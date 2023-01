In Champagne una bottiglia da 835 grammi per ridurre del 20% l’impronta di carbonio

La strada che conduce alla sostenibilità è lunga e ricca di sfide, ma anche l’unica percorribile per garantire un futuro migliore ad un mondo che sta sperimentando i drammatici effetti dei cambiamenti climatici, accelerati da decenni di industrializzazione ed emissioni incontrollate di CO2. Una consapevolezza che di certo non manca alla filiera del vino, che da tempo, guidata dalle grandi aziende e dai consorzi, ha messo a punto protocolli e certificazioni volti al raggiungimento dell’ambizioso obiettivo Onu delle zero emissioni entro il 2050.

Uno dei problemi più urgenti che il settore vino si trova ad affrontare riguarda il packaging, a partire dalla bottiglia, spesso troppo pesante. Ma non sempre è possibile l’utilizzo di una bottiglia leggera: gli spumanti, ad esempio, devono essere abbastanza resistenti da conservare vini fino a 6 atmosfere, come nel caso dello Champagne. Dove comunque la ricerca è riuscita a fare passi da gigante, arrivando ad una bottiglia - presentata all’assemblea di dicembre 2022 dei viticoltori dello Champagne - che pesa 835 grammi, rispetto ai 900 grammi delle bottiglie usate abitualmente.

Un piccolo passo, ma che rappresenta una riduzione del 20% sull’impronta di carbonio legata alle bottiglie di Champagne. Che, oltre al vetro, si sta muovendo anche sul confezionamento in senso più ampio: cofanetti e packaging speciali, talvolta eccessivi, sono sempre stati la cifra stilistica dello Champagne, che deve però fare i conti con una sensibilità ambientale sempre più radicata nei consumatori. Perciò le maison, le cooperative ed i viticoltori stanno rivoluzionando il modo di “vestire” il proprio prodotto. Uno degli esempi più calzanti è quello di Ruinart che, come ricorda il portale francese “Vitisphere”, ha lanciato una nuova confezione regalo: si chiama “seconda pelle”, segue le curve della bottiglia ed è prodotto al 100% di carta totalmente riciclabile, sostenibile e, soprattutto, nove volte più leggera delle precedenti confezioni regalo, con una riduzione delle emissioni di CO2 del 60%.

