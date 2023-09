“4 Ristoranti”, il racconto di una cucina italiana fedele alla tradizione e dinamica più che mai

È il viaggio culinario attraverso il Belpaese per scoprire le nuove tendenze della cucina italiana, tra tradizione e creatività contemporanea, ed eleggere i migliori ristoranti, più amato sul piccolo schermo, guidati da uno degli chef più eclettici e seguiti in tv, dove è stato tra i primi a debuttare, e che ha messo taccuini anche nei suoi ristoranti chiedendo ai clienti di dare un voto ai suoi piatti, tanto il format è diventato un cult, con le sue oltre 100 puntate, cambiando il modo in cui il grande pubblico, grandi e bambini, si approccia alla ristorazione - tra location autentiche, accoglienza, servizio e preparazioni “da dieci”, conti a cui prestare più attenzione, e giudizi da “confermare o ribaltare” - e con un giusto tocco di (auto)ironia. È ripartito “4 Ristoranti” con Alessandro Borghese nella nuova stagione (la n. 9, ogni domenica in prima serata su Sky Uno, e in streaming su Now) per raccontare un’Italia che in cucina non si ferma mai, fatta spesso di piccole realtà familiari non abituate a stare sotto i riflettori, e dei mille campanili a tavola simbolo del patrimonio enogastronomico italiano e dei suoi tanti territori, capaci di ispirare con le loro materie prime genuine ed i loro sapori autentici tramandati fino a noi in nuove ricette (lo “special”), anche i grandi chef come lui. Perché, come dice Borghese, si tratta pur sempre di mangiare, e bene, e se oggi la cucina italiana è candidata all’Unesco è anche grazie a loro.

E dopo Bassano del Grappa, la “capitale mondiale” degli Alpini con la sua cucina fatti di ingredienti poveri come l’Asparago Bianco e la polenta, e l’Umbria, lungo la via che attraversa le sue verdi colline dove si produce un gioiello gastronomico rinomato in tutto il mondo come l’olio extravergine d’oliva (con pane e olio come piatto della categoria “special”), “4 Ristoranti” porterà ancora una volta Alessandro Borghese lungo tutta la Penisola per sperimentare nuove forme di ristorazione, da Tropea ad Ascoli Piceno, passando per l’Irpinia. In questa edizione ancora maggior attenzione è data al territorio di riferimento: non a caso, i piatti e gli ingredienti più tipici e tradizionali di ciascuna zona diventano sempre più protagonisti dei nuovi episodi.

E, dopo aver brindato alla vittoria con l’Asti Docg - spumante ufficiale di Alessandro Borghese e “4 Ristoranti”, in una partnership consolidata, tra il Consorzio e lo show prodotto da Sky Original e realizzato da Banijay Italia - tutti i ristoranti sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno, formando una vera e propria rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

