Texas, terra di cowboy, rodei, musica country e... bollicine tricolore

Texas, terra di cowboy, rodei, musica country e … bollicine. In uno degli Stati Usa più grandi e popolosi, ed uno dei più importanti per il mercato del vino, l’Italia è ben presente con le proprie denominazioni nell’offerta dei wine & liquor store. A rivelarlo un’analisi di MiBD Wine Analytics, che vede il Prosecco posizionarsi al terzo posto con il 50% di referenze dietro allo Champagne e agli sparkling americani.

Fuori dal podio, dopo il francese Mousseux e lo spagnolo Cava, troviamo un più generico “spumante italiano”, al n. 6 con il 40% di referenze, davanti al Lambrusco, al n. 7 con il 27% di referenze.

Ma nella Top 15 c’è tanto altro tricolore: dal Franciacorta al Prosecco di Superiore di Conegliano e Valdobbiadene Docg all’Asti. Con gli spumanti, italiani e non solo, sempre più amati in Texas, quarto mercato americano del vino dopo California, Florida e New York.

