Nella “Top 100 Wines of 2020” di James Suckling guida il Brunello di Montalcino

La pandemia non ferma il ciclo naturale della vite, e l’impossibilità di viaggiare tra i vigneti di tutto il mondo non arresta il lavoro della critica e dei wine writer. Che, dalle cantine e dai territori, è “relegato” agli uffici o, nel caso di James Suckling, al quartier generale di Hong Kong, dove uno dei critici più influenti al mondo ho ormai spostato la propria sede operativa. È qui che nasce la “Top 100 Wines of 2020”, con l’Italia che fa la parte del leone, con 20 etichette in classifica, ed il Brunello di Montalcino, sulle ali di un’annata destinata a passare alla storia come la 2016 (e della Riserva 2015), che surclassa ogni altro grande territorio, con ben 11 vini presenti.

Sul gradino più alto del podio, però, sale un vino argentino, ma dal profondo legame con l’Italia: il Chacra Pinot Noir Patagonia Treinta y Dos 2018, infatti, è il vino di punta della griffe della Patagonia fondata, nel 2003, da Piero Incisa della Rocchetta, nipote del “padre” di Tenuta San Guido e del mito Sassicaia, Mario. Al secondo posto, un grande classico della viticoltura tedesca, lo Schloss Johannisberg Riesling Rheingau Grünlack Spätlese 2019, mentre sul gradino più basso ecco il Brunello di Montalcino 2016 di Livio Sassetti.

Dietro all’Italia, in una top 100 che guarda a tutto il mondo enoico, senza pregiudizi o limiti, con un occhio al prezzo (sono tutti vini che costano 100 dollari o meno), troviamo l’Australia, con 19 etichette, quindi Germania (17), Francia (12), Stati Uniti (11), Argentina (9), Cile (6), Austria (3), Spagna (2) e Portogallo (1). Tra i territori, dietro al Brunello di Montalcino, con undici vini in classifica, c’è Bordeaux a quota nove, quindi Mendoza con otto, Barossa Valley con sette e Napa Valley con sei.

Scorrendo la classifica, in top 10, alla posizione n. 8, troviamo anche il Brunello di Montalcino Tassi - Franci Riserva 2015. Ed ancora, alla posizione n. 14, c’è il Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso Riserva Santa Caterina d’Oro 2015 di Ciacci Piccolomini d’Aragona, alla n. 15, il Brunello di Montalcino 2015 di Giodo (dell’enologo Carlo Ferrini e di sua figlia Bianca), alla n. 17 il Brunello di Montalcino Riserva 2015 PS di Siro Pacenti, alla n. 18 il Brunello di Montalcino Riserva Madonna del Piano 2015 di Val di Cava e alla n. 20 il Brunello di Montalcino Cerretalto 2015 di Casanova di Neri. Uscendo dalle prime venti posizioni ci si allontana anche, per la prima volta, da Montalcino, per andare in Piemonte, con il Barbaresco Asili Riserva 2016 di Bruno Giacosa (21), seguito dal Barolo Cerequio 2016 di Roberto Voerzio (22), mentre il Barolo Bussia riserva 2011 di Parusso è alla posizione n. 36. Si torna in Toscana, con il Brunello di Montalcino 2016 di Castiglion del Bosco, alla n. 40, e il Brunello di Montalcino Le Lucere Riserva 2015 di San Filippo, alla n. 42. Alla posizione n. 45 troviamo il Barolo Percristina 2010 di Domenico Clerico, alla n. 47 il Brunello di Montalcino Rennina 2015 della griffe montalcinese di Angelo Gaja, Pieve di Santa Restituta. E alla posizione n. 50 il Brunello di Montalcino Riserva 2015 di Fuligni. Alla n. 52 di nuovo Gaja, con il Barbaresco Sorì San Lorenzo 2017, seguito alla posizione n. 53 dal Colore 2018 di Bibi Graetz. Bisogna scendere fino alla posizione n. 83 per l’unico italiano extra Toscana e Piemonte, l’Etna Rosso Prephylloxera La Vigna di Don Peppino 2018 di Tenuta delle Terre Nere, con il Valdarno di Sopra Galatrona 2018 di Petrolo alla n. 85 ed il Redigaffi 2018 di Tua Rita alla posizione n. 95.

Focus - La "Top 100 Wines of 2020" di James Suckling"

1 Chacra Pinot Noir Patagonia Treinta Y Dos 2018

2 Schloss Johannisberg Riesling Rheingau Grünlack Spätlese 2019

3 Livio Sassetti Brunello di Montalcino 2016

4 The Standish Wine Company Barossa Valley The Schubert Theorem 2018

5 Emmerich Knoll Riesling Wachau Ried Schütt Smaragd 2019

6 Wittmann Riesling Rheinhessen Morstein Gg 2019

7 Dönnhoff Riesling Nahe Dellchen Gg 2019

8 Tassi Brunello di Montalcino Franci Riserva 2015

9 Cheval Des Andes Mendoza 2017

10 Clos Apalta Valle De Apalta 2017

11 Catena Zapata Chardonnay Mendoza Adrianna Vineyard White Bones 2018

12 Viña Don Melchor Cabernet Sauvignon Puente Alto 2018

13 Seña Valle De Aconcagua 2018

14 Ciacci Piccolomini d’Aragona Brunello di Montalcino Vigna Di Pianrosso Santa Caterina D’oro Riserva 2015

15 Giodo Brunello di Montalcino 2016

16 Wendouree Shiraz Clare Valley 2018

17 Siro Pacenti Brunello di Montalcino Ps Riserva 2015

18 Valdicava Brunello di Montalcino Madonna Del Piano Riserva 2015

19 Keller Riesling Rheinhessen Brünnenhäuschen Abts E Gg 2019

20 Casanova di Neri Brunello di Montalcino Cerretalto 2015

21 Bruno Giacosa Barbaresco Asili Riserva 2016

22 Roberto Voerzio Barolo Cerequio 2016

23 Peter Lehmann Riesling Eden Valley Wigan 2015

24 Domaine Weinbach Riesling Alsace Grand Cru Schlossberg Cuvée Ste. Catherine 2018

25 Cullen Margaret River Diana Madeline 2018

26 Mount Mary Yarra Valley Quintet 2018

27 Sami-Odi Shiraz Barossa Valley Hoffmann Dallwitz 2018

28 Viña Cobos Malbec Mendoza Cobos 2017

29 Jim Barry Shiraz Clare Valley The Armagh 2018

30 Henschke Shiraz Eden Valley Hill Of Grace Vineyard 2015

31 Abreu Napa Valley Las Posadas 2017

32 Yangarra Grenache Mclaren Vale High Sands 2019

33 F.X. Pichler Riesling Wachau Ried Unendlich 2019

34 Thörle Spätburgunder Rheinhessen Hölle 2018

35 Peter Michael Winery Chardonnay Sonoma County Knights Valley Belle-Cote 2017

36 Parusso Barolo Bussia Riserva 2011

37 El Enemigo Cabernet Franc Mendoza Gran Enemigo Chacayes Single Vineyard 2016

38 Georg Breuer Riesling Rheingau Berg Schlossberg 2019

39 Fürst Spätburgunder Franken Hunsrück Gg 2018

40 Castiglion del Bosco Brunello di Montalcino 2016

41 Aubert Chardonnay Napa Valley Sugar Shack Estate Vineyard 2017

42 San Filippo Brunello di Montalcino Le Lucere Riserva 2015

43 Künstler Riesling Rheingau Kirchenstück Gg 2019

44 Christmann Riesling Pfalz Idig Gg 2019

45 Domenico Clerico Barolo Percristina 2010

46 Terrazas De Los Andes Malbec Para Je Altamira Valle De Uco Los Castaños Parcel N 2w 2017

47 Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino Rennina 2015

48 Ökonomierat Rebholz Riesling Pfalz Kastanienbusch Gg 2019

49 Granja De Nuestra Señora De Remelluri Rioja Blanco 2017

50 Eredi Fuligni Brunello di Montalcino Riserva 2015

51 Susana Balbo Wines Malbec Valle De Uco Los Chacayes Nosotros Single Vineyard Nómade 2016

52 Gaja Barbaresco Sori San Lorenzo 2017

53 Bibi Graetz Toscana Colore 2018

54 Dana Estates Napa Valley Rutherford Helms Vineyard 2017

55 Tolpuddle Chardonnay Tasmania 2019

56 Henri Giraud Champagne Argonne Brut 2012

57 Château d’Yquem Sauternes 2017

58 Joh. Jos. Prum Riesling Mosel Wehlener Sonnenuhr Auslese Gold Cap 2018

59 Prinz Riesling Rheingau Jungfer Gg 2019

60 To Kolan Vineyard Co. Napa Valley Oakville Highest Beauty 2016

61 Château Trotanoy Pomerol 2017

62 Niepoort Douro Charme 2018

63 Bryant Family Vineyard Cabernet Sauvignon Napa Valley 2017

64 Raen Pinot Noir Sonoma County Sonoma Coast Freestone Occidental Bodega Vineyard 2018

65 López De Heredia Rioja Gran Reserva Viña Tondonia White 2001

66 Willi Schaefer Riesling Mosel Graacher Domprobst Spätlese 2019

67 Ochota Barrels Grenache Mclaren Vale A Sense Of Compression 2019

68 Bindi Pinot Noir Macedon Ranges Original Vineyard 2019

69 Trapiche Chardonnay Gualtallary Valle De Uco Terroir Series Finca El Tomillo 2019

70 Antica Terra Pinot Noir Eola-Amity Hills Antikythera 2017

71 Emiliana Valle De Colchagua Gê 2017

72 Deep Woods Estate Cabernet Sauvignon Margaret River Reserve 2017

73 Domaine de Chevalier Pessac-Léognan Blanc 2017

74 Errázuriz Chardonnay Aconcagua Costa Las Pizarras 2019

75 K Vintners Syrah Wahluke Slope The Hidden 2017

76 Château Rieussec Sauternes 2017

77 Château Cos D’estournel St.-ESTÈPHE 2017

78 Yalumba Cabernet Sauvignon Shiraz Coonawarra Barossa The Caley 2016

79 Château Margaux Margaux 2017

80 Hyde De Villaine Chardonnay Napa Valley Carneros Hyde Vineyard Comandante 2018

81 Clarendon Hills Syrah Mclaren Vale Astralis 2016

82 Montes Carmenere Petit Verdot Valle De Colchagua Purple Angel 2017

83 Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso Prephylloxera La Vigna di Don Peppino 2018

84 Moric Blaufränkisch Burgenland Lutzmannsburg Alte Reben 2017

85 Petrolo Valdarno di Sopra Galatrona 2018

86 Bernhard Huber Spätburgunder Baden Schlossberg Gg 2018

87 Alta Vista Mendoza Alto 2015

88 Giaconda Chardonnay Beechworth Estate Vineyard 2018

89 Vieux Château Certan Pomerol 2017

90 Torbreck Shiraz Barossa Valley The Laird 2015

91 Dr. Wehrheim Weissburgunder Pfalz Mandelberg Gg 2019

92 Spinifex Shiraz Eden Valley Rostein 2018

93 Müller-Catoir Muskateller Pfalz Bürgergarten El 2019

94 First Drop Shiraz Barossa Valley The Cream 2018

95 Tua Rita Toscana Redigaffi 2018

96 Friedrich Becker Spätburgunder Pfalz Heydenreich Gg 2017

97 Château Léoville Las Cases St.-JULIEN 2017

98 Sterling Vineyards Cabernet Sauvignon Napa Valley Yountville Sleeping Lady Vineyard 2016

99 Château Ducru-Beaucaillou St.-JULIEN 2017

100 Dom Pérignon Champagne 2010

