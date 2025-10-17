Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Video

Tra consumi in calo, preferenze e il tema “ricarichi”, il vino “fuori casa” secondo i distributori

A WineNews la lettura sul momento difficile del mercato, firmata dai vertici di Cuzziol Grandivini, Gruppo Meregalli, Sarzi-Amadè e Sagna

A WineNews la lettura sul momento difficile del mercato, firmata da Luca Cuzziol (Cuzziol Grandivini), Giuseppe Meregalli (Gruppo Meregalli), Alessandro Sarzi-Amadè (Sarzi-Amadè) e Leonardo Sagna (Sagna). Tra cambiamento dei gusti ed economia, sono tante le incertezze. Ma la consapevolezza è che che i consumi, in riduzione più o meno marcata dopo il boom del post-Covid, almeno in volume, difficilmente torneranno a crescere. E che il vino ha bisogno di cambiare marcia per non perdere i giovani, consumatori di oggi e di domani.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: CUZZIOL GRANDIVINI, MERCATO, MEREGALLI, SAGNA, SARZI AMADE, vino

Altri articoli