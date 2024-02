Pasqua Vini, Alessio Planeta, Ca’ del Bosco, Prestige Wine Imports: Italia da “Wine Star Award 2023”

“Essere la prima azienda vinicola italiana a ricevere questo prestigioso riconoscimento è motivo di immenso orgoglio e testimonia la passione e l’innovazione che, da generazioni, contraddistinguono la nostra famiglia: vogliamo ringraziare “Wine Enthusiast” per averci permesso di raggiungere un traguardo così significativo nella nostra storia centenaria”. Parole di Riccardo Pasqua, amministratore delegato Pasqua Vigneti e Cantine, una delle più importanti realtà della Valpolicella e del vino italiano, che, insieme ad Alessandro Pasqua, ad Pasqua Usa, è stato tra i protagonisti della premiazione dei “Wine Star Award 2023” by “Wine Enthusiast”, di scena, questa notte, a Miami Beach, con tanta Italia protagonista. Visto che, come già riportato da WineNews, se Pasqua è stata premiata come “Innovator of the year”, identici ed importanti riconoscimenti li hanno ottenuti anche Alessio Planeta, alla guida della cantina siciliana di famiglia, premiato come “Winemaker of The Year”, Ca’ del Bosco, griffe del Franciacorta, fondata dalla famiglia Zanella, e oggi in maggioranza del gruppo Santa Margherita, come “European Winery of the Year”, passando, ancora con un tocco d’Italia, per Prestige Wine Imports, “Importer of the Year”, sotto l’egida del Gruppo Mezzacorona, e per Charlottesville, in Virginia, nominata “Wine Region of the Year”, anche grazie al lavoro di Barboursville, cantina storica e fondata dal terzo presidente americano, Thomas Jefferson, ma, dal 1976, di proprietà di Zonin1821, una delle realtà più importanti del vino italiano.

