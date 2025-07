Gigi D’Agostino e il Roccaverano, Sfera Ebbasta e lo Strachitunt, a “Collisioni” 2025

Metti sul palco il “re” della musica dance Gigi D’Agostino, l’iconica band americana dei Thirty Seconds To Mars, Irama e Kid Yugi, idoli dei giovanissimi, e il “Trap King” Sfera Ebbasta, e nel paniere, il Murazzano, il Roccaverano, l’Ossolano dal Piemonte, il Puzzone di Moena dal Trentino, lo Strachitunt dalla Lombardia, la Vastedda della Valle del Belìce, il Pecorino Siciliano dalla Sicilia, e il Provolone del Monaco dalla Campania. Tra i protagonisti di “Collisioni” 2025, il Festival agrirock più famoso d’Italia, che porta i rockers più amati della scena italiana ed internazionale ad Alba (4-13 luglio), nei Paesaggi vitivinicoli delle Langhe, Roero e Monferrato Patrimonio Unesco, dove nascono alcuni dei più grandi vini italiani, c’è anche “LoST-Eu”, il progetto itinerante che racconta e promuove insieme otto formaggi Dop d’eccellenza, antichi prodotti della tradizione casearia italiana, in Italia e all’estero, e che brinda alla ripartenza del tour 2025-2026, con la bollicina ufficiale di “Collisioni”, l’Asti Spumante ed il Moscato d’Asti, ma anche con un calice di Barolo, e non solo, nel più classico degli abbinamenti: quello tra vino e formaggio.

“Collisioni” non è solo un festival, “ma un motore di sviluppo culturale, turistico ed economico per il nostro territorio - sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - è un’occasione per promuovere le nostre eccellenze paesaggistiche, i nostri borghi e la nostra tradizione enogastronomica, nel rispetto dell’ambiente e con uno sguardo aperto al mondo. Particolare attenzione, come da tradizione, è rivolta ai giovani e alle scuole, grazie ai progetti di formazione e partecipazione attiva che fanno di Collisioni un vero laboratorio di cittadinanza culturale”.

La partecipazione ad un evento come “Collisioni”, edizione n. 17, per LoST-Eu - progetto dell’Associazione Alte Terre Dop in collaborazione con i Consorzi del Murazzano Dop, Roccaverano Dop, Ossolano Dop, Puzzone di Moena Dop, Strachitunt Dop, Vastedda della Valle del Belìce Dop, Pecorino Siciliano Dop e Provolone del Monaco Dop - ha lo scopo di sensibilizzare il grande pubblico, specie quello dei giovani, al tema della sostenibilità, al rispetto per le tradizioni e per l’ambiente. Il pubblico potrà apprezzare la filosofia di LoST, che ha come scopo soprattutto quello di stimolare le persone a riflettere sugli attuali sistemi di distribuzione dei beni alimentari e a conoscere le buone pratiche che possiamo adottare ogni giorno, in qualità di consumatori, scegliendo prodotti equi e sostenibili. Ma il viaggio di “LoST-Eu” è appena iniziato e, da settembre, farà tappa a “Cheese”, il più importante evento italiano dedicato al mondo caseario promosso da Slow Food ad Alba, in Germania e in Svezia.

E brinda a ritmo di musica il Consorzio Asti Docg che si conferma anche quest’anno bollicina ufficiale di “Collisioni” dove l’Asti Spumante e Il Moscato d’Asti saranno serviti sia in purezza che nei cocktail realizzati nell’open bar collocato a pochi metri dal palco. Una veste versatile quella dell’Asti Docg che con le sue proposte mixology, fresche e naturalmente a bassa gradazione alcolica incontra i gusti delle nuove generazioni, pubblico di riferimento del Festival.

