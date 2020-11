L’Italia del vino da scoprire, nella “Robert Parker Wine Advocate Top 100 Wine Discoveries 2020”

Tre vini dalla Sicilia, di cui due dall’Etna (l’Etna Rosso Contrada Sciaranuova V.V. 2016 di Tasca d’Almerita e l’Etna Rosso Pre-phylloxera Vico 2016 di Tenute Bosco, oltre al Terre Siciliane Nero Ossidiana 2016 di Tenuta di Castellaro), tre dalla Toscana (il G. Punto 2018 di Duemani, il Liù 2018 di Castello dei Rampolla ed il Val d’Arno di Sopra Bòggina C 2018 di Petrolo), tre dal Piemonte (il Colli Tortonesi Timorasso Fausto 2016 di Vigne Marina Coppi, il Langhe Nebbiolo Claré J.C. 2019 di G.D. Vajra ed il Barolo Undicicomuni 2016 di Arnaldo Rivera), due dalla Campania (il Greco di Tufo Goleto 2017 di Tenute Capaldo, azienda nell’azienda di Feudi di San Gregorio, ed il Phos 2017 di Roccamonfina de I Cacciagalli) ed uno dall’Alto Adige (il Valle Isarco Kerner 2018 di Köfererhof): sono i 12 vini italiani da scoprire, nella “Robert Parker Wine Advocate Top 100 Wine Discoveries 2020” n. 1 (in anteprima per gli abbonati, dal 17 novembre on line per tutti), la nuova “chart” che, da quest’anno, viene pubblicata da una delle pubblicazioni più autorevoli del mondo del vino, realizzata dando priorità a vini che raccontano valori, che sono capaci di essere longevi, prodotti in maniera sostenibile, e che, in qualche modo, raccontano un approccio innovativo, in vigna, in cantina e non solo. Non è una classifica, sottolineano da “The Wine Advocate” (la cui italian editor è Monica Larner, ndr), ma una lista 100 vini da scoprire, tutti con lo stesso peso, e con il tema della sostenibilità tra i più importanti nella scelta. Una lista, la “Robert Parker Wine Advocate Top 100 Wine Discoveries 2020”, che guarda a tanti Paesi produttori di vino, come Italia e Francia, Usa e Canada, Australia e Nuova Zelanda, Argentina e Cile, Germania e Austria, Spagna e Portogallo, ma anche Sudafrica e Cipro, Cina e Libano, per raccontare un caleidoscopio enoico di orizzonte mondiale tutto da scoprire.

Un riconoscimento importante, che accende la luce su territori e produttori, e che è ancor più importante vista l’autorevolezza della rivista, e anche il momento difficile che tutti i produttori di vino stanno vivendo. “Sono felicissimo, per l’azienda, per il territorio e per la Sicilia - commenta, a WineNews, Alberto Tasca, alla guida di Tasca d’Almerita, uno dei fari del vino dell’Isola - perchè vuol dire che abbiamo fatto tanti passi avanti, e i tanti riconoscimenti internazionali arrivati in questi mesi ce lo confermano. Questa è una delle “top” tra le più autorevoli vista la fonte da cui arriva, e in un momento come questo vale ancora di più. Per la Sicilia tutta è un traguardo importante, l’ennesima conferma che non è più una Regione di secondo piano. E che l’Etna è un diamante tra i diamanti, sul quale abbiamo puntato investendo tanto”.Dalla Campania gli fa eco Antonio Capaldo, guida delle Tenute Capaldo, “un’azienda che nasce all’interno di Feudi di San Gregorio, dove abbiamo scelto due vigneti, uno di Greco e Taurasi, dove facciamo un lavoro diverso rispetto a Feudi. Dove c’è volontà di sperimentare strade nuove per vitigni autoctoni. Sono davvero molto felice, anche perchè la 2017 è la prima annata del Greco di Tufo Goleto, vino che nasce da una delle nostre selezioni, da un vigneto particolare nato nel progetto FeudiStudi, dove tra le altre cose abbiamo giocato anche con la vinificazione, facendo un passaggio in legno che non fanno, ad esempio, i vini bianchi di Feudi. Il Greco, per me, è una delle varietà più belle ed interessanti del mondo. Sono premi importanti, riconoscimenti che sono un incoraggiamento ad andare avanti con idee e progetti, e poi in un periodo difficile come questo le belle notizie sono ancora più belle”. Immensa soddisfazione arriva anche dai vigneti nei Colli Tortonesi di Vigne Marina Coppi, cantina che porta il nome della primogenita del grande Fausto Coppi,una leggenda del ciclismo italiano e mondiale, e madre di Francesco Bellocchio, che, guida la cantina con la moglie Anna, che commenta: “è un riconoscimento che ci arriva davvero inaspettato. E che conferma come il Timorasso, negli ultimi anni, si stia affermando non come una moda, ma come uno tra i migliori vini bianchi italiani. È un vino importante, di struttura, longevo, eccezionale. Un riconoscimento come questo fa davvero piacere, anche perchè arriva in un momento complicato, superato il qualche credo che tutti ripartiremo da zero, e ci si dovrà rimettere in gioco. È una grande emozione ed un grande stimolo per un’azienda piccola come siamo noi, e nata appena 15 anni fa”.

Focus - La “Robert Parker Wine Advocate Top 100 Wine Discoveries 2020”

Italia

Alto Adige Valle Isarco Köfererhof Kerner 2018

Barolo Arnaldo Rivera Barolo Undicicomuni 2016

Roccamonfina I Cacciagalli Phos 2017

Colli Tortonesi Vigne Marina Coppi Colli Tortonesi Timorasso Fausto 2016

Etna Tenute Bosco Etna Rosso Pre-phylloxera Vico 2016

Etna Tasca d’Almerita Etna Rosso Contrada Sciaranuova V.V. 2016

Greco di Tufo Tenute Capaldo Greco di Tufo Goleto 2017

Langhe Nebbiolo G.D. Vajra Langhe Nebbiolo Claré J.C. 2019

Terre Siciliane Tenuta di Castellaro Nero Ossidiana 2016

Toscana Duemani G. Punto 2018

Toscana Castello dei Rampolla Liù 2018

Valdarno di Sopra Petrolo Val d’Arno di Sopra Bòggina C 2018

Argentina

Patagonia Chacra Chardonnay 2018

Australia

Clare Valley Koerner Gullyview Vineyard Pigato Vermentino 2019

Margaret River Evoi Reserve Chardonnay 2018

McLaren Vale D’Arenberg The Anthropocene Epoch Mencia 2018

Swan Valley Corymbia Chenin Blanc 2019

Swan Valley Faber Vineyard Grand Muscat NV

Austria

Kamptal Weingut Bründlmayer Riesling Zöbinger Ried Heiligenstein Alte Reben 1ÖTW 2018

Südsteiermark Tement Ried Zieregg Sauvignon Blanc Reserve IZ 2015

Wachau Prager Grüner Veltliner Smaragd Wachstum Bodenstein 2018

Canada

British Columbia CheckMate Queen’s Advantage Chardonnay 2016

Cile

Limari Valley Tabalí Talinay Pai Pinot Noir 2018

Malleco Valley Baettig Selección de Parcelas Los Primos Chardonnay 2018

Cina

Hebei Domaine Franco Chinois Petit Manseng 2014

Shandong Chateau Nine Peaks Qi Chardonnay 2018

Cipro

Cyprus Vouni Panayia Woman in the Wine Press 2017

Francia

Alsace Valentin Zusslin Pinot Noir Bollenberg Luft 2016

Beaujolais Jean-Marc Burgaud Beaujolais-Villages Les Vignes de Lantignié 2019

Bordeaux Chateau Asphodele 2019

Bordeaux Lalande de Pomerol Les Champs Libres 2017

Bordeaux Margaux Chateau Palmer 2017

Bordeaux Pessac-Leognan Chateau Les Carmes Haut-Brion 2017

Bordeaux Pomerol Chateau Séraphine 2017

Bordeaux Saint-Emilion Chateau La Gaffeliere 2017

Burgundy Domaine Dureuil-Janthial Rully 1er Cru Meix Cadot Vieilles Vignes 2018

Burgundy Domaine Jean-Marc Vincent Santenay 1er Cru Les Gravières 2018

Burgundy Domaine Bruno Lorenzon Mercurey 1er Cru Clos de Champs Martin Cuvée Carline 2018

Burgundy Domaine Lamy-Caillat Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Caillerets 2017 Burgundy Aurélien Verdet Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Le Prieuré 2018

Champagne Roses de Jeanne (Cédric Bouchard) Blanc de Noirs Côte de Val Vilaine 2017 Languedoc Chateau Montfin Corbières Vincent Sans Sulfites Ajoutés 2018

Northern Rhone Stephane Rousset Crozes Hermitage Marsanne Vieilles Vignes 2017

Northern Rhone Benjamin et David Duclaux Cote Rotie Unnamed Cuvée 2018

Roussillon Oiseau Rebelle Vin de P’tit Rebelle ClanGrenGris 2017

Southern Rhone Domaine Isabel Ferrando Chateauneuf du Pape F601 2018

Vouvray Domaine Huet Vouvray Clos du Bourg Sec 2019

Germania

Franken Weingut Rudolf Fürst Spätburgunder Hundsrück GG 2018

Mosel Markus Molitor Riesling Erdener Prälat Auslese *** (White Capsule) 2018 Mosel Jakob Tennstedt Waldportier 2018

Mosel Max Ferd. Richter Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett 2019

Rheingau Peter Jakob Kühn Riesling Trocken Landgeflecht Unikat 2015

Rheingau Robert Weil Riesling Monte Vacano 2018

Rheinhessen Weingut Saalwächter Silvaner Grauer Stein 2018

Grecia

Evia Vriniotis Assyrtiko Sur Lie 2018

Santorini Karamolegos Winery Papas 2016

Drama Oenops XinomavRaw 2018

Libano

Lebanon Ixsir EL 2011

Nuova Zelanda

Canterbury Greystone Vineyard Ferment Pinot Noir 2017

Hawke’s Bay Tony Bish Heartwood Chardonnay 2018

Portogallo

Bairrada Filipa Pato Nossa Missão 2016

Douro Márcio Lopes Proibido Grande Reserva 2017

Porto Kopke White Colheita Port 1940

Sudafrica

65% Franschhoek & 35% Robertson Colmant Absolu NV

Bot River Beaumont Family Wines New Baby 2017

Stellenbosch Natte Valleij Stellenbosch Cinsault 2017

Tulbagh Pasarene Union 2016 Bierzo Michelini i Mufatto Post-Crucifixión 2018

Spagna

Bierzo Verónica Ortega VO Cobrana 2018

Canary Islands Victoria Torres Pecis Viñas y Vinos Malvasía Aromática Naturalmente Dulce 2017

Galicia Fedellos do Couto Bastarda 2018 Gredos Soto y Manrique La Mira 2018

Jerez Bodegas San Francisco Javier Fino Viña Corrales Pago Balbaína NV

Jumilla Micrit Caliza Micrit 2018

Manchuela Ponce Red 2018

Navarra Viña Zorzal Wines Punto de Fuga Corral del Mate 2018

Rias Baixas Eulogio Pomares Castiñeiro Espadeiro 2018

Ribera del Duero Hacienda Solano Finca Peña Lobera 2016

Valencia Javi Revert Viticultor Simeta 2018

Svizzera

Valais Marie-Thérèse Chappaz Grain Arvine de Fully 2018

Stati Uniti

California Desperada Sauvignon Blanc Fragment 2018 California, Central Coast Fingers Crossed Syrah Off the Record 2018

Napa Valley Hertelendy Cabernet Franc Heavy Metal 2018

Napa Valley Modus Operandi Antithesis 2018

Napa Valley Trois Noix Noisette Cuvee 2018

Napa Valley Cervantes Blacktail Proprietary Red Blend MMXVII 2017

North Fork, Long Island, New York The Lenz Winery Cuvée RD 2005

Paso Robles Benom Origin 2017

Paso Robles Giornata Fiano 2019

Red Mountain Aquilini Cabernet Sauvignon Red Mountain 2017

San Luis Obispo County, Edna Valley Lady of the Sunshine Chevey 2019

Santa Cruz Mountains Sante Arcangeli Pinot Noir Split Rail Vineyard 2018

Sonoma County, Russian River Valley Bob Cabral Wines Pinot Noir Troubadour 2017

Sonoma County, Sonoma Coast Vivier Wines Pinot Noir Sonoma Coast 2018

Virginia Glen Manor Dry Petit Manseng 2019 Walla Walla Valley Elephant Seven Yellowbird Vineyard Syrah 2017

Walla Walla Valley Echolands Winery Seven Hills Vineyard Red Wine 2018

Willamette Valley 00 Wines Chardonnay VGW 2018

Willamette Valley Hundred Suns Pinot Noir Bednarik Vineyard 2018

Yakima Cairdeas Winery Caislén an Pápa 2017

Copyright © 2000/2020