Uk, il 21% dei giovani non beve alcol, ma tra gli altri gli eccessi sono troppo spesso la norma

Il rapporto tra giovani ed alcol è, da sempre, un argomento di grande complessità, oltre che fonte di preoccupazione sia per i Governi che per le famiglie. In modo particolare in un Paese come la Gran Bretagna, dove l’abuso è particolarmente radicato, un po’ in tutte le fasce d’età. È, però, un rapporto che, negli anni, ha vissuto molti mutamenti, alcuni decisamente positivi, come raccontano i risultati del report “The Sober Myth: Are Young Adults Really a Generation of Non-Drinkers”, firmato da “Drinkaware”, la principale organizzazione benefica che mira a ridurre i danni causati dall’alcol della Gran Bretagna, che ha analizzato le abitudini di consumo di 5.200 giovani (18-24 anni) britannici in un periodo di sei anni (2017-2023).

La maggioranza, pari al 79%, consuma alcolici, ma la percentuale di chi non beve, nel periodo esaminato, è passata dal 14% al 21%, con una crescita in termini assoluti del 50%. Una buona notizia, che non deve però far abbassare la guardia su quelli che sono i comportamenti di quella che è, tutt’ora, la grande maggioranza dei giovani consumatori britannici. La ricerca sottolinea che i giovani consumatori di alcolici hanno maggiori probabilità di cadere nell’eccesso del binge drinking (74% contro il 63% degli over 25), oltre che di sviluppare una vera e propria dipendenza (11% contro 6%).

Le conseguenze di certi comportamenti ed eccessi, inoltre, sono ben più gravi di quanto ci si potrebbe immaginare. Ansia e depressione, correlati all’abuso di alcol, riguardano il 43% dei più giovani (contro il 26% degli over 25), i casi di perdita di memoria sono più del doppio tra gli under 25 (40% contro 19%), il 14% ha voglia di bere sin dalla mattina (contro il 4% degli over 25), ed il 24% si trova nell’incapacità di adempiere alle proprie responsabilità abituali (contro il 12% dei consumatori più maturi). In termini di abitudini di consumo, i giovani bevitori hanno maggiori probabilità di bere alcolici nelle serate con gli amici (84% contro 74%), ma sono meno propensi a bere da soli a casa (43% contro 52%), ed in generale bevono meno spesso, il 46% almeno una volta alla settimana, contro il 56% degli over 25.

“È davvero incoraggiante vedere sempre più giovani adulti scegliere di non bere, e quelli che lo fanno, bere meno spesso. Queste tendenze positive sono benvenute, ma dobbiamo stare attenti a non sottostimare alcuni dei comportamenti più preoccupanti legati al consumo di alcol, che ancora esistono. I giovani hanno ancora maggiori probabilità di cadere nel binge drinking rispetto ad altri gruppi di età, e soffrono di perdita di memoria e depressione, legate proprio al bere”, commenta Karen Tyrell, chief executive Drinkaware. “Dobbiamo garantire che le abitudini di consumo dei giovani non vengano ignorate, e che siano adeguatamente affrontate come parte di qualsiasi nuova strategia sull’alcol. Dobbiamo normalizzare il dibattito sull’alcol, rendendo più facile per le persone parlare e ricevere aiuto se sono preoccupate per il modo in cui consumano alcolici, o per quello di chiunque altro”, conclude Karen Tyrell.

Copyright © 2000/2023