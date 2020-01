1,6 milioni di euro per un tonno da 276 chili: ad aggiudicarselo Kiyoshi Kimura

193 milioni di yen, pari a poco meno di 1,6 milioni di euro, per 276 chili: una cifra enorme, ma assai più vantaggiosa dei 2,7 milioni di euro per 278 chili, quella sborsata da Kiyoshi Kimura, proprietario della catena di ristoranti Zanmai, per aggiudicarsi il pezzo più pregiato della tradizionale asta del tonno che va di scena a Capodanno a Tokyo, in Giappone. Il tonno principe di quest’anno è stato pescato al largo della prefettura di Aomori, nel Nord del Paese, e sebbene non sia né il più grande né il più pagato di sempre, come sa bene Kimura, non nuovo a queste aggiudicazioni da record, tanto da essere noto come il “re del tonno”, il patron di Zanmai ha dichiarato che “questo tonno è il migliore. È costoso, ma voglio che i nostri clienti mangino molto bene anche quest’anno”.

