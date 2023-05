Vino e arte, Follador Prosecco brinda ancora con la prestigiosa National Gallery di Londra

Vino e arte, un connubio vincente: ci sono molti modi in cui vino e arte si legano, con opere d’arte che celebrano un progetto enoico, un’azienda o un’etichetta, o con il nettare di Bacco che promuove mostre ed eventi culturali. Come “Follador Prosecco dal 1769”, che, con le sue bollicine, accoglierà i vip alla National Gallery di Londra, uno dei musei più importanti del mondo, nell’esclusiva anteprima dell’esposizione dedicata a San Francesco d’Assisi, in scena dal 6 maggio al 30 luglio 2023, con opere di artisti che vanno da Da Botticelli a Caravaggio, da Zurbarán a Stanley Spencer e Richard Long, in un percorso narrativo farà luce su come San Francesco abbia catturato l'immaginazione degli artisti nei secoli e di come il suo fascino abbia trasceso generazioni, continenti e diverse tradizioni religiose.

“La collaborazione con la National Gallery nasce nel 2011, con la rassegna su Leonardo da Vinci e prosegue con rinnovato entusiasmo - commenta Cristina Follador, marketing manager Follador Prosecco dal 1769 - sarà un vero onore accogliere le più famose personalità con il nostro Prosecco, per creare un’elegante atmosfera di benvenuto all’evento di apertura della mostra e ai suoi successivi appuntamenti”.

“Siamo lieti di offrire ancora una volta Follador Prosecco ai nostri ospiti all’inaugurazione della nuova mostra San Francesco d’Assisi. Questo evento segnerà il dodicesimo anno di collaborazione tra la National Gallery e Follador Prosecco, un rapporto di cui siamo estremamente orgogliosi. Siamo felici di continuare a lavorare con Cristina Folladr e il suo team per gli anni avvenire”, ribadisce Natasha Halford, capo organizzatrice eventi National Gallery di Londra.

Copyright © 2000/2023