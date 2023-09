Texas Hill Country, il secondo territorio del vino più visitato in Usa dietro alla Napa Valley

Abituati come siamo a guardare agli Stati Uniti come al primo mercato mondiale per consumi e primo importatore di vino italiano, dimentichiamo facilmente che Oltreoceano la vite è di casa da almeno 300 anni, e che il vino si produce in ognuno dei 50 Stati del Paese, quarto produttore di vino al mondo dietro a Francia, Italia e Spagna. Certo, l’89% della produzione è concentrata nella sola California, ma la viticoltura è un settore economico rilevante anche nello Stato di Washington, nello Stato di New York ed in Oregon. Parte un po’ più indietro il Texas, che si sta però rivelando come la vera sorpresa del panorama enoico Usa, tanto che Texas Hill Country, regione che si snoda tra Austin e San Antonio e che accoglie oggi un centinaio di cantine di ogni dimensione, è ormai diventato il secondo territorio del vino più visitato dai wine lover dietro all’irraggiungibile Napa Valley, come ha raccontato un servizio dell’emittente Usa “Cbs News”.

