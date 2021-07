“Mondial des Vins Extrêmes” by Cervim, i vignaioli che sfidano la natura

Prodotti da vigneti coltivati in alta montagna o a picco sul mare, su rilievi scoscesi e zone impervie, i vini “estremi” raccontano storie di vita, di coraggio e di territori letteralmente salvati dall’abbandono proprio dalla viticoltura. E a premiare i migliori c’è il “Mondial des Vins Extrêmes” (http://www.mondialvinsextremes.com/), il concorso promosso dal Cervim - Centro Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana, con il patrocinio dell’Oiv - Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino. Con l’edizione 2021, che ha visto una pioggia di medaglie (18 Gran medaglie d’oro, 198 medaglie d’oro e 68 medaglie d’argento) e l’Italia protagonista grazie ai tre massimi riconoscimenti portati a casa da Moscato d’Asti Docg Vigna Moncucco 2020 Teresa Soria di Emanuele Contino, il Sicilia Doc Nero d’Avola Eimì 2016 di Tenute Lombardo e Vallée d’Aoste Doc Chambave Muscat Flétri 2019 di La Vrille de Hervé Daniel Deguillame, ma anche 104 medaglie d’oro e 37 medaglie d’argento (che verranno consegnate ai produttori il 10 ottobre nella vetrina della “Milano Wine Week”).

Nonostante le limitazioni anti-Covid, e con tutte le precauzioni del caso, una Commissione Internazionale di 40 assaggiatori da 12 Paesi, si è ritrovata in Val d’Aosta, dove ha assaggiato e selezionato 838 vini provenienti da 22 Paesi (numeri che ne fanno la seconda edizione più partecipata di sempre), di cui 483 italiani (da 18 Regioni diverse) e 355 esteri, provenienti da 302 aziende vitivinicole, di cui 179 italiane e 123 estere.

Fra i vini esteri, la Francia conquista ben 5 Gran medaglie d’oro, ma anche 6 ori e 4 argenti; il Portogallo 3 Gran Medaglie d’oro, 4 ori e 1 argento; quindi la Spagna che oltre a 2 gran medaglie d’oro conquista ben 46 medaglie d’oro e 11 medaglie d’argento. La Germania ha conquistato 1 gran medaglia d’oro, 14 medaglie d’oro e 6 medaglie d’argento; Israele 1 gran medaglia d’oro, 2 medaglie d’oro e 1 d’argento, così come la Macedonia; Cipro con 1 gran medaglia d’oro, e medaglia d’oro e 2 medaglie d’argento; la Bolivia con 1 gran medaglia d’oro. La Svizzera ha fatto incetta di medaglie d’oro, 12, e 2 medaglie d’argento; 2 medaglie d’oro per Slovenia e Cile; mentre la Grecia si è portata a casa 1 medaglia d’oro e 2 medaglie d’argento; quindi 1 medaglia d’oro sia per la Serbia e per la Slovacchia; infine 1 medaglia d’argento per il Canada.

“E’ una grande soddisfazione aver portato a termine questa edizione, ancora caratterizzata dalle restrizioni anti-pandemia - sottolinea il presidente Cervim, Stefano Celi - e, quindi, il lavoro dello staff Cervim e dalle commissioni non è stato affatto banale. I grandi numeri di partecipazione, i paesi partecipanti, ed i risultati espressi dagli assaggiatori vanno a confermare una alta qualità delle produzioni eroiche sia italiane e internazionali. E’ emersa ancora una volta un’eccellenza media sempre più spiccata e grandi diversità di vitigni che si traducono nel bicchiere in vini dai sapori unici”.

Focus - Tutti gli italiani premiati al “Mondial des Vins Extrêmes”



Alto Adige

Alto Adige Doc Perpetuum Extra Brut 2016 - Arunda Sektkellerei Meltina

Alto Adige Doc Sauvignon 2020 - Cantina Kurtatsch Cortaccia

Alto Adige Doc Sauvignon Kofl 2019 - Cantina Kurtatsch Cortaccia

Alto Adige Doc Valle Isarco Müller Thurgau Aristos 2020 - Cantina Valle Isarco Chiusa

Alto Adige Doc Weissburgunder Aristos 2020 - Cantina Valle Isarco Chiusa

Alto Adige Doc Chardonnay Maturum 2018 - K. Martini & Sohn - Cornaiano/Appiano

Alto Adige Doc Sauvignon Mock 2020 - Kellerei Bozen Bolzano

Alto Adige Doc Valle Isarco Sylvaner 2019 - Kuenhof Bressanone

Alto Adige Doc Sauvignon Blanc 2020 - Mauslocherhof Der Kiem Gerda Merano

Alto Adige Doc Weißburgunder Carnol 2020 - Rottensteiner Hans Bolzano

Calabria

Calabria Igt Bianco Petrara 2020 - Cantine Elisium Azienda Agricola di Caputo Marco Cosenza

Terre di Cosenza Doc Donnici Capumasca Riserva 2016 - Cantine Elisium Azienda Agricola di Caputo Marco Cosenza

Campania

Fiano Doc di Avellino Alania 2018 - Alabastra Cantine Pintore & Valentino Cesinali

Epomeo Igt Pithecusa Bianco 2020 - La Pietra di Tommasone di Monti Antonio - Lacco Ameno

Costa d’Amalfi Doc Furore Bianco 2020 - Cantine Marisa Cuomo - Furore

Costa d’Amalfi Doc Furore Rosso Riserva 2017 - Cantine Marisa Cuomo - Furore

Costa d’Amalfi Doc Ravello Rosso Riserva 2017 - Cantine Marisa Cuomo Furore

Costa d’Amalfi Doc Rosato 2020 - Cantine Marisa Cuomo Furore

Lazio

Lazio Igt Faro Della Guardia 2020 - Casale del Giglio - Le Ferriere

Lazio Igt Matidia 2019 - Casale del Giglio - Le Ferriere

Liguria

Cinque Terre Doc Pipato 2020 - Arrigoni Società Agricola - La Spezia

Riviera Ligure di Ponente Doc Rossese 2020 - Az. Agr. Calvini Luca - Sanremo

Colli di Luni Doc Rosso Castiglione 2019 - Az. Agr. Cantina dell’Ara - Santo Stefano Magra

Ormeasco di Pornassio Doc Superiore - Az. Agr. Durin di Basso Antonio - Ortovero

Basura Rosa Metodo Classico Brut 2010 - Az. Agr. Durin di Basso Antonio - Ortovero

Colli di Luni Doc Vermentino Sarticola 2020 - Az. Agr. Federici - Luni

Riviera Ligure di Ponente Doc Moscatello di Taggia Passito Lucraetio 2018 - Az. Agr. Mammoliti Ceriana

Cinque Terre Doc Sciacchetrà Riserva 2017 - Az. Agr. Possa - Riomaggiore

Riviera Ligure di Ponente Doc Moscatello di Taggia Vendemmia Tardiva - Dott. Piero 2017 - Da Parodi Società Agricola - Castellaro

Ormeasco di Pornassio Doc 2019 - Tenuta Maffone - Pieve di Teco

Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato Superiore Giuanò 2019 - Tenuta Maffone - Pieve di Teco

Lombardia

Bergamasca Igt Vite Natural Durante 2019 - Az. Agr. Tosca - Pontida

Sforzato di Valtellina Docg Solstizio 2015 - Balgera Vini - Chiuro

Terre Lariane Igt Angelo Ribelle 2018 - Cantine Angelinetta - Lago di Como Domaso

Sforzato di Valtellina Docg 2016 - Casa Vinicola Pietro Nera - Chiuro

Sforzato di Valtellina Docg Il Monastero 2017 - Cavitria Casa Vinicola Triacca - Villa di Tirano

Valtellina Superiore Docg Riserva La Gatta 2017 - Cavitria Casa Vinicola Triacca - Villa di Tirano

Valtellina Superiore Docg Le Strie 2009 - Le Strie - Ponte In Valtellina

Bergamasca Igt Moscato Giallo Marinele 2020 - Soc. Agr. Sant’Egidio - Sotto Il Monte Giovanni XXIII

Marche

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Doc Classico Ergo Sum 2016 - Montecappone - Jesi

Verdicchio Dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Cogito A. 2020 - Montecappone - Jesi

Verdicchio Dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Ergo 2019 - Montecappone - Jesi

Molise

Tintilia Del Molise Doc Primaclasse 2018 - Herero Campobasso

Piemonte

Barbera D’asti Docg Crevacuore 2016 Az. Agr. Domanda - Calosso

Dolcetto D’alba Doc 2020 - Az. Agr. Patrone Elena - Cortemilia

Dolcetto D’alba Doc Dino 2019 - Az. Agr. Patrone Elena - Cortemilia

Langhe Doc Nebbiolo 2018 - Az. Agr. Roccasanta di Monti Pietro - Perletto

Piemonte Doc Moscato Secco Insolito Escamotage 2020 - Az. Agr. Teresa Soria di Emanuele Contino - Castiglione Tinella

Canavese Doc Barbera Chèrmes 2019 - Fratelli Marco - Loranzè

Moscato D’asti Docg Grandius 2020 - Terrenostre - Cossano Belbo

Sardegna

Mandrolisai Doc Trebuccas 2017 - Zedde Giuseppe - Sorgono

Mandrolisai Doc Spasulé Rosato 2020 - Zedde Giuseppe - Sorgono

Sicilia

Passito di Pantelleria Doc Shamira 2015 - Az. Agr. Basile - Pantelleria

Terre Siciliane Igt Zibibbo Passito Zhabib 2020 - Az. Agr. Hibiscus - Ustica

Monreale Doc Trerre’ Catarratto 2019 - Cantina dell’Alto Belice Coop. Agricola - San Cipirello

Valledolmo Contea di Sclafani Doc Shiarà 2019 - Castellucci Miano Spa - Valledolmo

Etna Doc Tenuta Tascante - Contrada Sciaranuova Vigna Vecchia 2017 - Conte Tasca d’Almerita

Sicilia Doc Tenuta Whitaker Mozia 2020 - Conte Tasca d’Almerita

Etna Doc Longitudo15 2018 - Marchese delle Saline - Marsala

Terre Siciliane Igp Catarratto Sualtezza 650 2020 - Tenute Lombardo - Caltanissetta

Toscana

Elba Doc Rosso Riserva 2017 - Acquabona Gestione Agricola - Portoferraio

Elba Aleatico Passito Docg 2016 - Acquabona Gestione Agricola - Portoferraio

Costa Toscana Igt Ansonica Passito Nantropò 2020 - Az. Agr. Fontuccia - Isola del Giglio

Candia dei Colli Apuani Doc Coniraya 2020 - Az. Agr. Il Moretto - Massa

Toscana Igt Sol Dorato 2016 - Az. Agr. La Bura - Massa

Colli di Luni Doc Vermentino Mezzaluna 2020 - Azienda Biologica Boriassi - Fosdinovo

Elba Doc Rosso 2020 - Chiesina di Lacona di Filippo Alampi

Candia dei Colli Apuani Doc Vermentino Reale 2019 - Tenuta Lodolina - Massa

Candia dei Colli Apuani Doc Vermentino Reale 2020 - Tenuta Lodolina - Massa

Trentino

Trento Doc Altinum Riserva 2014 - Cantina Aldeno - Aldeno

Trentino Doc Gewürztraminer Esclusivi 2020 - Cantina Aldeno- Aldeno

Trentino Doc Gewürztraminer Goccia d’Oro 2020 - Cantina Sociale di Trento Trento

Trentino Dop Traminer Aromatico Pendici Del Baldo 2019 - Cantina Sociale Mori Colli Zugna - Mori

Trentino Doc Kerner 2020 - Cantina Toblino - Madruzzo

Trentino Doc Müller Thurgau Bottega Vinai 2020 - Cavit - Trento

Vigneti delle Dolomiti Igt Privato 2018 - Lasterosse - Novella

Vigneti delle Dolomiti Igt Müller Thurgau Maso Warth 2020 - Moser Francesco Azienda Agricola - Trento

Trento Doc Forneri Brut 2016 - Soc. Agricola Zanotelli - Cembra Lisignago

Valle d’Aosta

Valle d’Aosta Doc Petite Arvine 2020 - Cave Des Onze Communes - Aymavilles

Valle d’Aosta Doc Mayolet 2020 - Cave Des Onze Communes - Aymavilles

Valle d’Aosta Doc Rosé 2020 - Cave Des Onze Communes - Aymavilles

Valle d’Aosta Doc Chardonnay 2020 - Cave Des Onze Communes Aymavilles

Valle d’Aosta Doc Gamaret 2019 - Cave Gargantua - Gressan

Valle d’Aosta Doc Bianco Daphne 2019 - Cave Gargantua - Gressan

Valle d’Aosta Doc Donnas Superiore Vieilles Vignes 2017 - Caves Cooperatives De Donnas - Donnas

Valle d’Aosta Doc Rosso Planchettes 2019 - Di Francesco/Gasperi Vino & Spiriti - St. Pierre

Valle d’Aosta Doc Petite Arvine 2020 - Institut Agricole Régional - Aosta

Valle d’Aosta Doc Rose’ Du Coteau 2020 - Institut Agricole Régional - Aosta

Valle d’Aosta Dop Chardonnay 2018 - La Source Sas di Celi Stefano e C. Soc. Agricola - St. Pierre

Valle d’Aosta Dop Passito Charmant 2016 - La Source Sas di Celi Stefano e C. Soc. Agricola - St.Pierre

Valle d’Aosta Dop Torrette 2016 - La Source di Celi Stefano e C. Soc. Agricola - St. Pierre

Valle d’Aosta Doc Pinot Noir Elite 2019 - Mai Domi di Salvi Alex - Saint Christophe

Valle d’Aosta Doc Torrette 2019 - Maison Agricole D&D - Aosta

Valle d’Aosta Doc Pinot Noir Laón 2019 - Produttore Vino Nicola Del Negro - St. Pierre

Veneto

Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva 2013 - Agricola Franchini - Negrar di Valpolicella

Recioto della Valpolicella Docg Classico Monte Marognin 2018 - Agricola Franchini - Negrar di Valpolicella

Amarone della Valpolicella Docg Classico Acinatico 2017 - Az. Agr. Accordini Stefano di Accordini Giacomo e Filippi Eleonora Soc. Agricola - Fumane

Valdobbiadene Docg Spumante Extra Brut Rive di Col San Martino 26° Primo 2020 - Andreola di Stefano Pola - Farra di Soligo

Soave Doc Classico Monte Fiorentine 2019 - Società Agricola Ca’ Rugate - Montecchia di Crosara

Soave Superiore Docg Classico Bucciato 2019 - Società Agricola Ca’ Rugate - Montecchia di Crosara

Valpolicella Doc Superiore Campo Lavei 2018 - Società Agricola Ca’ Rugate - Montecchia di Crosara

Veneto Igt Bianco Studio 2019 - Società Agricola Ca’ Rugate - Montecchia di Crosara

Veneto Igt Venusa Bianco 2018 - Venissa Venezia

Veneto Igt Venusa Rosso 2016 - Venissa Venezia

