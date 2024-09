Un francobollo per i 100 anni dell’Oiv-Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

Sono tante le iniziative volute dall’Oiv-Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, guidata dal professor Luigi Moio, per celebrare i suoi 100 anni, nel 2024. Tra le curiosità, il francobollo da collezione (stampato in 600.000 esemplari) svelato, oggi, 3 settembre, alla Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin di Digione, per festeggiare sia il centenario dell’“Onu del vino”, che il Congresso Mondiale n. 45, che sarà di scena proprio a Digione, nuova sede dell’Oiv - nell’Hôtel Bouchu d’Esterno, costruito nel 1643 e raffigurato nel francobollo - dal 14 al 18 ottobre. Francobollo che sarà in vendita in anteprima l’11 e il 12 ottobre a Digione, Parigi e nel Comune di Boulazac-Isle-Manoire, e poi, dal 14 ottobre, in tanti uffici postali di Francia.

Per ricordare il primo secolo di vita di un’Organizzazione fondamentale per il vino mondiale, che conta attualmente 50 Stati membri, che rappresentano il 75% della superficie viticola mondiale, l’87% della produzione mondiale di vino e il 71% del consumo globale.

E ricordando il suo attaccamento professionale e personale a Digione, con il sindaco François Rebsamen, il presidente dell’Oiv Luigi Moio ha sottolineato che questo francobollo “è la prima materializzazione visibile del processo avviato tra gli Stati membri dell’Oiv, la Francia e la città di Digione nell’ottobre 2021 e che porterà l’Organizzazione ad inaugurare la sua nuova sede il 12 ottobre, a seguito di un eccezionale progetto di restauro e sviluppo del palazzo da parte della città di Digione”.

