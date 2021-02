Sempre più servizi a clienti e consumatori: la filiera dell’horeca si reinventa in tempo di Covid

Da un lato l’importanza crescente di tutto quello che è la “customer care”, in ogni settore, al di là del prodotto, dall’altro un segnale ulteriore delle mille declinazioni del mestiere del cuoco, non solo ai fornelli di un ristorante: è la lettura possibile della nuova iniziativa di Cattel, realtà di primo piano nella distribuzione di prodotti enogastronomici e non solo nel settore Horeca. Dopo aver lanciato già nel 2019 un “training center” dedicato alla formazione per i proprio clienti, per la rete vendita e non solo, in tempo di Covid, di restrizioni e di lockdown più o meno diffusi, ora lancia la rubrica “Lo Chef Risponde”, che vedrà protagonista lo chef Mauro Cadamuro.



Una rubrica “in cui verrà data risposta a qualunque quesito - spiega l’azienda - forniti approfondimenti, consigli, ricette, suggeriti abbinamenti e modalità di preparazione, una risorsa che sarà, prima di tutto, di grande supporto alla già preparata forza vendite di Cattel attraverso una conoscenza ancora più approfondita dei prodotti commercializzati dall’azienda, dei costi porzione, dei risultati dei test di qualità, dei test comparativi su eventuali nuovi prodotti e, non ultimo, delle soluzioni alle eventuali problematiche riscontrate dai clienti”.



Una case history interessante, una delle tante che racconta di una filiera, quella legata alla ristorazione, che cerca di reagire ad una crisi mai vista reinventandosi e puntando sempre più sui servizi, alle imprese e alle persone.

Copyright © 2000/2021