Il vino italiano, protagonista di “apparizioni” in tante pellicole famose, al “Festival di Cannes”

Protagonista con le sue “apparizioni” in tante pellicole famose e ispiratore di scene cult e intere sceneggiature, il vino italiano rinnova il suo legame con il grande cinema in uno degli eventi culturali più importanti al mondo: il “Festival di Cannes” n. 76 dove, da domani al 27 maggio, gli attori ed i registi più attesi sulla Croisette brinderanno con i vini della storica Casa Sartori di Verona, dal Soave al Chianti Classico, al Rosato Veronese, nei calici come fornitore ufficiale del Padiglione Americano del Cinema al Palais des Festivals et des Congrès e del galà della Better World Fundation (Bwf).

Un’edizione del “Festival di Cannes” attesa ed eccezionale per l’Italia: per la seconda volta negli ultimi venti anni saranno ben tre i film italiani in concorso, con “Il Sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, “Rapito” di Marco Bellocchio e “La chimera” di Alice Rohrwacher. L’apertura della kermesse, che da domani vedrà nelle sale e sul red carpet i volti più noti del cinema mondiale, è affidata alla pellicola con protagonista Johnny Depp, ma non poca curiosità è suscitata dal nuovo film di Martin Scorsese “Killers of The Flower Moon”, così come dal ritorno di Wes Anderson con “Asteroid City” e da “May december” di Todd Haynes, e di divi del calibro di Wim Wenders, Steve Mcqueen, Ken Loach e molti altri ancora.

Dal Fira rosa Rosato Veronese Igt al Sella Soave Doc Classico 2022 e al Brolo di Sotto Valpolicella Doc Classico 2021, sono i vini di Sartori che accompagneranno i momenti conviviali di vip, addetti ai lavori ed appassionati ospiti del Padiglione Americano del Cinema. Un luogo che farà da sfondo a conferenze, presentazioni, party esclusivi ed iniziative legate al mondo del cinema a stelle e strisce, e che vedrà le etichette della casa veronese protagonisti nella Vip Lounge vista mare che accoglierà attori e registi prima e dopo il red carpet. Ma sosterrà anche la cena e l’aperitivo di gala organizzato della Better World Fundation, organizzazione no-profit che aiuta persone povere e svantaggiate in India.

