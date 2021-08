Mumbai, Dubai e Mosca le città più “care” del mondo per bere una grande bottiglia di vino

Se vi trovate a Mumbai, in India, a Dubai, oppure a Mosca in Russia, sappiate che bere un buon calice di vino vi costerà caro, più che in ogni altra città del mondo. Mentre i luoghi economicamente “peggiori” per una cena raffinata sono Parigi, Singapore ed Hong Kong. La curiosità, di quelle da leggere sotto l’ombrellone, per viaggiare con la fantasia in tempi in cui è ancora complicato spostarsi, arriva dall’edizione 2021 del Global Wealth & Lifestyle Report di Julius Baer, una delle più importanti realtà svizzere di private banking, che ogni anno mette in fila le città dove vivere costa di più, secondo diversi parametri, che vanno, appunto, dal vino ai ristoranti, passando per i costi delle assicurazioni sulla salute, degli orologi, delle case, degli avvocati, delle auto, delle biciclette, dei gioielli e così via.

Come detto, sul fronte enogastronomico, nulla più di una curiosità, visto che per il vino il metro di giudizio è il costo di una bottiglie di Chateau Lafite Rothschild 2009, e che per i ristoranti ad essere presi in considerazione sono i prezzi dei menu degustazione dei due ristoranti migliori di ogni città, possibilmente almeno con due stelle Michelin, o comunque tra i meglio posizionati nella The World’s 50 Best Restaurants.

Eppure, a suo modo, una classifica che racconta qualcosa di come si muovano i flussi economici del lusso, in particolare, in questa epoca così fluida e resa ancora più incerta e variabile dalla pandemia. E così, sul fronte enoico, dietro ad un podio che sa di Asia, Medio Oriente ed Est Europa, le città dove si paga di più per una grande bottiglie sono, nell’ordine, Barcellona, Milano, Taipei, Miami, Parigi, Johannesburg, Tokyo, Londra, Singapore, New York, Francoforte, Zurigo ed Hong Kong. Che se tra le grandi metropoli del mondo è sul podio delle città più care per una “degustation dinner”, come detto, dietro a Singapore e Parigi, è seguita a su volta da Zurigo, Shanghai, Monaco, Tokyo, Bangkok, New York, Barcellona, Londra, Taipei, Milano e Sidney, per fermarsi alle prime 15 posizioni.

