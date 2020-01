Il Barolo in festa a New York con “Vinous” di Antonio Galloni, tra grandi degustazioni e beneficenza. Inizia domani 30 gennaio l’edizione 2020 di un evento nato del 2011, e dedicato a tutti gli amanti del grande vino piemontese. L’avvio è da urlo: al “The Rooftop at The NoMad”, andrà in scena una verticale del mito Barolo Monfortino Riserva di Giacomo Conterno, con magnum che arrivano all’annata 1970, guidata dal produttore Roberto Conterno, insieme allo stesso Antonio Galloni.

Una degustazione di livello assoluto, che sarà seguita, il 31 gennaio, dalla “Big Bottle Gala Dinner & Charity Auction”, al The Pool, una delle più storiche dining room della grande mela. In “catalogo” grandi bottiglie come, tra le altre, una magnum di Barolo Le Vigne 2004 di Luciano Sandrone, una doppia magnum di Barolo Rüncot 2008 di Elio Grasso, una selezione di Barbaresco Rabajà di Vietti (annate 1985, 1988 e 1989) e ancora una particolare edizione di Nebbiolo d’Alba Arione 2015 di Giacomo Conterno, con una doppia magnum e tre magnum in casse di legno, che riporteranno il nome di chi si sarà aggiudicato il lotto, e ancora, tra le curiosità, una cena al Ristorante Saison di San Francisco per sei persone con lo stesso Galloni, che porterà a tavola grandi bottiglie dalla sua cantina personale. Il ricavato dell’asta, sarà devoluto all’Ospedale dei Bambini del The Mount Sinai Hospital. Sabato 1 febbraio, invece, sarà protagonista la grande annata 2015 di Barolo, nella Masterclass “2015 Barolo ... The Bigger Picture”.

Copyright © 2000/2020