydra 2020

Chiusi - Nenci - Passito della Croce (Trebbiano, Malvasia, Grechetto, Moscato)

Montalcino - Palazzo - Brunello di Montalcino 2016

Castelnuovo Berardenga - Tenuta di Arceno - Chianti Classico 2019

Montepulciano - Vecchia Cantina di Montepulciano - Vino Nobile di Montepulciano 2018

Marche

Jesi - Montecappone - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva Ergo Sum 2016

Grottammare - Carminucci - Vinicola del Tosino - Offida Pecorino Belato 2019

Montefiore dell’Aso - Centanni - Marche Rosso Primo Delia (Cultivar Locali) 2017

San Benedetto del Tronto - Costadoro - Piceno Superiore 2017

Montegiorgio - Officina del Sole - Falerio Pecorino Franco Franco 2018

Civitanova Marche - Fontezoppa - Serrapetrona Morò 2016

Colmurano - Saputi - Colli Maceratesi Ribona 2019

Umbria

Castiglione del Lago - Podere Marella - Umbria Vermentino Fiammetta 2020

Castel Viscardo - Feudi Spada - Umbria Rosso Orazio (Alicante) 2018

Aprilia - Artico - Lazio Rosso Ossidiana (Merlot) 2018

Abruzzo

Ortona - Codice Vino - Abruzzo Pecorino Superiore Tegèo 2018

Atessa - Terra d’Aligi - Terre di Chieti Bianco Cococciola 2020

Penne - Colle Trotta - Montepulciano d’Abruzzo Riserva Q500 2010

Molise

Campobasso - Cantina Herero - Tintilia del Molise Primaclasse 2018

Ururi - Salvatore Pasquale - Tintilia del Molise Rutilia 2017

Campania

Salza Irpina - Di Meo - Fiano di Avellino 2019

Montefalcione - Donnachiara - Irpinia Aglianico Averno 2018

Montefalcione - Raffaele Noviello - Aroma Fine Wines - Irpinia Campi Taurasini 1980 2018

Carinola - Nugnes - Falerno del Massico Rosso Riserva Caleno (R - Aglianico, Piedirosso) 2012

Puglia

Turi (Ba) - Giuliani - Gioia del Colle Primitivo Riserva “Baronaggio” 2015

Brindisi - Pandora - Puglia Primitivo del Salento 71 2019

Manduria (Ta) - Masseria Surani - Primitivo di Manduria Riserva “Dionysos” 2015

Basilicata

Matera - Dragone - Spumante Metodo Classico Brut Cento Santi 2018

Venosa - Re Manfredi - Terre degli Svevi - Aglianico del Vulture Taglio Del Trancio 2019

Calabria

Altomonte - Farneto del Principe - Vino rosso bio Calabrese 2018

Crotone - Val di Neto - Az. Agr. Carla Liguori - Calabria Rosso Neaithos (Gaglioppo, Cabernet S., Merlot) 2020

Ciminà- Aspromonte - Mantonico Bianco 2020

Nicotera - Casa Comerci - Calabria Magliocco Canino Rosato GranàTu 2020

Ricadi - Mario Alberto Romano - Orgine&Identità - Zibibbo Spumante Metodo Classico Dosaggio Zero

Sicilia

Barcellona Pozzo di Gotto - Vigna Nica - Mamertino Rosso 2016

Partinico - Cusumano - Terre Siciliane Angimbè (B - Inzolia, Chardonnay) 2020

Camporeale - Tenute Rapitalà - Sicilia Hugonis (R - Cabernet S., Nero D’Avola) 2018

Vittoria - Feudo Santa Tresa - Terre Siciliane Frappato Rina Russa 2019

Sardegna

Baunei - Pusole - Cannonau di Sardegna 2018

Usini (Ss) - Binza ‘e su Re - Isola dei Nuraghi Cagnulari Pinta 2019

Trinità d’Agultu e Vignola - Francesco Lepori - Colli del Limbara Zilvara (Vermentino di Gallura, Galoppo) 2019 (Top dei Top Bianchi)

Palau - La Contralta - Vermentino di Gallura Superiore “Fiore Del Sasso” 2019

