“Vitae 2023”: “Mr. Monfortino” Roberto Conterno è il più premiato

“Mr Monfortino” Roberto Conterno, produttore tra i più celebrati d’Italia e del mondo, è anche il più premiato con ben cinque “Gemme”, ovvero i vini che hanno ottenuto i punteggi più elevati espressi in centesimi e che rappresentano un’accurata selezione tra l’eccellenza delle “Quattro Viti”, il riconoscimento che esprime il meglio della qualità del vino italiano secondo “Vitae 2023”, la guida firmata dall’Associazione Italiana Sommelier - Ais. A portare il produttore piemontese al top sono tre Barolo, tutti annata 2018 (Vigna Arione, Vigna Cerretta e Vigna Francia), e due versioni di Gattinara della storica cantina Nervi (Molsino 2018 e Valferana 2018), acquistata da Roberto Conterno nel 2018. Ancora dal Piemonte, e dalle Langhe, viene la seconda cantina più pluripremiata, ovvero la Poderi Aldo Conterno, unica a fare tris, ancora con tre Barolo Bussia, il Cicala 2018, il Romirasco 2018 ed il Granbussia Riserva 2013. Poi, un ristretto “club” di produttori premiati con due “gemme”: ancora dal Piemonte

Gaja (Barolo Conteisa 2018 e Barolo Sperss 2018), Bruno Giacosa (Barbaresco Asili 2019 e Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2016), Roagna (Barbaresco Asili Vecchie Viti 2017 e Barbaresco Crichët Pajè 2014), Pira E. & Figli - Chiara Boschis (Barolo Cannubi 2018 e Barolo Via Nuova 2018), Vietti (Barolo Cerequio 2018 e Barolo Monvigliero 2018), Comm. G.B. Burlotto (Barolo Cannubi 2018 e Barolo Monvigliero 2018) e Giovanni Rosso (Barolo Vignarionda Ester Canale Rosso 2018 e Barolo Cerretta 2018).

A fare da “ponte” ideale tra il Piemonte e la Toscana è la Marchesi Antinori, invece, che mette insieme il Barolo Bussia Vigna Colonnello Riserva 2016 di Prunotto ed il Solaia 2019, e in Toscana si resta anche con il gruppo Collemassari Wine Estates di Claudio Tipa, che fa doppietta con il Bolgheri Superiore Grattamacco 2019 di Grattamacco ed il Brunello di Montalcino Riserva 2016 di Poggio di Sotto. Due vini anche per il gruppo Santa Margherita della famiglia Marzotto, con il Franciacorta Extra Brut Rosé Annamaria Clementi Riserva 2013 di Ca’ Del Bosco, ed il Carignano del Sulcis Passito Forte Rosso 2019 di Mesa, in Sardegna, che è anche la terra della cantina Attilio Contini, con la Vernaccia di Oristano Antico Gregori 1979 e la Vernaccia di Oristano Riserva 1997.

Tra i riconoscimenti della guida dei Sommelier, come sempre, spiccano i “Tastevin”, premio che “l’Associazione Italiana Sommelier conferisce a chi ha contribuito a imprimere una svolta produttiva al territorio di origine, a chi rappresenta un modello di riferimento di indiscusso valore nella rispettiva zona e a chi ha riportato sotto i riflettori vitigni dimenticati”. E che sono il Valle d’Aosta Blanc de Morgex et de La Salle Pas Dosé Pavese XLVIII 2016 di Ermes Pavese, la Freisa d’Asti l’Altra 2020 de La Montagnetta, il Franciacorta Pas Dosé Riedizione 2022 Riserva 2007 de Il Mosnel, il Sogno Dosaggio Zero 2016 di Cirotto, il Teroldego Rotaliano Le Fron 2019 di De Vescovi Ulzbach, l’Alto Adige Sauvignon Rachtl Riserva 2019 Tiefenbrunner di Schlosskellerei Turmhof, il Collio Malvasia Italo & Bruno 2020 di Borgo del Tiglio, il Colli di Luni Vermentino Superiore Solarancio 2021 de La Pietra del Focolare, il Colli Bolognesi Barbera del Monticino Riserva 2018 de Il Monticino, il Romagna Romagna Albana Secco Fiorile 2021 di Fondo San Giuseppe, il Flaccianello della Pieve 2019 di Fontodi, il Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2016 di Antonelli San Marco, il Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2019 di Velenosi, il Cesanese di Affile Capozzano Riserva 2020 di Formiconi, il Trebbiano d’Abruzzo Emidio Pepe 2020 di Emidio Pepe, il Biferno Rosso Gironia Riserva 2015 di Borgo di Colloredo, il Falerno del Massico Rosso Etichetta Bronzo 2017 di Masseria Felicia, il Brindisi Rosso Torre Testa 2019 di Tenute Rubino, il Calata delle Brecce 2019 di Terra dei Re, il Cirò Rosato Mabilia 2021 di Ippolito 1845, il Franchetti 2020 di Passopisciaro ed il Vermentino di Sardegna C’Era una Volta di Chessa.

“Sono 4.000 i produttori che hanno accettato di mettersi in discussione - spiega una nota - e più di 30.000 i vini degustati rigorosamente alla cieca da un migliaio di Sommelier. Tra questi sono 2.276 le aziende accolte nel volume e 1.011 i vini premiati con il massimo riconoscimento: le Quattro Viti. Sfogliando la guida, inoltre, si ritrovano il Cuore di Cupido, assegnato a 148 vini in grado di suscitare emozioni al primo sorso, e la Bilancia, che valorizza 191 etichette di spiccata qualità, con un occhio attento al prezzo di vendita. Infine, si ritrova la speciale classifica “Le Gemme del 2023”, un centinaio di vini che hanno ottenuto i punteggi più elevati espressi in centesimi e che rappresentano un’accurata selezione tra l’eccellenza delle Quattro Viti”.

“Vitae non è solamente un progetto editoriale volto a comunicare l’operato dell’Associazione Italiana Sommelier - ha sottolineato il referente nazionale Ais Nicola Bonera - ma è un formidabile strumento capace di fare da collante tra molte diverse esperienze. Il mondo dell’enogastronomia è composto da una moltitudine di attori che calcano innumerevoli palcoscenici. Spesso diventa difficile notare il confine tra gli elementi che interagiscono al fine di emozionare. Poco importa se ci si trova a cena in un ristorante di altissimo profilo o ci si accomoda ai tavolini di un piccolo locale di periferia, l’importante è come ognuno di noi vive le proprie emozioni. Vitae vuole comunicare queste emozioni e lo fa con una serie di valori”.

“Questa edizione di Vitae - ha evidenziato Sandro Camilli - la prima che ho l’onore di introdurre in qualità di Presidente nazionale, rappresenta più che mai il nostro omaggio al territorio italiano, un territorio inteso sia in senso geografico sia in senso culturale, e quindi umano; un territorio di cui l’Associazione Italiana Sommelier è parte integrante, raccogliendo da quasi sessant’anni le voci degli attori dell’enogastronomia”.

Se il binomio tra cibo e vino costituisce uno dei più immediati simboli del nostro Paese, nonché un fondamentale strumento di promozione, ciò lo si deve anche alle migliaia di professionisti che ogni giorno lavorano perché entrambi possano arricchirsi di valori e significati. “Non è un caso che le ventidue copertine a introduzione delle regioni - ha spiegato Davide Garofalo, direttore creativo - rappresentino alcuni luoghi, piatti e materie prime dove più forte appare il legame tra la geografia del luogo e quella dell’anima: scorci urbani e paesaggistici dove si consumano relazioni e si intrecciano scambi di vedute, cibi che saziano appetiti e alimentano culture. A tenerli insieme il vino, cui ancora troppo spesso lasciamo il ruolo di comparsa, anziché tributargli gli onori riservati ai protagonisti più grandi, eppure più generosi”.

Focus - Le “Gemme” di “Vitae 2023”, la guida dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais)

Valle d’Aosta

Valle d’Aosta Pinot Noir L’Emerico 2019 - Ottin

Piemonte

Barbaresco Asili 2019 - Bruno Giacosa

Barbaresco Asili Vecchie Viti 2017 - Roagna

Barbaresco Crichët Pajè 2014 - Roagna

Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 2016 - Cavallotto

Barolo Bricco Rocche 2018 - Ceretto

Barolo Brunate 2018 - Rinaldi

Barolo Bussia Cicala 2018 - Poderi Aldo Conterno

Barolo Bussia Granbussia Riserva 2013 - Poderi Aldo Conterno

Barolo Bussia Romirasco 2018 - Poderi Aldo Conterno

Barolo Bussia Vigna Colonnello Riserva 2016 - Prunotto

Barolo Cannubi 2018 - Comm. G.B. Burlotto

Barolo Cannubi 2018 - Pira E. & Figli - Chiara Boschis

Barolo Cerequio 2018 - Vietti

Barolo Cerretta 2018 - Giovanni Rosso

Barolo Conteisa 2018 - Gaja

Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2016 - Bruno Giacosa

Barolo Monvigliero 2018 - Vietti

Barolo Monvigliero 2018 - Comm. G.B. Burlotto

Barolo Ravera Vigna Elena Riserva 2016 - Cogno

Barolo Rocche dell’Annunziata Riserva 2016 - Paolo Scavino

Barolo Runcot Riserva 2015 - Elio Grasso

Barolo San Bernardo Riserva 2016 - Palladino

Barolo Sperss 2018 - Gaja

Barolo Via Nuova 2018 - Pira E. & Figli - Chiara Boschis

Barolo Vigna Arione 2018 - Conterno

Barolo Vigna Cerretta 2018 - Conterno

Barolo Vigna Francia 2018 - Conterno

Barolo Vigna Rionda Riserva Etichetta Nera 2016

Massolino - Vigna Rionda

Barolo Vignarionda Ester Canale Rosso 2018 - Giovanni Rosso

Barolo Vite Talin 2016 - Sandrone

Gattinara Molsino 2018 - Nervi

Gattinara Valferana 2018 - Nervi

Lessona 2017 - Proprietà Sperino

Lombardia

Franciacorta Extra Brut Rosé Annamaria Clementi Riserva 2013 - Ca’ Del Bosco

Franciacorta Pas Dosé Riedizione 2022 Riserva 2007 - Mosnel

Lugana Vigne di Catullo Riserva 2019 - Tenuta Roveglia

Veneto

Amarone della Valpolicella Classico De Buris Riserva 2011 - Tommasi

Amarone della Valpolicella Riserva 2012 - Brigaldara

Colli Berici Merlot 25° Anniversario 2019 - Dal Maso

Montello Colli Asolani Rosso San Carlo 2019 - Case Paolin

Lugana Sermana Riserva 2017 - Corte Sermana

Trentino

Trento Extra Brut Rosé Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2010

Ferrari - Tenute Lunelli

Alto Adige

Alto Adige Bianco Appius 2017 - Cantina San Michele Appiano

Alto Adige Sauvignon Rachtl Riserva 2019

Tiefenbrunner - Schlosskellerei Turmhof

Alto Adige Terlano Primo Grande Cuvée 2019 - Cantina Terlano

Le Petit 2018 - Manincor

Friuli Venezia Giulia

Braide Alte 2020 - Livon

Collio Friulano Valeris 2021 - Muzic

Collio Friulano Vigna del Rolat 2021 - Raccaro

Collio Malvasia Italo & Bruno 2020 - Borgo del Tiglio

Friuli Isonzo Friulano Dolée 2020 - Vie di Romans

Rosazzo Terre Alte 2019 - Livio Felluga

Liguria

Cinque Terre Sciacchetrà Riserva 2018 - Terra di Bargòn

Emilia

Colli Piacentini Malvasia Passito Sensazioni d’Inverno 2016

Claudio Terzoni - La Conchiglia

Romagna

Romagna Albana Passito Scaccomatto 2018 - Fattoria Zerbina

Romagna Albana Secco Codronchio 2020 - Fattoria Monticino Rosso

Romagna Albana Secco Vitalba 2021 - Tre Monti

Romagna Sangiovese Predappio di Predappio

Vigna del Generale Riserva 2019 - Fattoria Nicolucci

Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Riserva 2019

Toscana

Bolgheri Sassicaia 2019 - Tenuta San Guido

Bolgheri Superiore Dedicato a Walter 2018 - Poggio al Tesoro

Bolgheri Superiore Grattamacco 2019 - Grattamacco

Bolgheri Superiore Ornellaia 2019 - Ornellaia

Brunello di Montalcino 2017 - Salvioni - La Cerbaiola

Brunello di Montalcino Bramante Riserva 2016 - Sanlorenzo

Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2017 - Il Marroneto

Brunello di Montalcino Phenomena Riserva 2016 - Sesti

Brunello di Montalcino Riserva 2016 - Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino Vigna Paganelli Riserva 2016 Tenuta Il Poggione

Brunello di Montalcino Vigna Schiena d’Asino 2016 - Mastrojanni

Filare 18 2020 - Casadei

Le Pergole Torte 2019 - Montevertine

Masseto 2019 - Masseto

Messorio 2019 - Le Macchiole

Solaia 2019 - Marchesi Antinori

Suisassi 2019 - Duemani

Umbria

Montefalco Sagrantino Molino dell’attone 2016 - Antonelli San Marco

Amelia Vin Santo Occhio di Pernice 2014 - La Palazzola

Marche

Bianko 2020 - Macondo

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Vigna Il Cantico della Figura Riserva 2019 - Andrea Felici

Conero Campo San Giorgio Riserva 2018 - Umani Ronchi

Isra 2019 - Maria Letizia Allevi

Rosso Piceno Superiore Roggio Del Filare 2019 - Velenosi

Lazio

Donna Adriana 2020 - Castel De Paolis

Montiano 2019 - Famiglia Cotarella

Abruzzo

Montepulciano d’Abruzzo 2017 - Valentini

Trebbiano d’Abruzzo Emidio Pepe 2020 - Emidio Pepe

Molise

Biferno Rosso Gironia Riserva 2015 - Borgo di Colloredo

Campania

Cilento Fiano Pietraincatenata 2020 - Luigi Maffini

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2021 - Marisa Cuomo

Fiano di Avellino Alessandra 2013 - Di Meo

Irpinia Bianco Grande Cuvée Luigi Moio 2019 - Quintodecimo

Montevetrano 2020 - Montevetrano

Taurasi Vigna Cinque Querce Riserva 2014 - Salvatore Molettieri

Puglia

Es 2020 - Gianfranco Fino

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2019 - Tenute Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Polvanera 17 2019 - Polvanera

Graticciaia 2017 - Vallone

Patriglione 2017 - Taurino Cosimo Az. Agr. Vigneti & Cantine

Primitivo Old Vines 2018 - Morella

Basilicata

Aglianico del Vulture Superiore Carato Venusio 2017 Cantina di Venosa

Aglianico del Vulture Superiore Eleano 2018 - Eleano

Calabria

Cirò Rosato Mabilia 2021 - Ippolito

Megonio 2020 - Librandi

Sicilia

Vecchio Samperi - Marco De Bartoli

Sardegna

Carignano del Sulcis Passito Forte Rosso 2019 - Mesa

Hassan 2018 - Tenuta Asinara

Turriga 2018 - Argiolas

Vernaccia di Oristano Antico Gregori 1979 - Attilio Contini

Vernaccia di Oristano Riserva 1997 - Attilio Contini

