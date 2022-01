Le fiere del vino in ordine sparso: la “Barcelona Wine Week” slitta al 4-6 aprile

Nel mondo delle fiere e degli eventi internazionali del vino si procede in ordine sparso. Di fronte al boom dei contagi Covid, spinti dalla variante Omicron, i Governi rispondono in maniera diversa, e il comparto si muove ovviamente di conseguenza. In Francia, dove le restrizioni volute dal governo Macron a dicembre saranno in vigore fino al 27 gennaio, nonostante numeri impressionanti, la situazione sanitaria è tutto sommato sotto controllo, e Vinexposium ha ribadito che “Wine Paris & Vinexpo Paris” andrà in scena nelle date previste (14-16 febbraio), sottolineando che il protocollo sanitario in vigore sarà applicato con grande rigore. In direzione contraria, invece, la ProWein di Düsseldorf, che, stando ai rumors, la prossima settimana annuncerà ufficialmente il rinvio e le nuove date, con ogni probabilità a maggio: è in calendario dal 27 al 29 marzo. Pare al riparo da ogni sorpresa Vinitaly, in programma dal 10 al 13 aprile, e quindi curiosamente prima della fiera tedesca, competitor importante. Ultimo tra gli appuntamenti ad annunciare lo slittamento, la “Barcelona Wine Week”, fiera di riferimento per il vino spagnolo, con 600 espositori, che, dal 7-9 febbraio, è stata spostata al 4-6 aprile 2022, a causa dell’incertezza e delle restrizioni agli spostamenti che non consentirebbe il regolare svolgimento dell’evento, nonostante il Paese iberico stia gestendo la situazione senza particolari problemi o isterismi. La speranza, comune a tutte le fiere del vino, è quella di garantire lo svolgimento nel miglior contesto possibile, permettendo ai 450 buyer internazionali ed ai 20.000 professionisti attesi in Catalunya di lavorare al meglio.

Copyright © 2000/2022