Italia e Argentina al top per qualità dei vini sfusi. Mercato: cresce il volume, ma giù i valori

Il Primitivo di Puglia 2021 Igp della Compagnia Mediterranea del Vino di Cellino San Marco, e il Juviar Merlot 2021 della cantina argentina Juviar: ecco i migliori vini sfusi del mondo, ovvero i soli due “Grand Gold”, assegnati dalla “International Bulk Wine Competition”, il più importante premi di categoria firmata dalla “World Bulk Wine Exhibition”, di scena ad Amsterdam (22-23 novembre).

Tra gli ori, domina la Spagna, con l’Italia rappresentata dal solo Rossissimo - Dark Red Wine Ancellotta 2021 della Cantina Sociale di San Martino in Rio, in Emilia Romagna, mentre sono 5 gli argenti tricolori, firmati dalla realtà friulana Cantina Rauscedo (con lo Chardonnay 2021 ed il Sauvignon Blanc 2021), dalla siciliana Colomba Bianca (con il Nero d’Avola Biologico 2021) e la veneta Ca’ di Rajo Terre di Rai (con il Prosecco Doc Treviso Extra Day Cà di Rajo 2020). Premi al meglio della qualità di un segmento di mercato che sembra non aver agganciato la ripartenza come il resto della produzione enoica.

Secondo i dati del “Bulk Wine Club”, nel primo semestre 2021, il mercato mondiale dei vini sfusi è tornato a crescere in volume del +4,5% sul 2020 (per 17,9 milioni di ettolitri), ma ha perso il 3,4% in valore (per un totale di 1,2 miliardi di euro), a causa di un prezzo medio sceso del 7,6% (da 75 a 69 centesimi al litro).

