Giovedì 23 Ottobre 2025 - Aggiornato alle 12:31
La Prima di WineNews - 4.330
21 Ottobre 2025, ore 17:58
Numero:
4.330
Tiratura:
31.289 Enonauti
Periodo:
Martedì 21 Ottobre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
La News
La cantante americana Norah Jones diventa produttrice nel Sud della Francia
21 Ottobre 2025
Primo Piano
“Merano WineFestival” 2025, focus sui “creatori del mondo enogastronomico”
21 Ottobre 2025
SMS
Con 3,6 miliardi di euro di produzione agricola e 42.000 imprese vola la Toscana dell’agroalimentare
21 Ottobre 2025
Focus
Bruno Corà: “arte e vino condividono l’aspetto alchemico della trasformazione”
20 Ottobre 2025
Cronaca
Il Neolitico, vino “d’altri tempi, prodotto con tecnologia moderna” in Puglia da Roberto Giacobbo
21 Ottobre 2025
Wine & Food
“Il vino, la mia vita”: Riccardo Cotarella si racconta tra cultura, territorio e tradizione vinicola
15 Ottobre 2025
WineNews TV
Tra consumi in calo, preferenze e il tema “ricarichi”, il vino “fuori casa” secondo i distributori
15:15