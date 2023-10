Il Golosario svela i vini “Top Hundred” 2023, con 100 novità assolute e 100 Top Storiche 

Tra i rossi, il Castel del Monte Nero di Troia Riserva “23 Settembre” 2015 di Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli; tra i bianchi, il Marche Bianco “Primodicupi” 2021 di Coppacchioli Tattini; tra i rosati, il Vino Rosato “Merendendi” di Vintage; tra gli spumanti, il Trentodoc Metodo Classico Dosaggio Zero Riserva 60 Mesi “Clè” di Albino Armani; tra i passiti, il Riviera Ligure di Ponente Moscatello di Taggia Passito “Lucraetio” 2021 di Mammoliti: ecco i vini “Top dei Top”, ovvero l’eccellenza di ciascuna categoria nei “Top Hundred” 2023, svelati da Il Golosario, by Paolo Massobrio e Marco Gatti. Quest’anno i “Top Hundred”, ovvero i 100 migliori vini d’Italia (che vengono proclamati da 22 edizioni) cambiano format: 100 saranno le novità assolute e 100 le cantine già premiate negli anni precedenti, ma con la scommessa di esserci con un vino diverso da quello delle edizioni passate, ovvero le Top Storiche. L’appuntamento, con tutti i migliori, a “Golosaria”, (4-6 novembre, FieraMilanocity), insieme a tanti altri produttori, per una full immersion nel mondo del vino italiano.

“È un esercizio - commenta Paolo Massobrio - per mettere in luce la dinamicità del mondo del vino italiano, fra nuove scoperte che salgono sul podio e conferme storiche che proseguono il loro percorso di innovazione”. “Siamo arrivati a questo risultato - spiega Marco Gatti - dopo un anno intenso di degustazioni: ogni settimana con una commissione fissa nella sede di Alessandria e tre sessioni con la commissione storica, che ha raccolto il meglio degli assaggi svolti, che sommano a 5.000 bottiglie assaggiate”.

Un quadro enoico unico, che, quest’anno, vede l’affermazione del Piemonte, con ben 21 etichette; a seguire, la Toscana. Buona anche l’attenzione alla Lombardia, mentre le sorprese arrivano dall’Umbria e dall’Abruzzo. E come sempre è la Sardegna la regione più dinamica.

Focus - I “Top Hundred” 2023 e gli “Storici” 2023 del “Golosario”

Valle d’Aosta

Vintage

Top Hundred 2023 - Vino Rosato “Merendendi” - Top dei Top Rosati

Azienda Agricola Rosset

Storici 2023 - Sopraquota 900 2021

Les Cretes

Storici 2023 - Vallée d’Aoste Bianco “Neige d’Or” 2019

Piemonte

Daglio Giovanni

Top Hundred 2023 - Colli Tortonesi Derthona Timorasso 2021

Alemat

Top Hundred 2023 - Monferrato Rosso “Brunaldo” 2017

Vigneti

Repetto Top Hundred 2023 - Derthona “Quadro” 2021

Gianni Doglia

Top Hundred 2023 - Moscato d’Asti Canelli “Casa di Bianca” 2022

Cossetti Clemente & Figli

Top Hundred 2023 - Piemonte Albarossa “Amartè” 2021

Cascina Vèngore

Top Hundred 2023 - Terre Alfieri Arneis “Sanromè” 2022

Cascina Carlòt

Top Hundred 2023 - Langhe Nebbiolo “Clòde” 2020

Emanuele Gambino

Top Hundred 2023 - Vino Bianco “Mo’ Frem” 2020

Balliano

Top Hundred 2023 - Ruché di Castagnole M.To “Unicus” 2021

Gaggiano

Top Hundred 2023 - Gattinara “Timoteo” 2018

Pace

Top Hundred 2023 - Roero Arneis Riserva “Mompellini” 2020

Cascina del Pozzo

Top Hundred 2023 - Langhe Bianco Chardonnay “Prasoray” 2019

Costamagna Isacco - Castrum Roche

Top Hundred 2023 - Langhe Nebbiolo 2021

Molino Mauro

Top Hundred 2023 - Barolo “Bricco Luciani” 2019

Cecilia Monte

Top Hundred 2023 - Barbaresco “San Giuliano” 2019

Merenda Sinoira

Top Hundred 2023 - Barolo “Kidì” 2018

Davide Fregonese - Bugia Nen

Top Hundred 2023 - Barolo “Prapò” 2017

Filadora

Top Hundred 2023 - Ghemme 2017

Luca Leggero

Top Hundred 2023 - Erbaluce di Caluso “Rend Nen” 2021

Villa Mercante

Top Hundred 2023 - Valli Ossolane Nebbiolo Prünent 2018

Luca Caligaris

Top Hundred 2023 - Gattinara 2019

Agricola Sulin

Storici 2023 - Monferrato Bianco Baratuciat “Balon” 2021

Angelo Negro

Storici 2023 - Roero Arneis Spumante Metodo Classico Dosage Zero Blanc De Blancs “Giovanni”

Braida di Giacomo Bologna

Storici 2023 - Grignolino d’Asti “Limonte” 2022

Carlin De Paolo

Storici 2023 - Cisterna d’Asti Superiore 2020

Cascina Garitina

Storici 2023 - Nizza “Cec 900” 2020

Cascina Guido Berta

Storici 2023 - Piemonte Pinot Nero 2021

Enrico Serafino

Storici 2023 - Alta Langa Extra Brut Metodo Classico Millesimato “Parcellaire” 2018

Ghio Roberto - Vigneti Piemontemare

Storici 2023 - Spumante Metodo Classico Bianco “La canna e l’orzo”

La Ca’ Növa

Storici 2023 - Barbaresco “Montefico” 2020

Mariotto Claudio

Storici 2023 - Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2021

Nervi Azienda Vitivinicola

Storici 2023 - Gattinara “Vigna Molsino” 2018

Ricci Carlo Daniele

Storici 2023 - Derthona 2021

Roero Franco

Storici 2023 - Barbera d’Asti “Carbunè” 2022

Rovellotti Viticoltori in Ghemme

Storici 2023 - Ghemme “Chioso dei Pomi” 2017

Liguria

Mammoliti

Top Hundred 2023 - Riviera Ligure di Ponente Moscatello di Taggia Passito “Lucraetio” 2021 - Top dei Top Passiti

Sansteva

Top Hundred 2023 - Riviera Ligure di Ponente Moscatello di Taggia 2021

Edoardo Primo

Top Hundred 2023 - Colli di Luni Vermentino “Cà Duà” 2022

Dell’Erba

Top Hundred 2023 - Riviera Ligure di Ponente Pigato “Mareggio” 2022

Bisson Società Agricola

Storici 2023 - Vino Bianco Çimixà “L’Antico” 2021

La Felce

Storici 2023 - Vino Bianco “Felcebianco” 2022

Terre Bianche

Storici 2023 - Riviera Ligure di Ponente Pigato 2022

Lombardia

La Boscaiola Vigneti Cenci

Top Hundred 2023 - Franciacorta Cuvée Pas Dosé Zero

Citari

Top Hundred 2023 - Riviera Del Garda Classico Chiaretto “18 e Quarantacinque” 2022

La Rifra

Top Hundred 2023 - Lugana Riserva “Il Bepi” 2020

Vigneto Faverzani

Top Hundred 2023 - San Colombano al Lambro “Ecate” Tranquillo 2022

Gorzoni

Top Hundred 2023 - Provincia di Mantova Crepuscolo “L’Ancestrale”

Bosco Longhino

Top Hundred 2023 - Oltrepò Pavese Pinot Nero Pas Dosé Metodo Classico “Casto” 2018

Alessio Magi

Top Hundred 2023 - Valtellina Superiore Valgella 2019

Antonio Panigada - Vino Banino

Storici 2023 - Collina del Milanese Passito 2019

Barbacarlo Comm. Lino Maga

Storici 2023 - Provincia di Pavia Rosso “Montebuono” 2022

Cantina Sociale Di Quistello

Storici 2023 - Lambrusco Mantovano “Rossissimo”2022

Concarena

Storici 2023 - Valcamonica Riesling Renano “Videt” 2018

Dirupi

Storici 2023 - Valtellina Rosso “Olè!” 2021

Il Mosnel

Storici 2023 - Franciacorta Extra Brut Docg Ebb 2016

La Costa

Storici 2023 - Terre Lariane Verdese “860” 2019

Marsetti Alberto

Storici 2023 - Valtellina Superiore Grumello 2019

Martilde

Storici 2023 - Provincia di Pavia Malvasia “Dedica” 2022

Perla del Garda

Storici 2023 - Riviera Del Garda Classico Valtènesi Chiaretto “Vecchie Vigne Famiglia Zuliani” 2022

San Michele

Storici 2023 - Capriano del Colle Bianco Superiore “Otten” 2018

Veneto

Antonio Facchin

Top Hundred 2023 - Piave Bianco Manzoni “Bianco 41” 2019

Ca’ Del Sette

Top Hundred 2023 - Rosso Veronese “Amante” 2019

Villa Cordevigo

Top Hundred 2023 - Bianco Veronese 2017

Bertani - Angelini Wines

Top Hundred 2023 - Amarone Della Valpolicella Valpantena 2018

Franchetto

Top Hundred 2023 - Lessini Durello Dosaggio Zero Riserva 2014

Luciano Arduini

Top Hundred 2023 - Amarone della Valpolicella Classico “Simison” 2018

Selun

Top Hundred 2023 - Amarone della Valpolicella Classico “Fiori del Pastello” 2018

Albino Armani Viticoltori dal 1607

Storici 2023 - Trentodoc Metodo Classico Dosaggio Zero Riserva 60 Mesi “Clè” 2018 - Top dei Top Spumanti

Cavalchina

Storici 2023 - Custoza Superiore “Amedeo” 2021

Drusian Francesco

Storici 2023 - Valdobbiadene Prosecco Superiore sui Lieviti Spumante Brut Nature 2021

Fratelli Tedeschi

Storici 2023 - Amarone Classico Riserva “Capitel Monte Olmi” 2017

Il Filò delle Vigne

Storici 2023 - Colli Euganei Merlot “Casa del Merlo” 2020

Monte Del Frà

Storici 2023 - Amarone Della Valpolicella Classico Riserva “Scarnocchio” 2016

Prà Graziano

Storici 2023 - Soave Classico “Colle Sant’Antonio” 2018

Roeno

Storici 2023 - Riesling Renano Collezione di Famiglia 2018

Santa Sofia

Storici 2023 - Amarone della Valpolicella Classico 2018

Zenato

Storici 2023 - Lugana “San Benedetto” 2021

Trentino

Terre del Lagorai

Top Hundred 2023 - Trentodoc Extra Brut Metodo Classico “Karl”

Maso Cantanghel

Top Hundred 2023 - Trentino Gewürztraminer “Vigna Caselle” 2022

Mattè

Top Hundred 2023 - Spumante Vsq Extra Brut Metodo Classico “Stoll”

Cavit

Storici 2023 - Trentino Vino Santo “Arèle” 2003

Endrizzi

Storici 2023 - Trentodoc Brut Riserva “Piancastello” 2018

Zanotelli Elio & Fratelli

Storici 2023 - Trentodoc Brut Metodo Classico Nature “For 4 Neri”

Alto Adige

Seppi Weingut

Top Hundred 2023 - Alto Adige Weisser Burgunder “Setaria” 2021

Arunda

Storici 2023 - Alto Adige Spumante Brut Nature Metodo Classico Zero

Cantina Terlano

Storici 2023 - Alto Adige Pinot Bianco “Tradition” 2021

Castelfeder

Storici 2023 - Alto Adige Chardonnay Riserva “Kreuzweg” 2018

Friuli Venezia Giulia

Due Del Monte Quarin

Top Hundred 2023 - Collio Bianco 2019

Fondo Indizeno

Top Hundred 2023 - Friuli Colli Orientali Pinot Bianco “Monopolio Sandoro” 2021

Davide Feresin

Storici 2023 - Friuli Isonzo Sauvignon 2020

Il Carpino

Storici 2023 - Collio Ribolla Gialla 2022

Ronco dei Tassi

Storici 2023 - Collio Malvasia 2022

Venica & Venica

Storici 2023 - Collio Sauvignon “Ronco delle Mele" 2022

Emilia Romagna

Lodi Corazza

Top Hundred 2023 - Colli Bolognesi Pignoletto Frizzante “Venti” 2020

Calonga

Top Hundred 2023 - Romagna Sangiovese Oriolo Riserva “Michelangiolo” 2018

Tenuta Galvana Superiore

Top Hundred 2023 - Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Biologico Frizzante Secco “Ca’ Imperatore”

Tenute Venturini Foschi

Top Hundred 2023 - Emilia Malvasia “Gemma Gentile” 2021

Branchini

Storici 2023 - Romagna Albana Secco “Dutia” 2022

Celli

Storici 2023 - Romagna Albana Passito “Solare” 2021

Cleto Chiarli Tenute Agricole

Storici 2023 - Lambrusco Di Sorbara “Del Fondatore” 2022

Fattoria del Monticino Rosso

Storici 2023 - Romagna Sangiovese Superiore “S” Zero Solfiti Aggiunti 2022

Poderi Morini

Storici 2023 - Romagna Centesimino Oriolo “Savignone” 2022

Santa Giustina

Storici 2023 - Colli Piacentini Ortrugo 2021

Tre Monti

Storici 2023 - Romagna Sangiovese “Serra Classe 33” 2021

Umberto Cesari

Storici 2023 - Romagna Albana Secco “Colle del Re” 2022

Toscana

Podere Castellinuzza

Top Hundred 2023 - Chianti Classico 2020

Concetta Mori

Top Hundred 2023 - Chianti Classico 2021

Rigoli

Top Hundred 2023 - Costa Toscana “Accordo” 2021

Bulichella

Top Hundred 2023 - Costa Toscana Vermentino “Tuscanio” 2021

Tenuta Ceri

Top Hundred 2023 - Carmignano “Rigoccioli” 2020

Nittardi

Top Hundred 2023 - Chianti Classico “Casanuova di Nittardi La Doghessa” 2020

Castello Tricerchi

Top Hundred 2023 - Brunello di Montalcino 2018

Ferrero

Top Hundred 2023 - Brunello di Montalcino 2018

Sanlorenzo

Top Hundred 2023 - Brunello di Montalcino 2018

Tenuta di Gracciano della Seta

Top Hundred 2023 - Vino Nobile di Montepulciano 2020

San Fabiano Calcinaia

Top Hundred 2023 - Chianti Classico 2021

Il Colombaio di Santa Chiara

Top Hundred 2023 - Vernaccia di San Gimignano “Selvabianca” 2022

San Benedetto

Top Hundred 2023 - Vernaccia di San Gimignano 2022

Borgo Casa al Vento

Storici 2023 - Chianti Classico “Aria” 2020

Carpineto

Storici 2023 - Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2019

Colle Santa Mustiola

Storici 2023 - Toscana Sangiovese “Vigna Flavia” 2014

Fattoria del Cerro

Storici 2023 - Vino Nobile di Montepulciano “Antica Chiusina” 2018

Fattoria Le Pupille

Storici 2023 - Toscana Rosso “Saffredi” 2020

Fattoria San Felo

Storici 2023 - Morellino di Scansano 2022

Fratelli Vagnoni

Storici 2023 - Vernaccia di San Gimignano 2022

Isole e Olena

Storici 2023 - Chianti Classico 2020

La Fralluca

Storici 2023 - Suvereto Sangiovese “Ciparisso” 2018

Pagani De Marchi

Storici 2023 - Montescudaio Rosso “Montaleo” 2020

Petricci e del Pianta

Storici 2023 - Val di Cornia Suvereto Cabernet Sauvignon “Nubio” 2019

Tenuta Cafaggiolo

Storici 2023 - Toscana Chardonnay “Elettrice” 2019

Tenuta di Artimino

Storici 2023 - Chianti “Montalbano” 2022

Tenuta Il Poggione

Storici 2023 - Brunello di Montalcino 2018

Marche

Tenuta Dell’Ugolino

Top Hundred 2023 - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore “Vigneto del Balluccio” 2021

Le Vigne di Clementina Fabi

Top Hundred 2023 - Offida Pecorino “Cerì” 2021

Vini Gagliardi

Top Hundred 2023 - Verdicchio di Matelica 2020

Coppacchioli Tattini

Top Hundred 2023 - Marche Bianco “Primodicupi” 2021 - Top dei Top Bianchi

Claudio Morelli

Storici 2023 - Spumante Brut Metodo Classico “Mòrel”

Coroncino

Storici 2023 - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore “Coroncino” 2021

Il Pollenza

Storici 2023 - Colli Maceratesi “Angera” 2022

Umbria

Dionigi

Top Hundred 2023 - Montefalco Grechetto “Vigna del Brillo” 2021

Terre della Custodia

Top Hundred 2023 - Montefalco Sagrantino “Exubera” 2016

Le Cimate

Top Hundred 2023 - Spoleto Trebbiano Spoletino 2021

Perticaia

Top Hundred 2023 - Spoleto Trebbiano Spoletino 2022

I Girasoli di Sant’Andrea

Top Hundred 2023 - Umbria Rosso Malvasia Nera 2020

Cantine Neri

Top Hundred 2023 - Orvieto Classico Superiore Muffa Nobile “Poggio Forno” 2018

Romanelli

Storici 2023 - Montefalco Sagrantino 2019

Lazio

Palazzo Tronconi

Top Hundred 2023 - Frusinate Capolongo “Fregellae” 2022

Villa Cavalletti

Top Hundred 2023 - Spumante Brut

L’Olivella

Storici 2023 - Lazio Rosso “Racemo”

Marco Carpineti

Storici 2023 - Lazio Bellone “Nzù” 2020

Abruzzo

Rabottini Vini

Top Hundred 2023 - Trebbiano d’Abruzzo “Per iniziare” 2018

Vignamadre - Famiglia Di Carlo

Top Hundred 2023 - Montepulciano d’Abruzzo Riserva “Nobu 1830” 2019

Cataldi Madonna

Storici 2023 - Terre Aquilane Pecorino “Giulia” 2022

Ciccio Zaccagnini

Storici 2023 - Montepulciano d’Abruzzo “Tralcetto” 2022

Citra

Storici 2023 - Montepulciano d’Abruzzo Riserva “Caroso” 2019

Fattoria La Valentina

Storici 2023 - Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Riserva “Bellovedere” 2019

La Cascina del Colle d’Onofrio

Storici 2023 - Montepulciano d’Abruzzo “Mammut” 2019

Tenuta I Fauri

Storici 2023 - Montepulciano d’Abruzzo Riserva “Vigna Santa Cecilia” 2018

Campania

Fonzone

Top Hundred 2023 - Greco di Tufo 2021

Sorrentino Vini

Top Hundred 2023 - Vesuvio Caprettone “Benita 31” 2022

Cantine Antonio Mazzella

Top Hundred 2023 - Ischia Biancolella “Vigna del Lume” 2022

Monte Somma Vesuvio

Top Hundred 2023 - Catalanesca del Monte Somma “Català” 2022

Benito Ferrara

Storici 2023 - Fiano Di Avellino “Sequenzha” 2020

Cantine Caggiano Antonio

Storici 2023 - Fiano di Avellino Riserva “Vigna Isca” 2021

San Salvatore

Storici 2023 - Paestum Fiano “Trentenare” 2021

Puglia

Cantina Elia

Top Hundred 2023 - Salento Rosso Susumaniello “Ninino” 2022

Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli

Top Hundred 2023 - Castel del Monte Nero di Troia Riserva “23 Settembre” 2015 - Top dei Top Rossi

Arpi

Top Hundred 2023 - Puglia Fiano Bianco “Shamanà” 2021

Placido Volpone

Top Hundred 2023 - Puglia Falanghina “I Cinque Figli” 2022

Rivera

Storici 2023 - Castel del Monte Nero di Troia “Puer Apuliae” 2016

Vespa - Vignaioli per Passione

Storici 2023 - Salento Bianco “Donna Augusta” 2021

Basilicata

Cantina Taverna

Top Hundred 2023 - Basilicata Syrah “Senso2” 2020

Ripanero

Top Hundred 2023 - Aglianico del Vulture “Physis” 2017

Eubea

Storici 2023 - Aglianico del Vulture “Il Covo dei Briganti” 2017

Calabria

Serragiumenta

Top Hundred 2023 - Calabria Rosso “Il Maglianico” 2020

Cantina Campana

Top Hundred 2023 - Calabria Bianco “Luna Platino” 2022

Termine Grosso

Top Hundred 2023 - Calabria Bianco “Donnanò” 2020

Antonella Lombardo

Top Hundred 2023 - Calabria Greco di Bianco Passito “Cheiras” 2020

Ceraudo Roberto

Storici 2023 - Calabria Pecorello “Grisara” 2021

Colacino Wines

Storici 2023 - Terre di Cosenza Bianco Pecorello 2021

Librandi

Storici 2023 - Spumante Brut Rosé Metodo Classico “Rosaneti”

Spiriti Ebbri

Storici 2023 - Calabria Rosso “Neostòs” 2020

Sicilia

Irene Badalà

Top Hundred 2023 - Etna Bianco 2021

Antonio Di Mauro

Top Hundred 2023 - Etna Rosso “Kephas” 2019

Poggio di Bortolone

Top Hundred 2023 - Cerasuolo di Vittoria Classico “Poggio di Bortolone” 2021

Oddo Vini

Top Hundred 2023 - Vino Bianco Macerato di Catarratto “Re Siculo”

Cottanera

Storici 2023 - Sicilia Catarratto “Barbazzale” 2021

Duca di Salaparuta

Storici 2023 - Sicilia Nero d’Avola “Duca Enrico” 2018

Pietradolce

Storici 2023 - Etna Rosso “Rampante” 2018

Riofavara

Storici 2023 - Sicilia “Nsajàr Vigna Miucia” 2020

Sardegna

Paddeu

Top Hundred 2023 - Minneddu Autoctono di Mamoiada 2021

Sedilesu

Top Hundred 2023 - Cannonau di Sardegna “Mamuthone” 2020

Vigne Cappato

Top Hundred 2023 - Vermentino di Gallura “Ghjla” 2021

Concaentosa

Top Hundred 2023 - Isola dei Nuraghi Rosso “Niki Thai” 2021

Saraja

Top Hundred 2023 - Vermentino di Gallura Superiore “Kramori” 2021

Cantina delle Vigne di Piero Mancini

Storici 2023 - Vermentino di Gallura Superiore “Cucaione” 2021

Cantina Tondini

Storici 2023 - Vino Spumante di Qualità Brut “Karagnanj”

Copyright © 2000/2023