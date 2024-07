Firenze e Roma, le capitali della cultura mondiale al top per offerta di wine tours

Che l’offerta enogastronomica italiana, con la sua qualità riconosciuta, le sue tante tipicità e diversità e la sua narrazione, sia uno dei maggiori attrattori di turismo in Italia, lo confermano decine di studi e ricerche. E qualcuno si azzarda addirittura a dire che vino e cucina contino più delle Gallerie degli Uffizi o di Piazza della Signoria, e del Colosseo o di San Pietro, nei criteri di scelta di una vacanza. Fatto sta che Firenze e Roma sono le due città migliori del mondo in termini di offerta di esperienze e tour legati al vino. Così, almeno, ha decretato la classifica delle “Capitali delle cultura con più tasting tours” stilata dal portale italki.com, piattaforma di apprendimento delle lingue straniere. La “culla” del Rinascimento, in Toscana, che è anche una delle due “capitali” del Chianti Classico (insieme alla Siena del Medioevo) è al top assoluto, con 472 “wine tasting tours” tra cui scegliere, seguita dalla “Città Eterna”, grazie alla sua Doc Roma, ma anche a Frascati e ai Castelli Romani, con 231.

E in una “top 10” in cui, per il resto del mondo, che poi è il resto d’Europa, figurano le portoghesi Porto e Lisbona, la francese Parigi, le spagnole Barcellona e Madrid, e la greca Atene, altri due simboli del Belpaese sono in classifica. Ovvero Venezia “poggiata sul mare”, con il suo fascino unico di Piazza San Marco, del Ponte di Rialto e delle sue isole, che strizza l’occhio ai vini prodotti nei vigneti chiusi tra i monasteri della Laguna, ma anche al Prosecco, al Pinot Grigio delle Venezie, ai vini della Valpolicella e di Soave e non solo, che con 115 wine tours si piazza alla posizione n. 7, e Napoli, al n. 8, che dalla monumentale Piazza del Plebiscito e dal Maschio Angioino, guarda ai vini dei Campi Flegrei, dell’Irpinia e più in generale alla sempre più apprezzata produzione enoica del Meridione, con 107 wine tours proposti.

Una classifica curiosa, quella italki.com, dal sapore squisitamente vacanziero. Ma che a suo modo racconta ancora una volta quanto il vino, in Italia, sia una elemento centrale a livello culturale, territoriale, di lifestyle, ma anche economico.

Copyright © 2000/2024