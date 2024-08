In Francia l’enoturismo viaggia anche in battello: la novità per scoprire vigneti, borghi e cantine

Alla scoperta della Francia enoica, in alcune delle sue zone più rinomate, viaggiando in battello. L’enoturismo affascina sempre di più, in Italia e non solo, e, non a caso, le esperienze per viverlo, anche originali, si moltiplicano. Più possibilità per andare alla scoperta di un fenomeno che permette di scoprire storia, cultura e tradizioni, ma anche di ammirare i colori che cambiano di stagione in stagione, dando una luce diversa ai paesaggi. In particolare nel periodo della vendemmia, con i primi “accenni” della bellezza del foliage, perché se è vero che l’enoturismo ormai dura tutto l’anno, rappresentando una voce importante per il giro d’affari delle cantine, estate e, soprattutto, autunno, appaiono i momenti ideali. E così “Le Boat”, realtà specializzata nel noleggio di houseboat per crociere fluviali in Europa, Italia e Canada, in questo periodo, propone crociere in Francia lungo corsi d’acqua circondati da vigneti e territori che offrono occasioni per visitare le cantine e degustare i vini francesi, con tanto di sagre enogastronomiche e di locali tipici. Una vacanza a bordo di una vera e propria “casa galleggiante” per esplorare il territorio a ritmo slow, circondati nella natura e con la possibilità di fermarsi ovunque ci siano punti di interesse. Ad iniziare dal Canal du Midi, che scorre nella Linguadoca-Rossiglione, la regione vinicola più grande del globo dove si produce oltre un terzo del vino francese, compreso lo spumante più antico del mondo, il Blanquette de Limoux, opera dei monaci dell’Abbazia di Saint Hilaire che, nel 1531, iniziarono a sperimentare la rifermentazione in bottiglia. I vigneti saranno ben visibili durante la navigazione, in particolare tra Carcassonne e Homps, fiorente villaggio vinicolo che è anche una delle basi di partenza delle crociere Le Boat lungo il canale. La regione, e in particolare la zona di Roussillon, è famosa per i vini dolci naturali, tra i quali spicca il rosso Banyuls. E poi l’Aquitania, la regione di Bordeaux, e quindi terra di vini rossi straordinari. Qui si navigherà lungo il Canal de Garonne, tra Bordeaux e Tolosa, tra città e paesini suggestivi ma anche con tra le cantine che propongono degustazioni dei grandi rossi bordolesi, senza dimenticare il bianco dolce per eccellenza, il Sauternes. E, infine, la Borgogna, regione dalle 200 milioni di bottiglie di vino vendute ogni anno, con i suoi vitigni straordinari, Pinot Noir e Chardonnay in primis, ma anche gastronomia di alto livello con specialità come lumache, tartufi, la famosa senape di Digione e la tipica torta di meringhe ripiena di crema al burro (Idéal Mâconnais) o, ancora, la torta di zenzero. Una crociera fluviale per navigare tra distese di viti, ammirare i grandi castelli, borghi e villaggi tra cui Dole, Gray, Besançon sul fiume Doubs (suggestivo il quartiere Battant, originariamente abitato da viticoltori, con le facciate seicentesche e i balconi in ferro battuto), Chagny con i meravigliosi vigneti Grand Cru, oltre a luoghi come la città medievale di Digione e Beaune, l’Hôtel-Dieu, gioiello dell’architettura medievale, costruito nel quindicesimo secolo per aiutare i malati più poveri.

