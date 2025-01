Usa, le vendite di vino calano, ma aumentano le importazioni, anche per la paura dei dazi

Nelle ore in cui Donald Trump rientra alla Casa Bianca come 47esimo Presidente degli Stati Uniti (primo mercato del vino al mondo), nell’“Inauguration Day” di scena oggi a Washigton Dc, alla presenza di molti capi di Stato e di Governo del mondo, compresa la Premier italiana Giorgia Meloni, l’industria del vino europeo (e non solo del vino) guarda con preoccupazione ai dazi minacciati dallo stesso Presidente Usa in campagna elettorale, già introdotti nella sua precedente presidenza, quando però i vini italiani si salvarono.

Ma da più parti si ipotizza che, oggi come allora, qualche importatore abbia anticipato gli ordini per far fronte al mercato dei prossimi mesi, evitando eventuali problemi (e anche grazie ai vantaggi di un Euro che ha perso un po’ di terreno sul Dollaro nelle ultime settimane, e che rende i prodotti europei più appetibili). Cosa che spiegherebbe anche la discrasia tra i dati delle vendite di vino Usa e le importazioni. Secondo il report di “SipSource”, lo strumento di rilevazione di quello che esce dai magazzini americani e finisce sul mercato della “Wine & Spirits Wholesalers of America”, riportato dalla Nbc, nel 2024 c’è stato un -6,2% in valore e un -7,2% in volume, nelle vendite di vino. Andamento da cui sembra “immune” il vino italiano, che è leader tra i vini importati (che valgono più di un terzo del mercato del vino Usa) che, secondo i dati Istat sui primi 10 mesi 2024 analizzati da WineNews, cresce in valore del +8,2%, a 1,59 miliardi di euro, molto meglio della media italiana (+5,7%).

Solo nei prossimi mesi, dunque, si capirà se il dato italiano, come già successo in passato, è “potenziato” dalla paura dei dazi, o se effettivamente le etichette tricolore, tra le più amate dagli americani, hanno una marcia in più. E soprattutto, nelle prossime ore, si capirà se con i dazi, Trump farà sul serio o no.

