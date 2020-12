“Top 100” by Wine Spectator 2020, 19 i vini italiani. Brunello di Montalcino e Barolo al vertice

L’eccellenza dell’annata 2015 del Brunello di Montalcino (con 2 etichette premiate) e della 2016 del Barolo, la qualità sempre più diffusa del Chianti Classico (come nel 2019 il territorio più premiato, con 3 etichette), la grandezza della Toscana (insieme al Brunello e Chianti Classico anche il Nobile di Montepulciano e non solo) e del Piemonte, con le sue diverse espressioni (dalla Barbera d’Asti al Barbaresco, passando per il Gattinara), la capacità del vino italiano di esprimere eccellenza in ogni dove, dalle Dolomiti del Trentino alla Puglia, dal Friuli al Soave, fino alla Basilicata: è il racconto, in estrema sintesi, della “Top 100” 2020 di Wine Spectator, la più influente classifica enoica sul mercato, che, dopo aver svelato la “Top 10”, che ha visto sul podio il Brunello di Montalcino Le Lucerè 2015 di San Filippo, e la n. 7 il Barolo 2016 di Massolino (e al n. 1 assoluto il Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2010 di Bodegas Marqués de Murrieta), oggi ha svelato la lista completa dei vini selezionati dalla rivista Usa basata su qualità, prezzo, disponibilità sul mercato ed “excitement” dei vini. 19 in tutto, le etichette italiane. Appena ai piedi della “Top 10”, in posizione n. 11, c’è il Chianti Classico Riserva 2016 della storica Castello di Volpaia, seguito al n. 13 dal Cabernet Sauvignon Toscana Legit 2016 di Tolaini, e dal Brunello di Montalcino 2015 di Caprili, al n. 16. Ancora Toscana, con il Pergolaia 2016 di Caiarossa, al n. 20, mentre al n. 24 si va nelle Langhe con il Barbaresco Rabaja Riserva 2015 dei Produttori del Barbaresco, che conferma la costanza qualitativa della cooperativa piemontese. Al n. 32 si vola in Trentino, con il Manzoni Bianco Vigneti delle Dolomiti Fontanasanta 2018 firmato da Foradori, per tornare in Toscana, con il Chianti Classico Tenuta Perano 2015 della storica Marchesi de’ Frescobaldi al n. 36, e con il Vino Nobile di Montepulciano 2016 di Boscarelli, tra i nomi di riferimento del territorio. Al n. 47 la celebre cantina piemontese Vietti con la Barbera d’Asti Tre Vigne 2017, mentre al 49 c’è ancora il Chianti Classico, con il 2016 di Istine, altra griffe del Gallo Nero. Posizione n. 54, invece, per un altra icona del Piemonte, il Gattinara 2015 di Travaglini. Al n. 60 troviamo le Marche, con il Rosso Piceno Superiore Marinus 2017 de Il Conte Villa Prandone, mentre al n. 70 c’è uno dei riferimenti del Soave, ovvero il Soave Classico Monte Carbonare 2017 di Suavia. Posizione n. 74, invece, per il Friuli Venezia Giulia con uno dei suoi brand più celebri, Jermann, con il Pinot Grigio Friuli 2017, mentre all’82 c’è la Puglia, portata tra i primi 100 vini del mondo da Tormaresca, la tenuta di Antinori, nome di riferimento del vino italiano, con il Primitivo del Salento Torcicoda 2016. A chiudere la classifica la celeberrima Tenuta San Leonardo della famiglia Guerrieri Gonzaga, con il Sauvignon Blanc Vigneti delle Dolomiti Vette 2018, al n. 96, e l’Aglianico del Vulture Gricos 2017 della cantina Grifalco della Lucania, giovane realtà di Venosa, fondata nel 2004 dalla famiglia Piccin, al n. 99.

Focus - Tutta l’Italia nella “Top 100” 2020 di “Wine Spectator”

3 - San Filippo Brunello di Montalcino Le Lucére 2015

7 - Massolino Barolo 2016

11 - Castello di Volpaia Chianti Classico Riserva 2016

13 - Tolaini Cabernet Sauvignon Toscana Legit 2016

16 - Caprili Brunello di Montalcino 2015

20 - Caiarossa Toscana Pergolaia 2016

24 - Produttori del Barbaresco Barbaresco Rabaja Riserva 2015

32 - Foradori Manzoni Bianco Vigneti delle Dolomiti Fontanasanta 2018

36 - Marchesi de’ Frescobaldi Chianti Classico Tenuta Perano 2015

39 - Boscarelli Vino Nobile di Montepulciano 2016

47 - Vietti Barbera d’Asti Tre Vigne 2017

49 - Istine Chianti Classico 2016

54 - Travaglini Gattinara 2015

60 - Il Conte Villa Prandone Rosso Piceno Superiore Marinus 2017

70 - Suavia Soave Classico Monte Carbonare 2017

74 - Jermann Pinot Grigio Friuli 2017

82 - Tormaresca Primitivo del Salento Torcicoda 2016

96 - Tenuta San Leonardo Sauvignon Blanc Vigneti delle Dolomiti Vette 2018

99 - Grifalco della Lucania Aglianico del Vulture Gricos 2017

