Rosato mania, i migliori del mondo secondo il “Concours Mondial de Bruxelles”

Il miglior vino rosè del mondo è la Cuvée Charlotte de La Madrague, ed arriva dalla Côtes de Provence, in Francia. Il migliore italiano, invece, viene dall’Abruzzo, ed è il Terzini Rosato Cerasuolo d’Abruzzo della cantina Terzini. Che è anche una delle due “Gran Medaglia d’Oro” dell’Italia, insieme a Il Casato Pinot Grigio Rosato del Gruppo Schenk. Che conquista anche una delle 20 “Medaglia d’Oro” (con l’Amicone Pinot Grigio Rosé), riconoscimento raggiunto anche da cantine celeberrime del vino italiano come Marisa Cuomo, Leone De Castris, Masciarelli, Piera Martellozzo, Fantini Vini Group (ex Farnese Vini), Monte del Frà e non solo. Ecco i verdetti della “Selezione Rosé del Concours Mondial de Bruxelles”, dedicata al fenomeno rosato da parte di uno dei più antichi e prestigiosi concorsi internazionali. Che avrebbe dovuto tenersi in Italia, in Abruzzo, una delle patrie nobili dei rosati italiani, e che, invece, causa pandemia, si è tenuta a Bruxelles, dove una giuria di addetti ai lavori, sommelier e Master of Wine ha degustato oltre 1.000 vini da tutto il mondo.

Un fenomeno, quello dei vini rosati, che, dal 2002 ad oggi, ha registrato una crescita dei consumi del 40%, passando da 18 a 26 milioni di ettolitiri nel mondo, con Francia, Italia, Spagna e Usa che da soli, ricordano gli organizzatori del “Concours Mondial de Bruxelles” coprono il 75% della produzione mondiale.

Focus - “Selezione Rosé del Concours Mondial de Bruxelles”

Focus - I due migliori

2021 Rivelazione Vinolok (miglior rosé del Concours Mondial de Bruxelles): La Madrague, Cuvée Charlotte - Côtes de Provence, Francia

2021 Rivelazione Vino Italiano: Cantina Terzini, Rosato Cerasuolo d’Abruzzo - Abruzzo, Italia

Gran Medaglia d’Oro

Terzini Rosato - Terzini di Domenico Terzini

Il Casato Pinot Grigio Rosato - Schenk

Medaglia d’Oro

Marisa Cuomo Rosato - Cantine Marisa Cuomo

Karma Rosé - Azienda Agricola Chiusa Grande

Arenile - Cantina Ripa Teatina

Talamonti Rosè - Azienda Vinicola Talamonti

Clâr de Lune Grave Rosato - Piera Martellozzo

Contesa Rosato - Contesa Azienda Agricola

Monte del Fra Chiaretto Rosato - Monte del Fra’

Petronilla Rosé - Colle Funaro Orlandi Contucci Ponno

Pipoli Rosato - Fantini Vini Group

Five Roses 77e Anniversario Rosato - Leone de Castris

Tenuta Secolo IX - Tenuta Secolo IX

Villabella Chiaretto Classico - Vigneti Villabella

Rosato Colline Teatine Linea Classica Masciarelli - Masciarelli Tenute Agricole

Amicone Pinot Grigio Rosé - Schenk

Rosad - Vigne del Malina

Joy Rosé Brut - Forchir

Podere don Cataldo Negroamaro Rosato - Angelo Rocca & Figli

Fattoria Sardi Rosé - Fattoria Sardi

Rosè d’Amour - Azienda Agricola Possa

Le Murate Rosé - Fattoria Nicodemi

Copyright © 2000/2021