Tra consumi in calo, preferenze e il tema “ricarichi”, il vino “fuori casa” secondo i distributori

A WineNews la lettura sul momento difficile del mercato, firmata da Luca Cuzziol (Cuzziol Grandivini), Giuseppe Meregalli (Gruppo Meregalli), Alessandro Sarzi-Amadè (Sarzi-Amadè) e Leonardo Sagna (Sagna). Tra cambiamento dei gusti ed economia, sono tante le incertezze. Ma la consapevolezza è che che i consumi, in riduzione più o meno marcata dopo il boom del post-Covid, almeno in volume, difficilmente torneranno a crescere. E che il vino ha bisogno di cambiare marcia per non perdere i giovani, consumatori di oggi e di domani.

