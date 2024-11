Il Cabernet Sauvignon Estate Vineyard 2021 di Philip Togni è il primo n. 1 della “Vinous Top 100”

“Top 100” nuova, primato nuovo: è il Cabernet Sauvignon Estate Vineyard 2021 di Philip Togni, dalla Napa Valley, il primo “vino dell’anno” della primissima edizione della “Vinous Top 100”, la classifica di Vinous (diretto da Antonio Galloni), sul podio insieme all’australiano Chardonnay Estate Vineyard 2022 di Giaconda, e ad un grande classico di Bordeaux come il Comtesse de Lalande 2020 di Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande. In una “Top 10” che premia due vini italiani, il Barbaresco Montefico Bric Mentina 2021 de La Cà Nova, al n. 4, ed il Tignanello 2021 di Marchesi Antinori, un vino simbolo dell’Italia nel mondo, al n. 8 (e già sul podio, al n. 3, della “Top 100” di “Wine Spectator”, ndr). In una classifica internazionale che, come sempre accade, premia tanta Italia, con ben 21 etichette, tra grandi classici e qualche novità. Come già riportato da WineNews, infatti, oltre ai vini in “Top 10” in classifica ci sono Le Trame 2021 di Podere Le Boncie di Giovanna Morganti, al n. 11, il Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo di Fontodi, un riferimento del territorio del Gallo Nero, al n. 19, e ancora il Barolo 2020 di Trediberri, al n. 29, il Brunello di Montalcino 2019 de Le Potazzine, al n. 31, il Trebbiano d’Abruzzo Tiberio 2021 di Fonte Canale, al n. 32, il Sangiovese Riserva Predappio Le Lucciole 2019 di Chiara Condello, al n. 53, il Barolo Cannubi 2020 di Burlotto, un grande classico delle Langhe, al n. 55, e I Sodi di San Nicolò 2020 di Castellare di Castellina, al n. 58. E ancora il San Leonardo 2019 di Tenuta San Leonardo, una delle perle del Trentino, al n. 67, che precede, al n. 75, il Carmignano Riserva 2020 di Piaggia. Dall’Alto Piemonte arriva il n. 78, ovvero il Bramaterra 2019 de Le Pianelle, mentre al n. 79 c’è l’Amarone delle Valpolicella Classico Sant’Urbano 2019 di Speri. Posizione n. 80 per il Brunello di Montalcino 2019 de Il Poggione, mentre al n. 85 c’è il Barbaresco Currà 2021 di Sottimano. Si vola in Sicilia, invece, alla posizione n. 87, con l’Etna Rosso Prefillossera La Vigna di Don Peppino Calderara Sottana 2022 di Tenuta delle Terre Nere, che precede l’Igt Toscana Uno 2021 di Tenuta di Carleone, dal territorio del Chianti Classico. Posizione n. 92 per un’icona del vino del Meridione, il Terra di Lavoro 2021 di Galardi, dalla Campania, mentre al n. 95 c’è una delle etichette simbolo dell’Alto Adige, il Vorberg Pinot Bianco Riserva 2021 di Terlano. A chiudere la lista degli italiani, ad oggi, un classico delle Marche, come il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Balciana 2020 di Sartarelli.

“Il brivido della scoperta. È una delle cose che ispirano ogni giorno i nostri recensori. Magari si tratta di un vino di un produttore poco conosciuto che supera le aspettative. Oppure un vino di un’azienda che si è comportata particolarmente bene in un’annata difficile. Forse si tratta di un vino che offre una qualità eccezionale ed è relativamente facile da trovare. Queste sono state alcune delle considerazioni che il nostro team editoriale ha valutato per comporre la nostra prima lista dei “100 vini dell’anno”. Questa selezione accuratamente curata rappresenta l’apice della qualità, del valore e “dell’excitement” nel mondo del vino, come stabilito dal nostro team di critici esperti, più che una semplice lista dei nostri vini con il punteggio più alto”, spiega Vinous. Che aggiunge: “speriamo che la prima “Vinous Top 100” serva sia a celebrare i migliori vini dell’anno, che ad essere una risorsa per gli appassionati per cercare la loro prossima grande bottiglia. Lasciatevi inspirare per esplorare nuove regioni, nuovi produttori e stili, per continuare il vostro viaggio nel vino”.

Focus - La “Vinous Top 100” 2024

1 - 2021 Philip Togni Cabernet Sauvignon Estate Vineyard

2 - 2022 Giaconda Chardonnay Estate Vineyard

3 - 2020 Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande

4 - 2021 La Ca’ Nova Barbaresco Montefico Vigna Bric Mentina

5 - 2021 Hirsch Pinot Noir Raschen Ridge

6 - 2021 Cheval des Andes

7 - 2021 Dominio de Pingus PSI

8 - 2021 Antinori - Tenuta Tignanello Tignanello

9 - 2021 Château Smith Haut Lafitte Blanc

10 - 2023 Lismore Estate Vineyards Chardonnay Reserve

11 - 2021 Le Boncie Le Trame

12 - 2021 Bodega Noemia

13 - 2021 DuMOL Pinot Noir MacIntyre

14 - 2021 Maître de Chai Cabernet Sauvignon Gala Vineyard

15 - 2022 Domaine Samuel Billaud Chablis Vaudésir Grand Cru

16 - 2021 VHR, Vine Hill Ranch Cabernet Sauvignon

17 - 2021 Château Les Carmes Haut-Brion

18 - 2021 Tablas Creek Vineyard Esprit de Tablas

19 - 2021 Fontodi Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo

20 - 2021 Ridge Vineyards Lytton Springs

21 - 2021 Wynns Cabernet Sauvignon John Riddoch

22 - 2022 The Sadie Family Wines Palladius

23 - 2021 Château Canon

24 - 2022 Aubert Chardonnay CIX Estate

25 - 2021 Viñedo Chadwick

26 - 2021 Greywacke Wild Sauvignon

27 - 2021 Château de Saint Cosme Gigondas Le Poste

28 - 2020 L’Eglise-Clinet

29 - 2020 Trediberri Barolo Berri

30 - 2014 Bodegas Vega Sicilia Unico

31 - 2019 Le Potazzine Brunello di Montalcino

32 - 2021 Tiberio Trebbiano d’Abruzzo Fonte Canale

33 - 2021 Cornell Vineyards Cabernet Sauvignon

34 - 2021 Mount Eden Vineyards Pinot Noir Estate Bottled

35 - 2021 Realm Cellars The Bard

36 - 2023 Alzinger Grüner Veltliner Loibenberg Smaragd

37 - 2021 El Enemigo Cabernet Franc Gran Enemigo Gualtallary

38 - 2020 Domaine A. Clape Cornas

39 - 2021 Château Calon Ségur

40 - 2021 Garage Wine Co. VIGNO

41 - 2022 Prophet’s Rock Dry Riesling

42 - 2022 Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape Rouge

43 - 2022 Walter Scott Chardonnay X Novo Vineyard

44 - 2022 Roar Wines Pinot Noir Garys’ Vineyard

45 - Nv Bollinger Pn Vz19

46 - 2022 Zind-Humbrecht Riesling Rangen de Thann Clos Saint Urbain Grand Cru

47 - 2023 Alheit Vineyards Fire by Night

48 - 2022 Kalleske Grenache Old Vine

49 - 2020 Domaine du Pegau Châteauneuf-du-Pape Cuvée Reservée

50 - 2021 Catena Zapata Malbec Nicasia Vineyard

51 - 2019 Trimbach Riesling Clos Sainte Hune

52 - 2022 Vasse Felix Chardonnay Heytesbury

53 - 2019 Chiara Condello Sangiovese Riserva Predappio Le Lucciole

54 - 2020 G.B. Burlotto Barolo Cannubi

55 - 2022 Don Melchor

56 - 2023 Robert Weil Riesling Kiedricher Gräfenberg Grosses Gewächs

57 - 2021 Anthony Thévenet Morgon Cuvée Centenaire

58 - 2020 Castellare I Sodi di San Niccolò

59 - 2021 Zuccardi Valle de Uco Piedra Infinita

60 - 2021 Denner Vineyards The Dirt Worshipper

61 - 2013 López de Heredia Viña Tondonia

62 - 2019 Riccitelli Viñedos de Montaña

63 - 2021 Moric Blaufränkisch Lutzmannsburg Alte Reben

64 - 2016 Roederer Brut Blanc de Blancs Vintage

65 - 2019 K Vintners Syrah The Hidden

66 - 2022 John Duval Grenache Annexus

67 - 2019 Tenuta San Leonardo San Leonardo

68 - 2021 Emiliana Coyam

69 - 2020 Domaine Michel Bouzereau Meursault Perrières 1er Cru

70 - 2022 August Kesseler Pinot Noir Assmannshausen Höllenberg Grosses Gewächs

71 - 2019 Yalumba The Octavius

72 - 2019 Tabalí DOM

73 - 2022 Thibaud Boudignon Savennières Clos de la Hutte

74 - 2021 Château Belgrave

75 - 2020 Piaggia Carmignano Riserva

76 - 2023 Rudi Pichler Riesling Achleiten Smaragd

77 - 2023 Gunderloch Riesling Nackenheimer Rothenberg Grosses Gewächs

78 - 2019 Le Pianelle Bramaterra

79 - 2019 Speri Amarone della Valpolicella Classico Sant’Urbano

80 - 2019 Il Poggione Brunello di Montalcino

81 - 2018 2018 Royal Tokaji Wine Co. Tokaji Mézes Mály 6-Puttonyos

82 - 2019 Pierre Peters L’Esprit de 2019

83 - 2021 L’Aventure Winery Estate Cuvée

84 - 2022 Albert Boxler Riesling Eckberg Sommerberg Grand Cru

85 - 2021 Sottimano Barbaresco Currà

86 - 2016 Muga Gran Reserva Prado Enea

87 - 2022 Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso Prephylloxera La Vigna di Don Peppino Calderara Sottana

88 - 2022 Artberry Maresh Pinot Noir Maresh Vineyard

89 - 2021 Tenuta di Carleone Uno

90 - 2020 Señorío de San Vicente

91 - 2023 Diatom Chardonnay

92 - 2021 Galardi Terra di Lavoro

93 - 2021 Bilancia Chardonnay Tiratore La Collina Vineyard

94 - 2019 Domaine Pierre Gonon Saint-Joseph

95 - 2021 Cantina Terlano Pinot Bianco Riserva Vorberg

96 - 2019 Andrew Will Winery Sorella

97 - 2022 Jean-Marc Burgaud Morgon Côte du Py

98 - 2023 Best’s Wines Riesling Great Western

99 - 2020 Sartarelli Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Balciana

100 - 2020 Pago de Carraovejas

