Il vino nelle più belle foto in concorso agli “Errazuriz Wine Photographer of the Year” 2020

La magia della tostatura delle botti, la cernita delle uve, il lavoro in cantina di enologi e produttori, il momento fondamentale della vendemmia, ma anche quello della potatura e della pigiatura delle uve, fino all’assaggio dei campioni da botte e, finalmente, il meritato assaggio: sono centinaia le foto, da ogni angolo del mondo, e tutte bellissime, che raccontano un anno di lavoro in vigna e cantina, in corsa per gli “Errazuriz Wine Photographer of the Year” 2020, la categoria dedicata al vino del “Pink Lady Food Photographer of the Year” , nato nel 2011 con lo scopo di mostrare la straordinaria semplicità del mondo enogastronomico, di come è vissuto nel mondo, con le sue diversità. Le categorie sono moltissime, ed esplorano ogni ambito del mondo wine & food, dalla “Food Celebration” al “Food for Sale”, dal “Food in the Field” al “Food for the Family”, dal “Food Stylist Award” all’ “Intercontinetal Food at the Table”, fino a quelle dedicate specificamente alla vita intorno al vigneto, al grappolo d’uva, e al vino, divise tra “People”, “Places” e “Produces”, ormai alle battute finali. Per scoprire i vincitori bisognerà aspettare ancora qualche settimana, ma intanto vi proponiamo, nella nostra gallery, una selezione di quelle in corsa arrivate dal Belpaese e di quelle che più ci hanno colpito.

