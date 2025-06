Concours Mondial de Bruxelles: 15 Gran Medaglie Oro per l’Italia, tra “rossi e bianchi” 2025

15 Gran Medaglie Oro, 132 Medaglie Oro, 204 Medaglie Argento. E’ l’importante risultato ottenuto dall’Italia nel Concours Mondial de Bruxelles n. 32, con la sessione “rossi & bianchi” 2025, di scena all’inizio di giugno a Yinchuan, nel cuore della regione vinicola del Ningxia, in Cina. Per tre giorni, 375 esperti internazionali in arrivo da 56 Paesi hanno degustato alla cieca 7.165 vini da 49 nazioni. A conquistare il massimo riconoscimento, per i vini italiani, l’Amarone della Valpolicella Classico Cima Caponiera Riserva 2018 (premiato anche come rivelazione italiana) di Ca’ Rugate, l’Amarone della Valpolicella Classico Corte Volponi 2019 di Valerio Zenato, l’Atunis 2021 Maremma Toscana di Valentini, il Morellino di Scansano Riserva 2021 della Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano, il 1934 2021 Sicilia Doc di Cva Canicatti, il Sisilì bianco 2024 Sicilia Doc di Baglio Ingardia, l’Abbadessa bianco 2018 Sicilia Doc di Ansaldi, il Cortona Syrah Riserva 2021 Cortona Doc di Fattoria La Vialla, il Vigna a Solatio Riserva 2020 Vernaccia di San Gimignano di Casale di Falchini, il Chocolate Tube Primitivo 2023 Puglia Igt di Mare Magnum, il Glv Chardonnay Ritratti 2023 Trentino Doc di Glv, il Frisio 2022 Calabria Igt di Termine Grosso, il Baronia Soprana bianco 2023 Terre Siciliane Igt di Gandolfo Nino, il Montepulciano In & Out Black edition 2019 Abruzzo Doc di Collefrisio, il Funaro Grillo Riserva Collezione di Famiglia bianco 2022 Sicilia Doc di Funaro. Tra le regioni più premiate spicca la Sicilia, con 5 Gran Medaglie d’Oro su un totale di 44 medaglie, seguono la Toscana, con 4 Gran Medaglie d’Oro, su un totale di 77 riconoscimenti complessivi, e il Veneto, che conquista 2 Gran Medaglie d’Oro su 27 medaglie. A completare il quadro delle regioni premiate c’è l’Abruzzo (1 medaglia su 20), la Calabria (1 su 11), la Puglia (1 su 48) e il Trentino-Alto Adige (1 su 10).

132, invece, le Medaglie d’Oro per il Belpaese, di cantine come Siddura, Bersano, Cantina di Santadi, Castello di Querceto, Schenk Italia, Podernuovo, La Vialla, Borgo Conventi, Gruppo Italiano Vini - Giv, per citarne alcune. Nella categoria “Vini Rossi”, il titolo di miglior vino del concorso è andato allo spagnolo Les Sorts Vinyes Velles 2020, frutto della passione di un giovane enologo franco-spagnolo per la Grenache. Per i “Vini Bianchi”, la “Rivelazione Internazionale” proviene dall’Ungheria con il Kancellár SomlAI Cuvée 2021, della tenuta Kancellár Birtok nella regione vulcanica di Somló. Sono stati premiati vini provenienti da Paesi emergenti come il Kazakistan, le Mauritius e la Bolivia, accanto a realtà consolidate come Germania, Ungheria, Libano, Messico, Slovenia, Turchia e molti altri.

