Liv-ex: il 2022 è l’anno di Soldera Case Basse. In cima alle quotazioni ancora il Monfortino

Nonostante la frenata degli ultimi due mesi, da inizio 2022 il Liv-ex 1000 - l’indice più completo per il monitoraggio dell’andamento dei prezzi dei fine wines di tutto il mondo, che raccoglie tra gli altri sottoindici anche l’Italy 100 - è cresciuto del 13,6%, con l’indice dedicato ai vini italiani che fa invece segnare un più modesto +9,8%. Nello stesso periodo, per capire la bontà delle performance del mercato secondario dei vini di pregio, specie in una fase tanto complessa per l’economia globale, il Dow Jones ha perso l’8,7%, il Nasdaq addirittura il 31,9% e l’S&P 500 il 19,1%. Ovviamente, proprio come per il mercato finanziario, anche su quello dei fine wines ci sono stati “titoli” che hanno fatto meglio, in alcuni casi anche molto meglio, della media, ed altri che hanno invece vissuto un passaggio a vuoto.

In termini assoluti, al top in termini di rivalutazione dei prezzi medi ci sono, senza grosse sorprese, cinque etichette di Borgogna, con un podio, questo sì piuttosto sorprendente, di bianchi: Domaine Leflaive Batard-Montrachet Grand Cru 2014 (+122,2%), Domaine Bonneau du Martray Corton-Charlemagne Grand Cru 2012 (+109,1%) e Domaine Bonneau du Martray Corton-Charlemagne Grand Cru 2012 (+100,6%), seguiti da Domaine de la Romanee-Conti Grands Echezeaux Grand Cru 2008 (+99,7%) e Domaine Leflaive Batard-Montrachet Grand Cru 2012 (+81%).

Rivalutazioni di assoluto rispetto, cui fanno da contraltare le cinque etichette che, al contrario, hanno perso di più, di griffe che, come vederemo, hanno messo in fila crescita importanti con altri vini o con altre annate, aspetto che racconta bene quanto, nel mercato dei fine wines, siano spesso i dettagli e i momenti a fare la differenza. Vieux Telegraphe Chateauneuf-du-Pape La Crau Rouge 2013 da inizio 2022 ha perso il 22,7%, E. Guigal Cote Rotie La Landonne 2014 il -21,6%, Domaine de la Romanee-Conti, Romanee-Conti Grand Cru 2018 il -20,7%, Bartolo Mascarello Barolo 2017 il -19,7% e Bartolo Mascarello Barolo 2008 (-19,3%).

A svelare l’andamento in questo 2022 delle etichette italiane presenti sull’Italy 100 - che comprende le ultime dieci annate in commercio di Barbaresco Gaja (2008-2017), Sorì San Lorenzo Gaja (2007-2017, ad eccezione della 2012), Sperss Gaja (2006-2016, ad eccezione della 2012), Barolo Riserva Monfortino Giacomo Conterno (2000-2014, ad eccezione della 2003, 2007, 2011 e 2012), Masseto (2008-2017), Ornellaia (2008-2017), Sassicaia (2008-2017), Solaia (2008-2017), Sangiovese di Toscana Soldera - Case Basse (2006-2015) e Tignanello (2008-2017), cui s aggiungono Poggio di Sotto Brunello di Montalcino 2016 e Comm. G.B. Burlotto Barolo Monvigliero 2016 (sul Liv-ex 100) - è l’analisi di WineNews sul database Liv-ex.

In vetta, ci sono ben quattro etichette di Soldera Case Basse: la 2014 (+50,4%), la 2006 (+41%), la 2013 (+39,9%) e la 2009 (+39,7%). In quinta posizione troviamo quindi il Bartolo Mascarello Barolo 2011 (+35,1%), seguito dall’Ornellaia 2010 di Frescobaldi (+31,2%) alla posizione n. 6 e dal Gaja Barbaresco 2014 (+28,2%) alla posizione n. 7. A completare la top ten degli italiani più performanti del 2022 sul Liv-ex, Poggio di Sotto Brunello di Montalcino 2016 (+26,9%) alla posizione n. 8, Tignanello 2012 (+26,2%) alla posizione n. 9 e Solaia 2013 (+24,6%), entrambi di Antinori, alla posizione n. 10 (in focus i dati di tutte le 102 etichette italiane).

Il balzo in avanti del Soldera Case Basse 2006 lo porta, anche in termini di quotazione assoluta, sempre più vicino al podio: una cassa da 12 bottiglie ha toccato infatti le 13.600 sterline, non troppo distante dalle 15.500 sterline del Giacomo Conterno Barolo Monfortino Riserva 2004 (+10% da inizio anno), in vetta ad un podio che vede il Monfortino Riserva 2010 sul secondo gradino 14.092 sterline, +9,9%) ed il Monfortino Riserva 2002 sul terzo, con una quotazione di 14.000 sterline a cassa sul Liv-ex (+20,7% da inizio anno). Dietro al Soldera Case Basse 2006, il Monfortino Riserva 2014 a 12.280 sterline (+13,1%), il Masseto 2011 di Frescobaldi a 11.106 sterline (+2,2%), il Monfortino Riserva 2008 (+16,5%) e il Soldera Case Basse 2011 (+20,8%) a 11.000 sterline, il Masseto 2016 a 10.600 sterline (+17,7%), il Monfortino Riserva 2006 a 10.740 sterline (-9,8%) ed il Monfortino Riserva 2015 a 10.565 sterline (+2,4%), nella esclusiva top eleven dei vini italiani che spuntano quotazioni superiori ai 10.000 euro a cassa.

Focus - Gli italiani nel Liv-ex nel 2022

Soldera Case Basse, 100% Sangiovese, Toscana, 2014 +50,4% - 6.500 sterline a cassa Soldera Case Basse, 100% Sangiovese, Toscana, 2006 +41% - 13.600 sterline a cassa Soldera Case Basse, 100% Sangiovese, Toscana, 2013 +39,9% - 7.000 sterline Soldera Case Basse, 100% Sangiovese, Toscana, 2009 +39,7% - 7.270 sterline Bartolo Mascarello, Barolo, 2011 +35,1% - 2.500 sterline a cassa Ornellaia, Bolgheri, 2010 +31,2% - 2.640 sterline Gaja, Barbaresco, 2014 +28,2% - 1.800 sterline Poggio di Sotto, Brunello di Montalcino, 2016 +26,9% - 1.533 sterline Tignanello, Toscana, 2012 +26,2% - 1.480 sterline Solaia, Toscana, 2013 +24,6% - 2.820 sterline Tignanello, Toscana, 2010 +24,3% - 1.800 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Francia Cascina, 2007 +23,8% - 2.600 sterline Masseto, Toscana, 2012 +22,9% - 7.500 sterline Ornellaia, Bolgheri, 2016 +22,7% - 2.150 sterline Solaia, Toscana, 2016 +21,6% - 4.000 sterline Soldera Case Basse, 100% Sangiovese, Toscana, 2011 +20,8% - 11.000 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Monfortino Riserva, 2002 +20,7% - 14.000 sterline Gaja, Barbaresco, 2017 +20,3% - 1.711 sterline Tignanello, Toscana, 2017 +19,9% - 1.260 sterline Masseto, Toscana, 2014 +19,9% - 7.400 sterline Solaia, Toscana, 2014 +19,3% - 2.450 sterline Tignanello, Toscana, 2013 +19,1% - 1.500 sterline Tignanello, Toscana, 2009 +18,7% - 1.760 sterline Tignanello, Toscana, 2014 +18,4% - 1.460 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Francia Cascina, 2009 +17,9% - 2.090 sterline Masseto, Toscana, 2016 +17,7% - 10.600 sterline Ornellaia, Bolgheri, 2014 +17,5% - 1.490 sterline Ornellaia, Bolgheri, 2018 +17,4% - 1.750 sterline Tignanello, Toscana, 2018 +17,2% - 1.400 sterline Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri, 2012 +17,1% - 2.257 sterline Tignanello, Toscana, 2015 +17,1% - 1.580 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Monfortino Riserva, 2005 +16,7% - 9.181 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Monfortino Riserva, 2008 +16,5% - 11.000 sterline Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri, 2013 +16,3% - 2.750 sterline Gaja, Barbaresco, 2012 +16,1% - 1.800 sterline Soldera Case Basse, 100% Sangiovese, Toscana, 2008 +15,7% - 8.900 sterline Gaja, Barbaresco, 2009 +15,6% - 2.110 sterline Soldera Case Basse, 100% Sangiovese, Toscana, 2016 +14,5% - 7.299 sterline Solaia, Toscana, 2012 +14,5% - 2.350 sterline Soldera Case Basse, 100% Sangiovese, Toscana, 2007 +14,4% - 9.026 sterline Solaia, Toscana, 2009 +14% - 2.658 sterline Ornellaia, Bolgheri, 2009 + 13,9% - 2.076 sterline Solaia, Toscana, 2010 +13,9% - 3.040 sterline Tignanello, Toscana, 2011 +13,9% - 1.470 sterline Solaia, Toscana, 2017 +13,3% - 2.380 sterline Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri, 2016 +13,2% - 3.850 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Monfortino Riserva, 2014 +13,1% - 12.280 sterline Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri, 2017 +12,8% - 2.220 sterline Ornellaia, Bolgheri, 2012 +12,7% - 1.700 sterline Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri, 2011 +12,3% - 2.390 sterline Masseto, Toscana, 2015 +11,1% - 8.900 sterline Ornellaia, Bolgheri, 2017 +10,1% - 1.620 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Monfortino Riserva, 2004 +10% - 15.500 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Monfortino Riserva, 2010 +9,9% - 14.092 sterline Masseto, Toscana, 2010 +9,8% - 9.000 sterline Gaja, Barbaresco, 2016 +9,2% - 1.840 sterline Tignanello, Toscana, 2016 +9,1% - 1.500 sterline Gaja, Barbaresco, 2013 +9,1% - 1.750 sterline Ornellaia, Bolgheri, 2015 +9% - 1.862 sterline Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri, 2018 +8,9% - 2.400 sterline Solaia, Toscana, 2015 +8,5% - 3.400 sterline Solaia, Toscana, 2011 +8,2% - 2.400 sterline Gaja, Barbaresco, 2015 +8,1% - 1.599 sterline Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri, 2010 +8% - 2.426 sterline Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri, 2014 +7,6% - 2.250 sterline Gaja, Barbaresco, 2010 +7,5% - 2.150 sterline Masseto, Toscana, 2017 +7% - 6.900 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Cascina Francia, 2016 +6,9% - 3.133 sterline Ornellaia, Bolgheri, 2011+6,4% - 1.570 sterline Ornellaia, Bolgheri, 2013 +6% - 1.860 sterline Gaja, Barbaresco, 2011 +6% - 1.590 sterline Masseto, Toscana, 2013 +6% - 7.800 sterline Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri, 2009 +5,8% - 3.070 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Cascina Francia, 2008 +5,3% - 2.623 sterline Bartolo Mascarello, Barolo, 2016 +3,8% - 4.900 sterline Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri, 2015 +3,1% - 2.900 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Monfortino Riserva, 2013 +2,5% - 9.101 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Monfortino Riserva, 2015 +2,4% - 10.565 sterline Masseto, Toscana, 2011 +2,2% - 11.106 sterline Bartolo Mascarello, Barolo, 2009 +1,5% - 2.880 sterline Bartolo Mascarello, Barolo, 2012 +1% - 2.600 sterline Masseto, Toscana, 2018 +0,7% - 7.500 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Francia, 2015 +0,3% - 2.302 sterline Soldera Case Basse, 100% Sangiovese, Toscana, 2015 -0,6% - 6.120 sterline Bartolo Mascarello, Barolo, 2010 -1,7% - 5.500 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Cascina Francia, 2006 -1,8% - 2.750 sterline Bartolo Mascarello, Barolo, 2013 -1,8% - 3.600 sterline Masseto, Toscana, 2009 -2,1% - 7.800 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Cascina Francia, 2017 -3,3% - 2.250 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Cascina Francia, 2010 -3,6% - 3.800 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Cascina Francia, 2012 -3.8% - 1.980 sterline Comm. G.B. Burlotto, Barolo, Monvigliero, 2016 -3,9% - 7.140 sterline Gaja, Barbaresco, 2018 -5,1% - 1.690 sterline Solaia, Toscana, 2018 -5,8% - 2.550 sterline Bartolo Mascarello, Barolo, 2014 -6,4% - 2.100 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Francia, 2011 -7,6% 1.950 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Monfortino Riserva, 2006 -9,8% - 10.740 sterline Bartolo Mascarello, Barolo, 2015 -12,7% - 2.550 sterline Soldera Case Basse, 100% Sangiovese, Toscana, 2012 -13,2% - 6.600 sterline Giacomo Conterno, Barolo, Monfortino Riserva, 2001 -13,5% - 9.992 sterline Bartolo Mascarello, Barolo, 2008 -19,3% - 4.200 sterline Bartolo Mascarello, Barolo, 2017 -19,7% - 2.400 sterline

