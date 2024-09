La cena di gala con Giorgia Meloni ed Elon Musk a New York, ecco cosa c’era nei calici

Quella tra Giorgia Meloni e il miliardario Elon Musk - ceo, tra gli altri, di Tesla, X (ex Twitter) e SpaceX - è un’amicizia di lunga data (i due si sono incontrati in passato in diverse occasioni), suggellata nei giorni scorsi all’esclusiva cena di gala di scena a New York, per la consegna alla Presidente del Consiglio del “Global Citizen Awards” da parte del “think tank” statunitense Atlantic Council. Nei calici un’etichetta italiana - un Prosecco Doc Brut - e una serie di etichette internazionali, tra cui il Sauvignon Blanc di Matua in Nuova Zelanda (tra i principali produttori del Paese, con una vasta gamma di vini premiati); lo Chardonnay di Chateau Souverain in California (tra le cantine più note della Napa Valley, fondata nel 1944); il Pinot Noir di Domaine Géraud, in Francia (prodotto in quantità limitata una boutique winery familiare della Languedoc) e il Cabernet Sauvignon The Atom della California (prodotto nella Napa Valley da un’azienda familiare con radici italiane).

Alla cena, alla Ziegfeld Ballroom, una delle location più esclusive di Manhattan, hanno partecipato oltre 600 invitati, tutti rigorosamente in dress code “black-tie” (smoking per gli uomini e abito lungo per le signore). Giorgia Meloni è arrivata con un raffinato abito nero, in una sala impreziosita da candele, lampadari di cristallo e luci violacee, ed è stata presentata e premiata proprio da Elon Musk, che ha lodato calorosamente la premier (“è più bella dentro che fuori”, ha detto, definendola “autentica, onesta e premurosa”) ed il lavoro che sta svolgendo in Italia. Complimenti che sono stati ricambiati dalla Meloni, che ha definito Musk un “genio prezioso”. Gli annuali “Global Citizens Awards” dell’Atlantic Council, definiti una celebrazione delle “più alte espressioni della cittadinanza globale”, e assegnati a personaggi che si sono distinti nella difesa dei valori di libertà, democrazia e rispetto della legalità internazionali, si sono tenuti in concomitanza con l’Assemblea Generale Onu.

