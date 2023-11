An excellent tour of Italy: here are the “Platinum Awards” by “The Winehunter”, Helmuth Kocher

From territorial excellences such as Terlano, San Michele Appiano, Cantina di Cortaccia, Nals Margreid and Colterenzio, from Alto Adige, to Maso Martis, from Trentino, via discoveries of great classics from all over Italy, such as Duemani, Il Marroneto, Ornellaia, Tua Rita and Vecchie Terre di Montefili from Tuscany, Bertani (Angelini Wines & Estates), De Buris (Tommasi Famili Estates), Scriani and Carlo Ferragù from Veneto, Braida, Conterno Fantino, Domenico Clerico, G. D. Vajra and Poderi Luigi Einaudi from Piedmont, via Franciacorta, with Bellavista, Cà del Bosco, Monte Rossa and Bersi Serlini, for Campania, with Cantine Antonio Mazzella, Quintodecimo, Vinosìa and Cantine Iannella, for Abruzzo, with La Valentina, and again Sardinia, with Cantina di Santadi and Attilio Contini, Sicily, with Jamin Underwaterwines, and Valle d’Aosta, with Rosset Terroir, without forgetting some “trespassing” such as in France, with Champagne Encry, Cyprus, with Ekfraseis, and Sweden, with Blaxsta, a company that owns the northernmost commercial vineyard in Europe, near Stockholm: these are the signatures of wines that won “Platinum Awards”, the best wines according to “The Winehunter”, Helmuth Kocher. Which, along with many other wine & food excellences from Italy and beyond, will be featured at Merano Wine Festival No. 32, staged in Merano from tomorrow, November 3 to November 7, 2023.

Focus - All “Plantinum Awards” by “The Winehunter” Helmuth Kocher

Abruzzo

La Valentina - 2021 Docheio Montepulciano d’Abruzzo Doc

Alto Adige - Südtirol

Cantina Kurtatsch - 2020 Freienfeld Alto Adige / Südtirol Riserva Chardonnay Doc

Cantina San Michele Appiano - 2018 Appius Alto Adige / Südtirol Bianco Doc

Terlano - 2010 Rarity Alto Adige / Südtirol Terlano Pinot Bianco Doc

Nals Margreid - 2019 Nama Alto Adige / Südtirol Gran selezione Chardonnay Doc

Colterenzio - 2019 Lr Alto Adige / Südtirol Riserva Bianco Doc

Campania

Cantine Antonio Mazzella - 2021 Gawem Ischia Biancolella Doc

Quintodecimo - 2018 Vigna Quintodecimo Taurasi Riserva Docg

Vinosìa Luciano Ercolino - 2022 Sintonia Irpinia Doc

Cantine Iannella - 2012 “1920” Aglianico del Taburno Doc Taburno Doc

Lombardy

Bellavista - 2016 Riserva Vittorio Moretti Franciacorta Riserva Brut Nature Docg

Ca’ del Bosco - 2014 Annamaria Clementi Franciacorta Brut Nature Docg

Monte Rossa - Cabochon Fuoriserie N. 024 Franciacorta Metodo Classico Brut Docg

Bersi Serlini - 2007 Mia Franciacorta Riserva Nature Brut Docg

Piedmont

Braida - 2020 Bricco dell’Uccellone Barbera d’Asti Docg

Conterno Fantino - 2019 Castelletto “Vigna Pressenda” Barolo Docg

Domenico Clerico - 2019 Ginestra Ciabot Mentin Barolo Docg

G.d. Vajra - 2019 Bricco Delle Viole Barolo Docg

Poderi Luigi Einaudi - 2020 Barbaresco Docg

Sardinia

Cantina Santadi - Festa Norìa

Attilio Contini - 1997 Vernaccia di Oristano Riserva Doc

Sicily

Jamin Underwaterwines - 1980 Marsala Vergine Riserva Secco Doc Vintage 1980 Marsala Dop

Tuscany

Duemani - 2020 Suisassi Costa Toscana Igp

Il Marroneto - 2018 Selezione Madonna delle Grazie Brunello di Montalcino Docg

Ornellaia - 2020 Bolgheri Superiore Doc

Tua Rita - 2020 Redigaffi Toscana Merlot Igt

Vecchie Terre di Montefili - 2019 Vigna Vecchia Toscana Igt

Trentino

Maso Martis - 2018 Monsieur Martis Trento Millesimato Rosè Brut Doc

Valle d’Aosta

Rosset Terroir - 2020 Chardonnay 770 Valle d’Aosta Doc

Veneto

Carlo Ferragù - 2016 Amarone della Valpolicella Docg

Bertani - 2013 Amarone della Valpolicella Classico Docg

De Buris (Tommasi Family Estates) - 2011 De Buris Amarone della Valpolicella Riserva Classico Docg

Scriani - 2008 Twenty 20° Anniversary Verona Rosso Igt

France

Champagne Encry - 2012 Champagne Millesimato Le Mesnil Sur Oger Blanc De Blancs Grand Cru

Sweden

Cantine Blaxsta - S.A. Mulled Apple Spice

Cyprus

Ekfraseis - 2021 Madari Hills Collection Xinisteri

