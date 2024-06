Un’invasione di insetti originari dell’Asia minaccia la viticoltura della California

É allarme per i produttori di vino di Sonoma e Napa Valley: la California Association of Winegrape Growers (Cawg) ha comunicato che sono stati scoperti, per la prima volta nel Paese, ammassi di uova di un insetto particolarmente pericoloso per i vigneti, la lanterna maculata (“Spotted Lanternfly”), arrivate da una spedizione proveniente da New York. Le uova possono generare insetti adulti nel giro di poche settimane, con il picco della popolazione previsto a fine estate o inizio autunno, potenzialmente in grado di danneggiare l’intera filiera vitivinicola.

“I produttori devono sapere come identificare gli insetti e le azioni immediate da intraprendere - afferma Natalie Collins, presidente della California Association of Winegrape Growers - le lanterne maculate sono state già trovate in 18 Stati e hanno dimostrato di rappresentare una seria minaccia ai vigneti. Questi insetti invasivi si nutrono della linfa della vite, lasciando dietro di sé una melata appiccicosa residua sui grappoli e sulle foglie. Stressano le piante, diminuiscono la loro salute, richiamano altri insetti e, in alcuni casi, possono portare alla morte delle viti”.

La Pennsylvania è stata la prima a rilevare, nel 2014, la presenza dell’insetto, che si è diffuso rapidamente negli Stati vicini: solo cinque anni dopo, mitigare i danni prodotti dalla lanterna maculata costava allo Stato 50 milioni di dollari all’anno. La specie viene descritta come “autostoppista” perché le uova (che si presentano come masse marroni spugnose) vengono depositate e trasportate su camion, camper, container, treni e altri mezzi di trasporto.

Gli altri Stati colpiti dalle infestazioni includono Connecticut, Delaware, Indiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Virginia e West Virginia. Secondo i ricercatori, la lanterna maculata è arrivata negli Stati Uniti sotto forma di ammassi di uova su una spedizione di pietre originaria della Cina. Gli insetti sono generalmente visibili da luglio a novembre e hanno la capacità di volare, anche se non molto lontano. Gli adulti, lunghi circa 2,5 centimetri, sembrano molto diversi a riposo rispetto a quando volano. A riposo, con le ali ripiegate, sono di colore grigio-marrone con macchie nere, mentre durante il volo le ali aperte rivelano un colore rosso brillante, nero e bianco.

