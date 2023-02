Record birra made in Italy, triplicati in 10 anni i birrifici artigianali. Fatturato da 9,5 miliardi

Negli ultimi 10 anni sono triplicati nel nostro Paese i birrifici artigianali, raggiungendo nel 2022 la cifra record di 1.085 aziende: una crescita che ha fatto anche salire la domanda di materie prime 100% made in Italy, con il luppolo che da zero ha raggiunto oggi un milione di metri quadrati coltivati lungo la penisola, ai quali si aggiungono i 300 milioni destinati all’orzo per la produzione di malto, da potenziare perché copre per adesso quasi il 40% del fabbisogno nazionale con circa 83.000 tonnellate. Ecco i numeri che emergono dall’analisi Coldiretti e Consorzio di tutela e promozione della birra artigianale italiana a “Beer&Food Attraction” di Rimini.

A sostenere il comparto è arrivato il taglio delle accise, fortemente sostenuto dalla Coldiretti e previsto daldecreto Milleproroghe: la norma prevede per i piccoli birrifici artigianali con una produzione fino a 10.000 ettolitri che lo sconto sulle accise per il 2023 resti al 50%; per chi produce sino a 30.000 ettolitri sarà pari al 30% mentre, per le imprese sino a 60.000 ettolitri, lo sconto arriva al 20%. Si prevede inoltre una riduzione d’accisa, a 2,97 euro per ettolitro e per grado Plato per il 2023.

La disposizione approvata rappresenta, sottolinea Coldiretti, un tassello fondamentale per lo sviluppo e il consolidamento di una filiera della birra 100% made in Italy. Il successo della birra italiana è infatti minacciato dall’esplosione dei costi che colpisce tutta la filiera con un balzo negli ultimi due anni che va dal +200% dell’energia al +45% per gli imballaggi, passando per il +50% delle bottiglie, mentre le lattine hanno segnato +10%, i tappi +22%, i fusti di plastica +23%, mentre i cambiamenti climatici nel 2022 hanno tagliato di un terzo il raccolto dell’orzo per il malto.

Nel 2022 i consumi nazionali di birra superano il record storico di oltre 35 litri pro-capite per un totale di 2 miliardi di litri, generando un volume di fatturato che, considerando tutte le produzioni, vale 9,5 miliardi di euro. La scelta della birra come bevanda è diventata negli anni sempre più raffinata e consapevole, con specialità altamente distintive e varietà particolari: dalla birra aromatizzata alla canapa a quella ligure affumicata con le castagne, dalla birra senza glutine al riso Carnaroli del Piemonte a quella con la zucca, dalla birra con le arance di Sicilia a quella con le scorze di bergamotto, da quella alla ciliegia a quella con il miele di erica, e non manca neppure la birra aromatizzata al pane e quella al grano saraceno.

Focus - “Beer & Food Attraction”: le migliori birre artigianali ... premiate da Unionbirrai

Al “Beer & Food Attraction”, a Rimini, sono state premiate da Unionbirrai https://www.unionbirrai.it/it/ le migliori birre artigianali del 2023. La regione con il maggior numero di birre premiate è stata la Lombardia, con 35 premi, seguita dal Piemonte, con 18, e dal Veneto, con 16. Alle Marche sono andati 10 premi, al Lazio 9, ad Emilia Romagna e Trentino Alto Adige 8, a Abruzzo, Toscana e Umbria 6, al Friuli Venezia Giulia 4, a Campania, Puglia e Sardegna 2, a Basilicata, Liguria e Sicilia 1. A definire i premiati sono stati gli 81 giudici internazionali, provenienti dall’estero e da tutta l’Italia, impegnati nelle degustazioni alla cieca, che hanno selezionato le 3 birre vincitrici, per tutte le categorie.

Ecco tutti i premi assegnati:

Birrificio dell’Anno

Crak Brewery

Cat. 1 - Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca e ceca (German e Bohemian Pilsner)

Oro: Birrificio Leumann - Smemorata

Argento: Agribirrificio Sguaraunda - Biologica

Bronzo: Birrificio Babylon - Babylon Pils

Cat. 2 - Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, caratterizzate da evidente presenza di luppolo da aroma e da amaro, di ispirazione tedesca (Italian Pilsner)

Oro: Birrificio Soralamà - Slurp

Argento: Birrificio Legnone - Testa di malto

Bronzo: Birrificio Mezzavia - Parini 56

Cat. 3 - Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione europea (European Lager, Helles, Zwickl, Keller, Dortmunder Export)

Oro: Microbirrificio Opperbacco - RustHell

Argento: Cittavecchia - Antikorpo Brewing - Grommet - Antikorpo Brewing

Bronzo: Birrificio Estenze - Atheste Hell

Menzione: Birrificio Rurale - Kellerpils

Cat. 4 - Birre chiare ed ambrate, bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate da evidente presenza di luppolo da aroma e da amaro, di ispirazione americana (Hoppy Lager, Imperial Hoppy Lager)

Oro: 50&50 - Mr Crocodile

Argento: Vertiga - Alchemy

Bronzo: Microbirrificio Birra Elvo - After the pils

Cat. 5 - Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione anglosassone (English Golden Ale, English Pale Ale)

Oro: Birrificio Basei - Drinky

Argento: Fabbrica della Birra Perugia - Golden Ale

Bronzo: Lucky Brews - Apollo

Cat. 6 - Birre chiare e ambrate, fermentazione ibrida, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca o americana (Kolsch, Alt, California Common, Cream Ale)

Oro: Eastside Brewing - Bear Away

Argento: Birrificio artigianale La Villana - Frisco

Bronzo: Microbirrificio Birra Elvo - Alterelvo

Menzione: MC77 - Mahlzeit

Cat. 7 - Birre ambrate e scure, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca (Vienna, Marzen, Munich Dunkel, Schwarz, Dark Lager)

Oro: Microbirrificio Birra Elvo - Marzen

Argento: Anbra - Anonima Brasseria Aquilana - Diamond

Bronzo: Cittavecchia - Antikorpo Brewing - Lucky shoes - Cittavecchia

Menzione: Beha Brewing Company - Gaudio

Cat. 8 - Birre chiare, ambrate e scure, bassa fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione tedesca (Bock, Doppelbock, Eisbock, Hellerbock, Maibock, Strong Lager)

Oro: Doppio Malto - Magnus

Argento: Birra Gaia - Giargiana

Bronzo: Birrificio Renazzese - Sylvie

Menzione: Birrificio Lambrate - Lambrate

Cat. 9 - Birre ambrate, alta fermentazione, basso e medio grado alcolico, di ispirazione britannica (Mild, British Bitter, Extra Special Bitter, Irish Red Ale, British Brown Ale)

Oro: Renton - Bombay

Argento: Birrificio Acme - Quadrofenia

Bronzo: Birrificio Leumann - Rubino

Cat. 10 - Birre chiare, bassa fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate (India Pale Lager)

Oro: Hammer - Modriki

Argento: Birra del Bosco - Karmaleon

Bronzo: Evoqe Brewing - Do not disturb

Cat. 11 - Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate, di ispirazione anglosassone (English IPA)

Oro: Birrificio Torre Mozza - Ipamena

Argento: Ofelai - Amitabh

Bronzo: Genagricola 1851 Spa - Birra 1851 IPA

Cat. 12 - Birre chiare, ambrate e scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, luppolate, di ispirazione angloamericana (Session APA, Session AIPA, Session IPA)

Oro: Ritual Lab - Nerd Choice

Argento: Birrificio Lariano - New Age

Bronzo: 50&50 - God of laif

Menzione: La Brewery - Weeknd

Cat. 13 - Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso grado alcolico, luppolate, di ispirazione americana (American Pale Ale)

Oro: Birrificio della Granda - Aero

Argento: Hammer - Spring

Bronzo: Jungle Juice Brewing - Extra Life

Menzione: Birrificio Un Terzo - Another hop in the wall

Cat. 14 - Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, medio grado alcolico, luppolate, di ispirazione americana (American IPA)

Oro: Crak Brewery - Giant Step

Argento: Birra Bajon - Euforia

Bronzo: Liquida - Don Quisciotte

Menzione:

Birrificio Lambrate - Lbr American Ipa

Rebel’s Gold - Teeth

Cat. 15 - Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, alto grado alcolico, luppolate, di ispirazione angloamericana (Double IPA, Imperial IPA)

Oro: Birra Due Tocchi - Trivella

Argento: 50&50 - Django

Bronzo: Birrificio Blink - Bala

Cat. 16 - Birre chiare, alta fermentazione, basso e medio grado alcolico, con uso di frumento e altri cereali, luppolate, di ispirazione angloamericana (White IPA, American Wheat)

Oro: Bibibir - White Shock

Argento: Birrificio dei Castelli - Extrema Ratio White

Bronzo: Birrificio Lariano - Vergott

Cat. 17 - Birre ambrate e scure, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, luppolate, di ispirazione angloamericana (Red IPA, Brown IPA, Black IPA)

Oro: Il Maglio Birrificio - Black IPA

Argento: Birrificio della Granda - Regeneration

Bronzo: Jungle Juice Brewing - Jungle Fever

Cat. 18 - Birre chiare, ambrate e scure, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, luppolate, di ispirazione angloamericana (Speciality IPA, Rye IPA, Belgian IPA, AIPA e APA fermentate a bassa)

Oro: Birrificio Ventitré - Black Out #5

Argento: Birrificio Mukkeller - Tulio

Bronzo: Ritual Lab - Mango Split

Cat. 19 - Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, massicciamente luppolate in aroma, di ispirazione statunitense (New England IPA)

Oro: Birra Gaia - Alice

Argento: Piccolo Birrificio Clandestino - Sorrypier

Bronzo: Birrificio Lambrate - Fa balà l'oeucc

Cat. 20 - Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana (English Strong Ale, American Strong Ale, Scottish Ale Export, Heavy Scottish Ale)

Oro: Birrificio dei Castelli - Extrema Ratio Red

Argento: Picobrew - Tiratardi

Bronzo: Birrificio Lesster - Angiolina

Cat. 21 - Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione anglosassone (Porter, Stout)

Oro: Birrificio Lariano - Madiba

Argento: Birra Puddu - Porter

Bronzo: Birrificio Doppiobaffo - Rodica

Cat. 22 - Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione americana (American Porter, American Stout)

Oro: Birrificio Malaripe - La Zoppa

Argento: Birrificio Mukkeller - Corva Nera

Bronzo: Hammer - Bulk

Cat. 23 - Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana (Robust/Baltic Porter, Imperial Porter, Russian Imperial Stout)

Oro: Ritual Lab - Four Brothers

Argento: Birrificio San Paolo Snc - Grako

Bronzo: Birrificio Estense - Django

Cat. 24 - Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana (Barley Wine, Old Ale, American Barley Wine)

Oro: Crak Brewery - Cantina - Mansueto 2017

Argento: Crak Brewery - Cantina - Mansueto 2021

Bronzo: Birrificio Menaresta - Lamberwine

Cat. 25 - Birre chiare, ambrate e scure, alta fermentazione con lievito Weizen, da basso ad alto grado alcolico, con uso di frumento maltato, di ispirazione tedesca (Weizen, Dunkelweizen, Weizenbock)

Oro: Birrificio Maneerba - Weizen

Argento: Birrafon - Effe Weizen

Bronzo: Birrificio Italiano - Finisterrae

Cat. 26 - Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, con uso di frumento non maltato, di ispirazione belga (Blanche, Witbier)

Oro: MC77 - San Lorenzo

Argento: Birrificio Manerba - Fiordalisa

Bronzo: Birrificio Otus - Side B

Cat. 27 - Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione belga (Belgian Blond, Belgian Pale Ale)

Oro: Beha Brewing Company - Giubilo

Argento: Rebeers - Sweetly

Bronzo: Birrificio di Legnano - Teresa

Cat. 28 - Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, di ispirazione belga (Saison, Biere de Garde, Farmhouse Ale)

Oro: Birrificio Elissor - Citrus

Argento: Birrificio Diciottozerouno - Ocra

Bronzo: Croce di Malto - Temporis

Cat. 29 - Birre chiare, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione belga (Belgian Golden Strong Ale, Tripel)

Oro: MC77 - Ape Regina

Argento: MFB - Manifattura Birre Bologna - Natale

Bronzo: Birrificio di Legnano - Ciuca

Menzione: Styles Birrificio artigianale - Simo'n

Cat. 30 - Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione belga (Belgian Dark Strong Ale, Dubbel, Quadrupel)

Oro: Croce di Malto - Magnus

Argento: Birrificio del Forte - Regina del mare

Bronzo: Bibibir - Vedo Doppio

Menzione: MC77 - L’Ape Regina in Inverno

Cat. 31 - Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di spezie

Oro: Birrificio Tarì - Tarì Malvarosa

Argento: Birra Muttnik - Ryzhik

Bronzo: Microbirrificio artigianale Incanto - 21 12

Cat. 32 - Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di caffè e/o cacao

Oro: Brewfist - Spaghetti Western

Argento: Birrificio Lambrate - Tiramisù imperial stout

Bronzo: Hilltop Brewery - Un americano

Menzione:

Birra dell’Eremo - Effetto Notte

Birrificio Bio La Stecciaia - Impera

Cat. 33 - Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di cereali speciali (compresi grani antichi)

Oro: Birra Eretica - Sorriso

Argento: Rebeers - Fovea

Bronzo: Guggenbräu - Guggosauerus

Cat. 34 - Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, affumicate e torbate

Oro: Crak Brewery - Cantina - Mansueto Riserva Whisky Barrel Aged 2019

Argento: Birrificio Renazzes - Tosco

Bronzo: Birrificio Estense - Smoky Bomb

Cat. 35 - Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, affinate in legno

Oro: Monpier De Gherdeina - Imperial Smoked Porter

Argento: Piccolo Birrificio Clandestino - Fortezza Barrel 1

Bronzo: Brewfist - The Good - Il Biondo

Cat. 36 - Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di frutta

Oro: Chianti Brew Fighters collaboration con La Diana - RubuSlurm

Argento: Birra dell’Eremo - Lunatica

Bronzo: Birrificio Manerba - Lady Rose

Menzione: Birra dell’Eremo - Madue

Cat. 37 - Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di castagne

Oro: Birrificio Grado Plato - Strada San Felice

Argento: Birrificio del Vulture - Druda

Bronzo: 5+ Birrificio artigianale - Castanea

Cat. 38 - Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di miele

Oro: Microbirrificio Birra Elvo - Bock di Natale

Argento: Birrificio del Forte - Cintura d’Orione

Bronzo: Batzen - Batzen Honey

Cat. 39 - Birre chiare, ambrate e scure, fermentazione alta, mista, spontanea, Brettanomyces, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate dalle note acide, con aggiunte di frutta (Sour Fruit Ale)

Oro: Birra dell’Eremo - Get Back Journals

Argento: Microbirrificio Opperbacco - Nature Amarene

Bronzo: Eastside Brewing - Bloody Side

Cat. 40 - Birre chiare, ambrate e scure, fermentazione alta, mista, spontanea, Brettanomyces, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate dalle note acide, senza aggiunte di frutta (Sour Farmhouse/Sour Ale)

Oro: Birrificio Menaresta - Birra Madre

Argento: Birrificio Menaresta - Madribulan

Bronzo: Beer In - Sour Faire

Cat. 41 - Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico salate e/o lattiche, di ispirazione tedesca (Berliner, Gose)

Oro: Batzen - Batzen Gosexy

Argento: Ritual Lab - Gose

Bronzo: Evoqe Brewing - Evoqesour #1

Menzione: Birrificio The Lure - Der Himmel über Berlin

Cat. 42 - Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve bianche (White Italian Grape Ale)

Oro: Rethia - Wild Side

Argento: Birrificio artigianale Alba - IGA con uve bianche

Bronzo: Birrificio Agricolo J63 - Lips

Cat. 43 - Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve rosse (Red Italian Grape Ale)

Oro: Birrificio artigianale Filodilana - Fuori dal Gregge #2

Argento: Birrificio Un Terzo - Sciatò Rouge

Bronzo: Birra dell’Eremo - Madra

Menzione: Fabbrica della Birra Perugia - Insolita Rossa

Cat. 44 - Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve rosse o bianche, caratterizzate da note acide (Sour Italian Grape Ale)

Oro: Birra dell’Eremo - Selva Sour

Argento: Microbirrificio Opperbacco - Nature 2019

Bronzo: Fabbrica della Birra Perugia - Isterica Cerasa

Cat. 45 - Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, di ispirazione libera e non rientranti in nessuna delle precedenti categorie (Extraordinary Ale/Extraordinary Lager)

Oro: La Buttiga - Bargnolina

Argento: Carrobiolo- Porcini Imperial Stout

Bronzo: Birrificio Italiano - Inclusio Ultima

Menzione:

Birra dell’Eremo - Onnetempo Birrificio del Forte - Birrasanta

Copyright © 2000/2023