WE: Lamberto Frescobaldi, Villa Sparina, Barone Pizzini e Santa Margherita Usa in nomination

Lamberto Frescobaldi, alla guida di una delle imprese più prestigiose e storiche dell’Italia del vino, il gruppo Marchesi Frescobaldi, espressione di una famiglia arrivata alla 30esima generazione, si contenderà il titolo di “Wine Executive of the Year” con Michelle DeFeo, presidente di Laurent-Perrier U.S., Jon Guggino, executive vice president del marketing per Delicato Family Wines, Margareth Henriquez, presidente e ceo di Krug Champagne, ed Eugenia Keegan di Jackson Family Wines; la cantina piemontese Villa Sparina, una delle icone del territorio di Gavi, e la franciacortina Barone Pizzini, invece, se la vedranno per il titolo di “European Winery of the Year” con la portoghese Aveleda, la tedesca Bertram-Baltes e la francese Château de Saint Cosme; Santa Margherita Usa, braccio operativo negli Stati Uniti come importatore del gruppo Santa Margherita, guidato famiglia Marzotto e dall’ad Beniamino Garofalo, una delle realtà più importantanti del vino italiano (con cantine come Santa Margherita, Kettmeir, Cà del Bosco, Mesa, Lamole di Lamole, Cà Maiol e non solo) ancora, sarà in gara per la palma di “Importer of the Year”. Ecco le nomination italiane per i prestigiosi “Wine Enthusiast’s Wine Star Award”, riconoscimento tra i più ambiti nella scena enoica, assegnato da 22 edizioni dalla popolare rivista americana (la cui italian editor è Kerin O’Keefe). I cui vincitori saranno proclamati e celebrati lunedì 7 febbraio 2022 a Miami. Per l’Italia, in gara anche DiSaronno, top brand dell’Amaretto all’italiana di proprietà del gruppo Illva Saronno (che controlla anche le cantine siciliane Florio, Corvo e Duca di Salaparuta) nella categoria “Spirit Brand/Distiller of the Year”.

