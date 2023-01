L’Inghilterra riduce le distanze da Bordeaux: un treno diretto la collegherà a Londra dal 2026

Il merito del successo dei vini di Bordeaux (così come di quelli di Porto e Marsala), storicamente, è ascrivibile ai commercianti inglesi, sempre alla ricerca, come racconta il passato coloniale della monarchia britannica, del meglio per il proprio Regno. Un fil rouge che non si è spezzato mai, e che anzi dal 2026 sarà ancora più solido, con una tratta ferroviaria diretta che collegherà i wine lovers inglesi dalla stazione di St. Pancras di Londra alla città simbolo del vino di Francia, in cinque ore, senza dover cambiare treno alla stazione di Montparnasse di Parigi. Secondo il magazine britannico “Time Out” il progetto di una tratta dedicati agli enoappassionati ha ottime chance di realizzazione, spinto anche dall’aumento dei costi dei viaggi aerei, che riporta in voga il traffico ferroviario e rilancia nuovi progetti per tratte dirette che colleghino Londra con le maggiori città europee, da Colonia a Francoforte, da Marsiglia a Tolosa e Ginevra.

