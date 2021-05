Liv-ex: nei primi 4 mesi 2021 il mercato secondario dei fine wine cresce del +4,35%

Non si arresta, fortunatamente, la ripresa del mercato secondario dei fine wine, che, anche ad aprile, conferma quanto di buono mostrato nel primo trimestre 2021 che sarà, per forza di cose, di rinascita dopo l’anno della pandemia. Come raccontano i dati sul primo quadrimestre del Liv-Ex, il benchmark del mercato secondario dei grandi vini del mondo, il Liv-Ex Fine Wine 100, l’indice di riferimento della piattaforma (che, per l’Italia, conta oggi le annate 2014, 2015 e 2016 del Sassicaia della Tenuta San Guido, la 2015 e 2016 del Tignanello e la 2015 del Solaia di Antinori, la 2013 e la 2015 di Ornellaia e la 2014 e 2015 di Masseto della famiglia Frescobaldi, il Barolo Monfortino Riserva 2010 di Giacomo Conterno, lo Sperss 2013 di Gaja, il Barolo Villero 2013 di Brovia ed il Barolo 2014 di Bartolo Mascarello), nei primi quattro mesi 2021, è cresciuto del +4,35%.

Conferma i segnali di ripresa anche l’Italy 100, l’indice più performante del 2020 (+6,6% sul 2019), formato da tre vini di Gaja, il Barbaresco (annate dalla 2008 alla 2017), il Sorì San Lorenzo (annate dalla 2007 alla 2017, ad eccezione della 2012), e lo Sperss (annate dalla 2006 alla 2016, esclusa la 2012), dal Barolo Monfortino Riserva di Giacomo Conterno (con le annate dalla 2000 alla 2006, esclusa la 2003, e ancora la 2008, 2010, 2013 e 2014), dal Masseto, dall’Ornellaia, dal Sassicaia, dal Solaia e dal Tignanello (tutti con annate dalla 2008 alla 2017), e dalla new entry Igt Toscana Sangiovese di Case Basse di Gianfranco Soldera, griffe di Montalcino (con le annate dalla 2006 alla 2015), e che chiude, con un confortante +2,06%. Meglio ancora fa il Burgundy 150 (+6,2% da inizio anno), mentre il Liv-ex Fine Wine 1000, che raccoglie tutti i sotto indici, ha chiuso il primo quadrimestre al +3,79%.

Copyright © 2000/2021