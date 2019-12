103 “tiles” of the mosaic of wine that tells the Italian excellence: the cellars of “OperaWine” 2020

Binomio and Masciarelli from Abruzzo, Elena Fucci, Paternoster (Tommasi) and San Martino from Basilicata, Odoardi and Vincenzo Ippolito from Calabria, Feudi di San Gregorio, Mastroberardino, Montevetrano, Nativ and Quintodecimo from Campania, Cleto Chiarli and Figli Tenuta Pederzana from Emilia Romagna, Bastianich, Gravner, Jermann, Livio Felluga and Marco Felluga from Friuli Venezia Giulia, Falesco (Cotarella Family) from Lazio, Terenzuola from Liguria, ArPePe, Bellavista (Terra Moretti) and Ca’ del Bosco, Nino Negri and Rainoldi from Lombardy, Garofoli and Umani Ronchi from the Marche, Di Majo Norante from Molise, Aldo Conterno, Cavallotto, Elvio Cogno, Falletto by Bruno Giacosa, GB Burlotto, G.D. Vajra, Giuseppe Mascarello & Figlio, Marquises of Barolo, Massolino, Michele Chiarlo, Nervi Conterno, Paolo Scavino, Producers of Barbaresco, Renato Ratti, Roagna and Vietti from Piedmont, Felline, Gianfranco Fino and Tormaresca (Antinori) from Puglia, Santadi and Tenute Sella and Mosca (Terra Moretti) from Sardinia, Benanti, Graci, Morgante, Passopisciaro (Tenuta di Trinoro), Planeta and Tasca d’Almerita from Sicily, Cantina Terlano, Cantina Tramin, Elena Walch, Ferrari, Maso Martis and Tenuta San Leonardo from Trentino Alto Adige, Altesino, Antinori (Guado al Tasso & Castello della Sala), Biondi-Santi, Boscarelli, Canalicchio di Sopra, Carpineto, Casanova di Neri, Castello Banfi, Castello d’Albola (Zonin), Castello di Ama, Castello di Volpaia, Eredi Fuligni, Fontodi, Il Poggione, Le Macchiole, Lisini, Marquis de Frescobaldi, Ornellaia, Rocca di Frassinello (Castellare di Castellina & Feudi di Pisciotto), San Felice, San Filippo, San Giusto a Rentennano, Tenuta San Guido and Valdicava from Tuscany, Arnaldo Caprai, Lungarotti and Tabarrini from Umbria, Grosjean from Valle d’Aosta and, again, Allegrini, Cesari, Gini, Le Colture, Leonildo Pieropan, Maculan, Masi, Mionetto, Nino Franco, Prà, Roberto Anselmi, Tommaso Bussola and Zenato from Veneto: here are the 103 tiles of the oenological mosaic that tell the story of the excellence of Italian wine, selected by “Wine Spectator” for “OperaWine” 2020, the now traditional “overture” of Vinitaly (on stage on 18 April 2020) and the only tasting signed by the famous American magazine outside the States, announced at “Wine2Wine”, Vinitaly’s platform for business, updating and professional training of the international wine community (in Verona, 25 and 26 November). Edition n. 9 of a partnership that sees one of the most important players in world wine information Wine Spectator collaborates with VeronaFiere and Vinitaly in the selection of over 100 Italian producers for this grand tasting, now consolidated appointment on the eve of the largest international wine show. The peculiarity of OperaWine, housed in one of the historic buildings in the heart of Verona (Gran Guardia), is that to mix their best vintages to a selected audience of foreign buyers and opinion leaders (journalists, sommeliers, experts) are just the people who produced those wines.

“OperaWine” 2020, therefore, will see for tasting the wines of the producers that Wine Spectator has selected in its blind tasting in New York: 24 are new entries, 13 of which are absolute and 11 are returns from previous editions. All the Italian regions are represented. The most represented region, with 24 wineries, is Tuscany, followed by Piedmont (16) and Veneto (13). “OperaWine” is the only event organized abroad by the American magazine of reference on the world of wine and is an important opportunity to promote the Made in Italy wine on the U.S. market, always strategic for the Italian labels.

Focus - The 103 wineries selected by region for “OperaWine” 2020 (13 new entries in italics)



Abruzzo

Binomio

Masciarelli

Basilicata

Elena Fucci

Paternoster

San Martino

Calabria

Odoardi

Vincenzo Ippolito

Campania

Feudi di San Gregorio

Mastroberardino

Montevetrano

Nativ

Quintodecimo

Emilia Romagna

Cleto Chiarli e Figli

Tenuta Pederzana

Friuli Venezia Giulia

Bastianich

Gravner

Jermann

Livio Felluga

Marco Felluga

Lazio

Famiglia Cotarella (già Falesco)

Liguria

Terenzuola

Lombardy

ArPePe

Bellavista

Ca’ del Bosco

Nino Negri

Rainoldi

Marche

Garofoli

Umani Ronchi

Molise

di Majo Norante

Piemonte

Aldo Conterno

Cavallotto

Elvio Cogno

Falletto di Bruno Giacosa

G.B. Burlotto

G.D. Vajra

Giuseppe Mascarello & Figlio

Marchesi di Barolo

Massolino

Michele Chiarlo

Nervi Conterno

Paolo Scavino

Produttori del Barbaresco

Renato Ratti

Roagna

Vietti

<B>Puglia</B>

Felline

Gianfranco Fino

Tormaresca

Sardinia

Cantina Sociale di Santadi

Tenute Sella & Mosca

Sicily

Benanti

Graci

Morgante

Passopisciaro (Tenuta di Trinoro)

Planeta

Tasca d’Almerita

Trentino Alto Adige

Cantina Terlano

Cantina Tramin

Elena Walch

Ferrari

Maso Martis

Tenuta San Leonardo

Tuscany

Altesino

Antinori (Guado al Tasso & Castello della Sala)

Biondi-Santi

Boscarelli

Canalicchio di Sopra

Carpineto

Casanova di Neri

Castello Banfi

Castello d’Albola

Castello di Ama

Castello di Volpaia

Eredi Fuligni

Fontodi

Il Poggione

Le Macchiole

Lisini

Marchesi de’ Frescobaldi

Ornellaia

Rocca di Frassinello (Castellare di Castellina & Feudi del Pisciotto)

San Felice

San Filippo

San Giusto a Rentennano

Tenuta San Guido

Valdicava

Umbria

Arnaldo Caprai

Lungarotti

Tabarrini

Valle d’Aosta

Grosjean

Veneto

Allegrini

Cesari

Gini

Le Colture

Leonildo Pieropan

Maculan

Masi

Mionetto

Nino Franco

Prà

Roberto Anselmi

Tommaso Bussola

Zenato

Copyright © 2000/2019