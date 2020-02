Moët & Chandon il più venduto, Perrier-Jouët il più di tendenza nei 100 migliori bar del mondo

Se c’è una categoria, nel mondo del vino, in cui il brand ha un’importanza apicale nel guidare i consumi, è quella dello Champagne: la fidelizzazione è fondamentale, e tra i consumatori la sperimentazione è solitamente inferiore a qualsiasi altro tipo di bevanda alcolica, dalla birra al gin. Non sorprende allora che nella classifica degli Champagne più venduti, stilata dal magazine britannico “Drinks International”, punto di riferimento per l’industria del beverage, condotta tra i 100 migliori bar al mondo in più di 35 Paesi, vede al primo posto Moët & Chandon, presente nelle cantine del 40% dei bar, giusto davanti a Perrier-Jouët (distribuito in Italia da Marchesi Antinori, ndr), nel 33% dei bar, ed al primo posto tra gli Champagne di tendenza per il 2020, davanti proprio a Moët & Chandon e Krug. Tornando ai “Best Selling Brands”, c’è da sottolineare il dominio quasi assoluto del gruppo del lusso Lvmh, con ben cinque marchi tra i dieci più venduti: Moët & Chandon (al n. 1), Veuve Clicquot (al n. 3), Dom Perignon (al n. 4), Ruinart (al n. 6) e Krug (al n. 9), con Bollinger (al n. 5, in grossa crescita anche grazie alla sponsorship dell’ultimo film di James Bond, saga cui è legato ormai da tanti anni), Laurent-Perrier (al n. 7), Billecart-Salmon (al n. 8) e Deutz (al n. 10) a completare una classifica in cui il grande assente è Taittinger. Invece, per i “Top Trending Brands”, a completare la decina Veuve Clicquot (al n. 4), Billecart Salmon (al n. 5), Ruinart (al n. 6), Bollinger (al n. 7), Laurent-Perrier (al n. 8), Dom Pérignon (al n. 9) e Louis Roederer (al n. 10).

