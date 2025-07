Con “Porta in tavola le Stelle”, l’acqua S.Pellegrino regala la Pasta Garofalo limited edition

C’è chi sogna le stelle, e chi può portarle direttamente in tavola: con una pasta inedita a forma di Stelle (simbolo iconico che, da oltre 125 anni, rappresenta S.Pellegrino nel mondo), un concorso nazionale e una selezione di ricette firmate da grandi chef, S.Pellegrino, acqua minerale frizzante amata in tutto il mondo e protagonista delle migliori tavole della ristorazione internazionale, e Pasta Garofalo, storico pastificio di Gragnano che dal 1789 produce pasta di alta qualità con grano duro selezionato e trafilatura al bronzo, lanciano “Porta in tavola le Stelle”, una limited edition, in un pack da 250 grammi, che sarà distribuita in omaggio all’acquisto di S.Pellegrino, per tutta l’estate, in una selezione di punti vendita delle principali insegne della Gdo in tutta Italia.

E con un concorso nazionale, che prenderà il via ad ottobre e durerà fino a febbraio 2026, basterà registrare lo scontrino d’acquisto e provare a vincere premi pensati per chi ama cucinare e condividere: dalle box esclusive con le Stelle di Pasta Garofalo e piatti firmati S.Pellegrino, a esperienze uniche come una cena in uno dei ristoranti degli chef coinvolti nel progetto. Ma l’iniziativa prosegue anche online su Fine Dining Lovers, dove sei grandi chef italiani - da Paolo Griffa a Antonio Romano, da Edoardo Tizzanini a Luigi Tramontano, da Mario Affinita e Giuseppe Molaro - hanno trasformato il nuovo formato Stelle in una tela su cui raccontare sapori, stagioni e ricordi. C’è chi l’ha immerso in una crema di pomodoro e panna acida, chi ha scelto il profumo affumicato dei broccoli alla brace, chi ha giocato con la freschezza delle fragole, con il miso bianco e i gamberi rossi, o con l’intensità di ingredienti inediti, dando vita a ricette capaci di unire tecnica, immaginazione e gusto. Infine, sempre da ottobre, al progetto si unirà anche Aurora Cavallo, alias Cooker Girl, tra le voci più seguite della cucina digitale italiana, con una ricetta inedita e contenuti video dedicati pensati per coinvolgere e ispirare un pubblico trasversale, dai giovani appassionati agli home cook più esperti.

