L’Italia del vino protagonista della “Annual Top 100 Tasting” by “Wine & Spirits”

Tanta Italia, e non potrebbe essere altrimenti, tra le 100 aziende del vino selezionate dal magazine “Wine & Spirits” per il suo “Annual Top 100 Tasting”, di scena a San Francisco il 14 ottobre 2021, giusto qualche giorno prima della ancor più prestigiosa “New York Wine Experience” firmata “Wine Spectator”, con 47 cantine italiane, tra grandi aziende e piccole griffe, proprio come in California, dove i wine lover della West Coast troveranno il Re del Barbaresco, Gaja, alcuni dei nomi più rappresentativi delle Langhe e del Barolo, da G.D. Vajra a Vietti, dai Fratelli Alessandria ad Elvio Cogno, a Paolo Scavino. Dalla Toscana, Le Macchiole di Cinzia Merli, tra le griffe più celebrate di Bolgheri, Le Ragnaie, tra i punti di riferimento qualitativi del Brunello di Montalcino con i suoi cru e Rocca di Montegrossi, cantina emergente del Chianti Classico. Ed ancora, dal Vulture, con i suoi Aglianico, Elena Fucci, dall’Irpinia Feudi di San Gregorio, che, sotto la guida di Antonio Capaldo, è cresciuta in diversi territori d’Italia, dal Friuli Venezia Giulia (Sirch) a Bolgheri (Campo alle Comete), dalla Basilicata (Basilisco) alla Puglia (Ognissole), dal Cilento (Tempa di Zoè) all’Etna (Federico Graziani), “casa” di Tenuta delle Terre Nere, ma anche di Tascante, la tenuta alle pendici del vulcano di Tasca d’Almerita, che completa il quadro delle aziende italiane di scena alla “Annual Top 100 Tasting”, insieme a grandi nomi di Francia (da Chateau d’Esclans a Krug), Cile, Argentina, Australia, Austria, Germania, Grecia, Ungheria, Portogallo, Sudafrica, Spagna e Stati Uniti.

