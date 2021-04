At the top of Ian D’Agata’s “Top 39” there is Bruno Giacosa’s Barbaresco Riserva Asili 2016

In this difficult and not very happy year, wine has given a glimpse of serenity, it has never stopped, neither in the vineyard nor in the cellar. Continuing to give real pearls, some celebrated by international critics. Ian D’Agata, one of the most famous wine writers in the world and a connoisseur of Italian wine with few equals, has put together the best tastings of 2020 in an unusual “Top 39” list, with his all-round knowledge of every territory and every grape variety, from the greatest to the most unknown, signature of Decanter (and, until some time ago, of Vinous) and today Editor in Chief of “Terroir Sense Wine Review”, from whose columns he has drawn up his very personal ranking, expressed, as in the best tradition of international wine criticism, in hundredths.

At the top, the only wine with 100/100, is Bruno Giacosa’s Barbaresco Riserva Asili 2016, followed on the podium by Giacomo Conterno’s Barolo Riserva Monfortino 2016 and Le Ragnaie’s Brunello di Montalcino Vecchie Vigne 2015. Piedmont and Tuscany dominate, without great surprises, with their standard bearers, Barolo and Brunello, as well as Barbaresco and Chianti Classico, and there were also wines from Abruzzo, Sicily - especially on the slopes of Etna - Veneto, Friuli and Lombardy.

Focus - The top 39 best wines of 2020 by Ian D’Agata

1 - Bruno Giacosa 2016 Barbaresco Riserva Asili, 100

2 - Giacomo Conterno 2014 Barolo Riserva “Monfortino”, 97

3 - Le Ragnaie 2015 Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, 97

4 - Montevertine 2017 Toscana Rosso “Le Pergole Torte”, 97

5 - Musso 2015 Barbaresco Riserva Pora, 97

6 - Roagna 2016 Barbaresco Pajè Vecchie Viti, 97

7 - Salicutti 2015 Brunello di Montalcino Piaggione, 97

8 - San Giusto a Rentennano 2016 Toscana “Percarlo”, 97

9 - Tenuta Sperino 2015 Lessona Riserva, 97

10 - Aldo Conterno 2016 Barolo Romirasco, 96

11 - Biondi-Santi 2012 Brunello di Montalcino Riserva, 96

12 - Bruno Rocca 2015 Barbaresco Riserva Currà, 96

13 - Ceretto 2016 Barolo Bussia, 96

14 - Cogno 2015 Barolo Ravera Bricco Pernice, 96

15 - Gaja 2018 Barbaresco, 96

16 - I Vigneri 2018 Etna Rosso “Vinupetra”, 96

17 - Isole e Olena 2017 Toscana “Cepparello”, 96

18 - Le Macchiole 2016 Toscana “Paleo Rosso”, 96

19 - 2017 Masseto Toscana“Masseto”, 96

20 - Miani 2019 Malvasia Friuli Colli Orientali “La Mont di Zuc”, 96

21 - Pian dell’Orino 2015 Brunello di Montalcino “Vigneti del Versante”, 96

22 - Poggio di Sotto 2015 Brunello di Montalcino, 96

23 - Siro Pacenti 2015 Brunello di Montalcino, 96

24 - Talenti 2015 Brunello di Montalcino, 96

25 - Tenuta San Guido 2017 Sassicaia, 96

26 - Tiberio 2018 Trebbiano d’Abruzzo Fonte Canale, 96

27 - Benanti 2016 Etna Bianco Superiore Pietra Marina, 96

28 - Castello di Ama 2016 Chianti Classico Bellavista, 96

29 - Dal Forno 2013 Amarone della Valpolicella, 96

30 - Fontodi 2017 Toscana “Flaccianello”, 96

31 - Gulfi 2016 Sicilia “NeroSanloré”, 96

32 - Trediberri 2016 Barolo Rocche dell’Annunziata, 96

33 - Tua Rita 2017 Toscana “Redigaffi”, 96

34 - Valentini 2016 Trebbiano d’Abruzzo, 96

35 - Badia a Coltibuono 2016 Chianti Classico Riserva, 95

36 - Ca’del Bosco 2009 Franciacorta Extra Brut Annamaria Clementi, 95

37 - Frank Cornelissen 2017 Nerello Mascalese Terre Siciliane “Magma”, 95

38 - Tenuta delle Terre Nere 2018 Etna Rosso Guardiola, 95

39 - Vini Franchetti 2018 Terre Siciliane Contrada G, 95

